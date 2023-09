Velik padec prodaje v trgovini na drobno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je avgusta ostal na julijski ravni, v primerjavi z avgustom lani pa se je znižal za 21,5 odstotka. Medletni padec je predvsem posledica slabše prodaje motornih goriv, so sporočili iz statističnega urada. V prvih osmih mesecih leta je bil prihodek za deset odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani.

Na mesečni ravni je bil prihodek od prodaje v trgovini z motornimi gorivi nižji za 1,4 odstotka, v trgovini z neživili za 0,4 odstotka in trgovini z živili za 0,2 odstotka.

Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje nižji za 21,5 odstotka, predvsem zaradi 39,6 odstotka nižjega prihodka v trgovini z motornimi gorivi. V trgovini na drobno brez motornih goriv se je namreč znižal za 5,0 odstotka, so zapisali statistiki.

Nižji je bil tudi v trgovini z neživili, za 6,1 odstotka, in trgovini z živili, za 2,7 odstotka.

V prvih osmih mesecih leta je bil prihodek za 10,0 odstotka nižji kot v istem obdobju lani. V trgovini z motornimi gorivi se je znižal za 17,4 odstotka, v trgovini z neživili za 5,3 odstotka in v trgovini z živili za 4,1 odstotka.

Na mesečni ravni je bil realni prihodek od prodaje motornih vozil in njihovih popravil nižji za 1,7 odstotka, na letni pa višji za 10,2 odstotka. Tudi v prvih osmih mesecih leta je bil v primerjavi z istim lanskim obdobjem višji, in sicer za 14,3 odstotka, so še zapisali statistiki.