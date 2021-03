V Ormožu se zapira tovarna, brez dela bo ostalo 557 zaposlenih

Italijanska skupina Safilo je danes napovedala, da bo junija letos zaradi načrta za uravnoteženje proizvodnih zmogljivosti skupine s trenutnimi in prihodnjimi potrebami na trgu zaprla proizvodnjo očal v Ormožu. Zaradi tega bo brez dela ostalo 557 zaposlenih, so sporočili iz vodstva skupine v Padovi.

Kot so ob tem pojasnili, je omenjeni ukrep nadaljevanje načrta skupine, v katerega sta bila že vključena zaprtje obrata v Martignaccu in reorganizacija obrata v mestu Longarone. Že tako zapletene razmere, povezane z zmanjšanjem obsega dela zaradi prekinitev pogodb z večjimi blagovnimi znamkami in naraščajočimi potrebami po acetatnih proizvodih, so se s pojavom pandemije še dodatno poslabšale in pripeljale do strukturnih neravnovesij, ki po njihovem mnenju še nekaj let ne bodo vzdržna, poroča STA.

Podjetje: Pogovori s sindikati že potekajo

Odločitev o zaprtju podjetja v Ormožu je prav tako v skladu s poslovnimi cilji skupine Safilo glede optimizacije poslovanja in povečanja učinkovitosti proizvodnje, so še sporočili iz podjetja. Ob tem so potrdili, da so že začeli pogovore s sindikati in pristojnimi institucijami za sprejem čim boljših možnih rešitev za ublažitev socialnih posledic odločitve.

Skei Štajerska: O zaprtju ne vedo nič

Kljub takšnim zagotovilom v sindikatu Skei Štajerska, kot je za STA presenečen povedal njegov predsednik Martin Dular, o načrtovanem zaprtju ne vedo nič in o tem doslej niso bili obveščeni. Sindikalna predstavnica v podjetju ga je doslej obvestila zgolj, da so okrepili varnost v podjetju, ostalih informacij pa ni imela, poroča STA.

Direktor ptujske območne službe zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik je prav tako povedal, da uradno o nameri podjetja niso bili obveščeni. Ob tem je spomnil, da so bila nihanja v tem podjetju pogosto velika, v najboljših časih pa so dajali delo tudi do 1.200 ljudem.

V podjetju tudi kar nekaj starejših in tudi invalidov

"To bo za naše območje kar velika težava, čeprav gre za profile, ki si v teh časih lahko najdejo delo. Je pa v podjetju kar nekaj starejših delavcev in tudi invalidov," je za STA še dodal Žirovnik in povedal, da bo večina tistih, ki ne bodo našli službe, vsaj začasno pristala na njihovem zavodu, nekaj pa je tudi takih, ki se na delo vozijo iz Pomurja, navaja STA.

Presenečen tudi župan

Ormoški župan Danijel Vrbnjak o Safilovih načrtih prav tako doslej ni vedel nič. Kot je povedal za STA, ga preseneča, da mu tega niso sporočili iz podjetja, saj so bili v stikih zaradi priprave sestanka na drugo temo. Pravkar je na poti v podjetje, zato pričakuje pojasnila. Sicer je po njegovem za občino, v kateri je Safilo daleč največji delodajalec, to velika socialna katastrofa. O tem namerava takoj obvestiti predsednika vlade in ga povabiti na obisk v Ormož, kjer bi se dogovorili o rešitvah za nastali položaj, poroča STA.

Leto 2019 so zaključili z dobičkom

Kakšni so bili lanski rezultati ormoškega podjetja, ki je v lasti istoimenske italijanske skupine in se ukvarja s proizvodnjo očal, ni znano, je pa leto 2019 zaključilo nad načrti. Ustvarili so dobrih 32 milijonov evrov prihodkov, kar je okoli 2,5 milijona evrov več kot leto prej in skoraj sedem milijonov evrov več od načrtov. Leto 2019 so zaključili z 800 tisoč evrov, leto 2018 pa z 1,25 milijona evrov dobička.

V podjetju se ob začetku epidemije za STA niso odzvali na vprašanja o tem, ali se morda obeta kakšno občutno znižanje števila zaposlenih, so pa na ptujskem zavodu za zaposlovanje konec lanskega aprila povedali, da niso podaljšali pogodb z nekaj delavci, ki so bili zaposleni za določen čas, do takrat pa novih napovedi o morebitnem večjem odpuščanju zavodu niso oddali.