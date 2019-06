V Podutiku začeli graditi stanovanja

V ljubljanskem Podutiku so investitorji že pred krizo načrtovali gradnjo več kot 700 stanovanj, a se jim načrti niso izšli. Dve večji zemljišči sta končali v rokah Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki zanju še vedno išče nove investitorje. A prva večstanovanjska gradnja je vendarle na vidiku.

Foto: Arhiv investitorja Podjetje Projekt Pilonova je poleg naselja Krivec začelo graditi tri vila bloke. Sončna lokacija nad naseljem enodružinskih hiš Zlatek združuje neposredno bližino narave in urbano okolje z bližino avtocestnega obroča. V bližini so trgovina, pošta in postajališče mestnega prometa, osnovna šola je oddaljena poldrugi kilometer.

Ob robu naselja Zlatek v Podutiku bo konec prihodnjega leta vseljiva soseska Sončni Podutik.

Cene kvadratnega metra se gibljejo okoli treh tisočakov

V ograjeni družinski soseski, ki so jo poimenovali Sončni Podutik, bo na prodaj 33 stanovanj. Ta se bodo razprostirala na površini od 47 do 132 kvadratnih metrov. Za kvadratni meter bo treba odšteti od 2.600 do 3.000 evrov brez DDV, odvisno od velikosti. V podzemni garaži bo na voljo 58 parkirnih mest po ceni 13 tisoč evrov brez DDV. Lastniki stanovanja do 70 kvadratnih metrov bodo morali kupiti eno parkirno mesto, lastniki večjih stanovanj pa dve. Pred objekti bo na voljo še šest parkirnih mest.

Terasasto zasnovano naselje omogoča, da se vsak štirietažni objekt dviga višje ter tako ponuja mir in intimo tudi v pritličnih atrijih. V najvišji etaži bodo na voljo terasna stanovanja.

Foto: Arhiv investitorja

Po zatrjevanju investitorja bodo vsi objekti zasnovani s kakovostnimi materiali, ki zagotavljajo nizkoenergetsko gradnjo. Stanovanja bodo imela talno ogrevanje in prezračevanje z vračanjem toplote (rekuperacijo). Vsa stanovanja bodo imela pripravljeno predinstalacijo za vgradnjo klimatske naprave.

Tretjina stanovanj že prodanih

Čeprav so prva gradbena dela začeli šele pred kratkim, so tretjino stanovanj že prodali. Vselitev je sicer predvidena novembra prihodnje leto.

Foto: Arhiv investitorja