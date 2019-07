V Novi Gorici kmalu okrog 170 novih stanovanj

Za prenos si je aktivno prizadeval župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič z utemeljitvijo, da ima občina konkretne in vzdržne načrte oziroma vizijo urbanega razvoja, ki vključuje prav to območje. Zato med novogoriško občino in stanovanjskim skladom intenzivno potekajo pogovori zadnjih nekaj mesecev.

Območje Liskurja v Rožni Dolini je novogoriška občina že pred več kot desetletjem identificirala kot eno najustreznejših za dostopno stanovanjsko gradnjo in zelo pomembno za reševanje stanovanjske problematike v občini. Po trenutnih ureditvenih aktih je na 31.770 kvadratnih metrih zemljišč predvidena izgradnja preko 170 stanovanjskih enot mešanega tipa gradnje.

Poudarek na dostopnosti stanovanj

"Na mestni občini načrtujemo, da bomo do samega prenosa zemljišč na Stanovanjski sklad RS skupaj s skladom dorekli modele uporabe stanovanjskih objektov, pri čemer bo poudarek na skupnostnem pristopu. Dogovorili bomo tudi način sodelovanja in časovnico izgradnje," je povedal Miklavič. Dogovoriti se želijo o tem, kako bodo ljudje tam živeli, kaj želijo vzpostaviti na tem območju, poudarek pa bodo dali predvsem dostopnosti stanovanj.

Odločitev o vrsti sodelovanja bo odvisna tudi od cenovne komponente, pri čemer ne izključujejo niti sodelovanja z zasebnim partnerjem.

"Drugje po mestu in okolici sproščamo zasebne investicije in te bodo tržne narave, takšne pa bodo tudi cene stanovanj. Na področju Liskurja v Rožni Dolini pa lahko dosežemo to, da se gradi neprofitno oziroma da se vzpostavlja tudi neke skupnostne projekte, kot so na primer kooperative, in neke modele financiranja, ki bi zlasti mladim družinam in tudi drugim družbenim skupinam, ki si ne morejo sicer privoščiti stanovanja, omogočiti dostop do dostojnega bivanja," je še dejal novogoriški župan.

Mešanica individualnih hiš in stanovanjskih blokov

Na tem območju naj bi bilo to območje mešane gradnje - nekaj bo individualnih stanovanjskih hiš, nekaj pa manjših stanovanjskih blokov z enim oziroma največ dvema nadstropjema.

Vsekakor pa bo novogoriška občina v naslednjih treh letih za reševanje stanovanjske problematike namenila precejšnja finančna sredstva. Poleg tega namerava to območje urediti in ga povezati z urbanim, kar predvideva gradnjo kolesarskih poti in ureditev javnega prometa.