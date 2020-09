Vlada liberalizirala še ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je nekaj dni pred iztekom uredbe, s katero je regulirala ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest, ugotovila, da ukrep kontrole cen na področju naftnih derivatov ni več potreben. Odločila se je za liberalizacijo cen teh derivatov, potem ko je to za neosvinčen 98-oktanski bencin in kurilno olje storila že leta 2016.