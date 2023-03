V Divači podprli postavitev največje sončne elektrarne v državi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S postavitvijo sončne elektrarne naj bi delno nadomestili pridobivanje električne energije iz vetrnih elektrarn, ki jih v njihovi občini načrtuje država in ki jim v divaški občini nasprotujejo.

S postavitvijo sončne elektrarne naj bi delno nadomestili pridobivanje električne energije iz vetrnih elektrarn, ki jih v njihovi občini načrtuje država in ki jim v divaški občini nasprotujejo. Foto: Reuters

Občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne ob avtocestnem razcepu pri Divači. Pripravljen naj bi bil do konca leta, nato bodo o tem projektu odločali znova, elektrarna pa naj bi začela delovati v roku dveh let.