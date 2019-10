Vlada naredila prvi korak k morebitni ustanovitvi letalske družbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je sprejela predlog dopolnitve zakona o letalstvu, ki izjemoma omogoča vzpostavitev gospodarske javne službe za opravljanje posameznih letalskih linij. To bi lahko država vzpostavila v primeru, če bi zaradi nezanimanja s strani letalskih prevoznikov Slovenija izgubila pomembne letalske povezave, je vlada sporočila prek Twitterja.

Predlog spremembe zakona je v čakanju na stečaj Adrie Airways, ki je bil oklican v sredo, pripravilo ministrstvo za infrastrukturo, če drugi letalski prevozniki v EU ne bi začeli opravljati mednarodnega zračnega prevoza v oz. iz Slovenije.

Gre za letalske povezave, ki so za Slovenijo velikega pomena, piše v obrazložitvi predloga novele zakona, objavljenega na spletnih straneh vlade. Takšno rešitev dopušča tudi evropska zakonodaja. Vsaka država članica ima namreč pravico, da lahko uvede obveznost javnih služb za redne zračne prevoze na progah, ki veljajo kot izredno pomembne za gospodarski in socialni razvoj območja, kateremu služi letališče.

Potrebna sredstva bi zagotovila vlada

Če na določeni liniji, ki je potrebna za povezovanje gospodarstva, letalskega prevoza ne bi opravljal nobeden od letalskih prevoznikov z licenco katere od članic EU, bi lahko ministrstvo začelo postopek za vzpostavitev obvezne javne službe. Potrebna sredstva bi zagotovila vlada, stroškov izvajanja gospodarske javne službe na ministrstvu za infrastrukturo pa še ne znajo oceniti.

Vendar pa zaenkrat kaže, da bo Fraport Slovenija uspel po stečaju Adrie Airways znova vzpostaviti povezanost Slovenije. Letalska družba Lufthansa in njena hčerinska družba Swiss, obe iz Star Alliance, bosta po stečaju Adrie Airways z zimskim voznim redom ponudili povezave ljubljanskega letališča do Frankfurta, Münchna in Züricha. Novo povezavo z Brusljem pa je vzpostavila letalska družba Brussels Airlines.