Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pametna ptičja krmilnica Bird Buddy je na svetovni platformi za množično financiranje Kickstarter zbrala že več kot milijon evrov, kar do zdaj ni uspelo še nobenemu slovenskemu projektu.

Pametna ptičja hišica, ki v sebi združuje krmilnico in kamero za fotografiranje ptic, je trenutno zbrala malenkost nad milijonom evrov sredstev podpornikov, njihov projekt pa bo na Kickstarterju aktiven še mesec in pol.

Kickstarter je v Sloveniji zelo priljubljen način zbiranja začetnega kapitala za uresničitev ideje, do zdaj pa v 11 letih obstoja še nobeni slovenski ekipi ni uspelo preseči šestmestnega števila zbranih sredstev.

Do cilja v 20 minutah

Foto: Bird Buddy Bird Buddy je do zastavljenega cilja 50 tisoč evrov prišel v le 20 minutah, do zdaj pa ga je podprlo več kot 7.100 podpornikov.

"Po pravici povedano nas odziv ni presenetil. Podpornike smo nabirali že od avgusta, vsak korak je bil skrbno premišljen, vsako sporočilo preverjeno in testirano na manjšem vzorcu sledilcev. Ko smo projekt poslali v svet, ni bilo več veliko odprtih vprašanj," je pred tednom o izjemnem odzivu dejal vodja kampanje Žiga Vrtačič.

Idejo dobili pri galebu, ki je ukradel kamero

Idejo za ptičjo hišico s kamero je ekipa dobila po ogledu viralnega videoposnetka, ki je pred časom zaokrožil po spletu, ko je galeb ukradel kamero Gopro in z njo odletel.

"Ko smo videli posnetke, smo dojeli, kako težko je fotografirati ptiče in kako zabavni posnetki nastanejo, ko komu to uspe. Projekt se je idejno rodil lani proti koncu leta, zares pa smo se mu posvetili šele ob izbruhu pandemije," razlaga Vrtačič.

Ob ptičji hišici tudi aplikacija za prepoznavo ptic

Pametna krmilnica Bird Buddy je sestavljena iz prostora za ptičjo hrano, kamere, mikrofona, akselometra ter povezav bluetooth in wifi, ob tem pa so razvili tudi mobilno aplikacijo, kjer lahko zbirate slike različnih ptic. Aplikacija je opremljena tudi z umetno inteligenco za prepoznavanje različnih vrst ptic. Kot pravi Vrtačič, je njihov koncept podoben legendarnemu Živalskemu kraljestvu, kjer so otroci v čokoladah zbirali sličice živali.