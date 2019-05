V Laškem več kot 150 podjetnikov in podjetnic iz treh držav

Oglasno sporočilo

V Kongresnem centru Thermana Laško se bo odvijala že sedma podjetniška konferenca, ki jo organizira slovenska ekipa največje podjetniške mreže na svetu BNI (angl. Business Network International). Letošnja konferenca bo gostila več kot 150 podjetnikov in podjetnic iz treh različnih držav, zasnovana pa bo kot mini poslovna šola, kjer bodo podjetniki pridobili konkretno znanje za lasten posel. Poleg številnih strokovnjakov s področja prodaje, marketinga, vodenja in računovodstva, bosta sedmo BNI Adria podjetniško konferenco kot gosta obiskala tudi z olimpijsko medaljo nagrajena Sara Isakovič in BNI Nacionalni direktor Madžarske in Slovaške András Avidor.

Kdo je vaša idealna stranka? Pogosto izjavljate, da nimate časa? Vam stranke vedno ugovarjajo, da bodo še premislile o vaši ponudbi in se nikoli ne odzovejo nazaj?



V času poslovne poti vsakega podjetnika se vsak posameznik pogosto srečuje s številnimi ugovori in izgovori, v smislu, da nimamo časa za vse, kar imamo za postoriti, stranke pa pogosto izjavljajo, da je poslana ponudba predraga ali da bodo o ponudbi premislili in se odločili kasneje. V ta namen bo Damir Novak, svetovalec za upravljanje s podjetji, predstavil delavnico Nimam časa!, kjer bo osvetlil posledice tovrstnega ravnanja na posel in podjetje. Barbara Fortuna, poslovna trenerka in coachinja, bo predavala o tem, kako uspešno rešiti ugovore strank, kot so "Predragi ste!", "Bom še premislil", "Drugje so mi obljubili precej več", ki vsakodnevno pestijo številne podjetnike in tržnike. Ksenija Prosen in Simona Novak bosta predavali o računovodstvu podjetja in računovodskih izkazih ter odgovorili na vprašanji, kot sta, "Koliko je vredno moje podjetje?", "Koliko dobička bom imel?", odgovorili pa bosta tudi na vprašanja o amortizaciji, zalogah, številkah, posojilih, denarnem toku ipd. BNI Nacionalni direktor Madžarske in Slovaške András Avidor bo predaval o petih motorjih rasti, ki jih uporabljajo superkorporacije, kako motivirati partnerje, da bodo enako motivirani kot mi sami, kako razširiti ekipo na način, ki ga uporablja IBM, kateri motor rasti uporablja Gmail ipd.

Liljana Mandelj bo podjetnike povprašala o tem, ali jim zaposleni sledijo ali jih morajo vleči sami, pri čemer bo predstavila sedem nasvetov za najbolj uspešne direktorje. Kakšna je prodaja, ki zares prodaja, in kako v najkrajšem času čim bolj efektivno ugotoviti potrebe strank, pa bodo predstavili Andrej Zalokar, Mihela Baranašič Vidmar in Silvester Kmetič. Kako pomembno je, da ugotovimo, kdo so naše idealne stranke, bo osvetlila Inga Lalić, podjetniška svetovalka in trenerka, ki bo predstavila, kako narediti manj in zaslužiti več, ko identificiramo svojo idealno stranko. O tem, da je marketing 21. stoletja precej bolj naravnan v posameznika, in o tem, kako z dobro kampanjo prodreti, da vas bodo sploh opazili, pa Tanja Verhovnik, direktorica marketinške agencije in klicnega centra Verus.

Navdihujoča zgodba

V okviru konference ne gre zamuditi niti motivacijskega predavanja prejemnice srebrne olimpijske medalje v kategoriji 200 metrov prosto Sare Isakovič z naslovom "Performance pshychology". Sara bo s podjetniki delila svojo zgodbo o uspehu, številnih izzivih, s katerimi se je spoprijela kot športnica, in kako lahko tudi podjetniki uporabijo spoznanja psihologije zmogljivosti za izjemne uspehe v poslu.

Dogodek bodo energično odprli leteči Dunkin Devils.

16. in 17. maja v Kongresnem centru Thermana Laško. Več na Sedma BNI Adria podjetniška konferenca bo potekala. Več na www.bnikonferenca.com

Naročnik oglasnega sporočila je Proevent.