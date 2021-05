Vaše mnenje je pomemben korak pri ustvarjanju izdelkov in storitev

Velike ideje se začnejo z majhnimi koraki, ki si jih dovolimo narediti. In spremembe se lahko zgodijo šele takrat, ko imamo možnost brez zadržkov povedati svoje mnenje.

V procesu generiranja idej in sprememb imajo tržne raziskave pomembno vlogo. Podjetjem omogočajo vpogled v želje in potrebe potrošnikov.

Zato lahko s sodelovanjem v spletnih raziskavah vplivate na izboljšanje ali preoblikovanje izdelkov in storitev. Vaše potrebe in želje imajo ključno vlogo pri končni ponudbi izdelkov in storitev na trgu.

Ipsos Spletni panel je skupina registriranih uporabnikov, ki sodeluje v trženjskih raziskavah, izpolnjuje ankete in z izražanjem mnenja zraven še zasluži. Zakaj se ne bi pridružili tudi vi in na tak način izrazili svoje mnenje o aktualnih temah, zadovoljstvu z različnimi izdelki in storitvami, ki jih uporabljajte? Kot član Ipsos Spletnega Panela boste v različnih časovnih intervalih vabljeni, da sodelujete v različnih spletnih raziskavah. Odločitev, v kateri raziskavi boste sodelovali, pa je izključno vaša.

Več anket rešite, več zaslužite

Za vsako izpolnjeno anketo si prislužite točke, ki so zabeležene na vašem računu in jih lahko unovčite za denarno nagrado. Več anket kot rešite, več točk osvojite in več zaslužite.

Vaše mnenje šteje in zakaj ga ne bi delili, še posebej, če si želite, da bi se kaj spremenilo? Kot član spletnega panela Ipsos lahko sodelujete tudi pri drugih vrstah raziskav, kot so diskusijske skupine, intervjuji, spletni forumi v živo ali prek spleta.

Preprosto, hitro in varno

Sodelujete lahko iz udobja svojega doma ali vašega najljubšega kotička. Povsem preprosto, kjerkoli in kadarkoli, prek katerekoli digitalne naprave. Lahko uporabite mobilni telefon, tablico ali računalnik.

In tudi povsem brez skrbi, vaši osebni podatki so namreč skrbno zaščiteni, saj podjetje Ipsos uporablja najsodobnejše tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varnosti vaših osebnih podatkov.

Vaši odgovori služijo izključno v raziskovalne namene.

Vse, kar morate storiti, je, da se registrirate v Ipsos Spletni Panel. Registracija je popolnoma brezplačna, samo kliknete na povezavo in sledite navodilom TUKAJ.