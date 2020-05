V Sloveniji brez dela že skoraj 90.000 ljudi

Od 4. do vključno 8. maja (1. in 2. maj sta bila praznična dneva, 3. maj pa nedelja), se je v evidenco brezposelnih na novo vpisalo nekje med 350 in 700 oseb dnevno, potem ko se je jih je v začetku aprila tudi po tisoč in več na dan.

Do petka, ko so na voljo zadnji podatki, se je na seznam brezposelnih, ki ga vodijo na zavodu, na novo tako vpisalo 2813 oseb.

V celotnem aprilu je bilo novih prijav 14.419, v marcu 7848, v februarju pa denimo 5172.

Na drugi strani se je z zavoda minuli teden odjavilo 1826 oseb, pri čemer se jih je 1552 vključilo v zaposlitev.

Vsi podatki zavoda za maj so sicer vmesni in še neuradni.