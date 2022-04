V Ljubljani na prodaj stanovanje po 24 tisoč evrov za kvadratni meter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stanovanje ima pogled na Prešernov trg in Tromostovje ter reko Ljubljanico. Foto: Nepremicnine.net

47,7 kvadratnega metra veliko stanovanje v Filipovem dvorcu pri Tromostovju v strogem središču Ljubljane je na prodaj za 1.150.000 evrov oziroma 24.109 evrov za kvadratni meter. Fotografij stanovanja na spletni strani ni objavljenih, je pa na voljo kratek opis nepremičnine.

Kot je navedeno na spletni strani, ima stanovanje pogled na Prešernov trg in Tromostovje ter reko Ljubljanico. Morebitne kupce vabijo tudi z "luksuzno zasnovo stanovanja, zgodovinskim ozadjem, skrbno izbranim starinskim in sodobnim pohištvom, umetniškimi deli priznanih umetnikov in osupljivimi razgledi".

Stanovanje ima spalnico, kopalnico ter dnevno sobo s kuhinjo.