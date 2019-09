Vlada danes o možnih nadaljnjih korakih glede Adrie Airways

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se bo danes seznanila s stanjem Adrie Airways, ki so ga preučile pristojne državne institucije, in se pogovorila o možnih nadaljnjih korakih, da bi Slovenija še naprej ostala povezana s svetom tudi prek brniškega letališča. Agencija za civilno letalstvo medtem pričakuje odločitev lastnika družbe, ali bo šel v finančno prestrukturiranje.

Ministrstvo za gospodarstvo je prejšnji teden pozvalo pristojne državne institucije k preučitvi finančnega stanja Adrie. Po neuradnih informacijah medijev je pregled menda potrdil, da ima Adria za okoli 90 milijonov evrov dolga, za nadaljnje poslovanje pa naj bi potrebovala 30 milijonov evrov, kar je občutno več, kot naj bi v zadnjih dneh predstavniki prevoznika, ki je v lasti nemškega sklada 4K Invest, zatrjevali državnim institucijam.

Bo država pustila, da gre Adria v stečaj?

Kako bo država reševala bodisi Adrio Airways bodisi letalsko povezljivost Slovenije, je tako v rokah vlade. Ministrstvo za infrastrukturo je že pripravilo predlog sprememb zakona o letalstvu, s katerim bi, če bi bilo to potrebno, država zagotavljala povezljivost Slovenije s svetom. Ugiba pa se tudi o možnosti, da bi država pustila, da gre Addria Airways v stečaj, nato pa ustanovila novo podjetje.

Medtem pa vodstvo Adrie danes pričakuje odgovor lastnika, ali bo šel v sanacijo. Potrjen načrt finančnega prestrukturiranja, podkrepljen med drugim s podpisanimi najemnimi pogodbami za letala in vpisom v spričevalo letalskega prevoznika, je namreč pogoj za ohranitev operativne licence.

Adrie ga mora do srede predložiti agenciji za civilno letalstvo. Če tega ne bo storila, bržkone sledi stečaj in s tem avtomatičen odvzem licence družbi, ki jo je konec minulega tedna doletela še globa tržnega inšpektorata zaradi zavajanja potrošnikov pri prodaji letalskih vozovnic za lete.

V primeru stečaja bodo prizemljena vsa letala Adrie Airways, potem ko je ta v minulih dneh izvajala zgolj lete v Frankfurt in nazaj. Prevoznik sicer za danes napoveduje izvedbo 11 letov. Letel bo v Frankfurt, München, Bruselj, Zürich in na Dunaj, pri vseh petih destinacijah pa bo izvedel tudi povratni let. Letel bo tudi iz Ljubljane v Tirano.