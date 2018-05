Uresničuje se, kar smo na Siol.net že napovedali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska AIK banka, ki je pred kratkim svoj delež v Gorenjski banki povečala na 32,47 odstotka, je vložila zahtevo za sklic izredne skupščine delničarjev Gorenjske banke zaradi imenovanja treh novih članov nadzornega sveta. S tem bi prehitela Savo brez glasovalnih pravic, ki želi medtem delež v banki prodati svojim upnikom in jim omogočiti vpliv na delovanje banke. AIK banka bi s to potezo obvladovala Gorenjsko banko.

Kot so sporočili iz AIK banke, je popolnitev nadzornega sveta potrebna zato, ker obstoječima članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku 28. avgusta poteče mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil že lani.

Delničarji banke morajo zato ob obstoječih članih nadzornega sveta - Alešu Aberšku, Jeleni Galić in Mateju Podlipniku - imenovati tri nove člane nadzornega sveta. AIK banka, ki je v lasti največjega srbskega tajkuna Miodraga Kostića, se je za sklic izredne skupščine delničarjev odločila zaradi zagotovitve pravočasnega imenovanja nadzornega sveta banke in s tem normalnega poslovanja skladno z zakonom o bankah, so sporočili iz AIK banke.

Kako bo Kostić prišel do nadzora

Potem ko Kostićevi banki ni uspelo pridobiti dovoljenj regulatorjev za nakup večinskega deleža Gorenjske banke, se namreč Kostiću s sklicem skupščine odpira nova pot do obvladovanja osme največje slovenske banke. O tem scenariju smo poročali že pred mesecem dni. Sava sicer kot največji lastnik Gorenjske banke po odločbi Banke Slovenije v njej že tri leta nima glasovalnih pravic. To posledično pomeni, da bo na skupščini med delničarji z glasovalnimi pravicami daleč najmočnejša AIK Banka.

Kdor bo imel glavno besedo pri imenovanju treh novih nadzornikov, bo namreč obvladoval Gorenjsko banko.

Za pet let lahko zavlada banki brez soglasja regulatorjev Foto: Klemen Korenjak Jelena Galić, predsednica izvršnega odbora AIK Banke. Če bodo vsi trije novi nadzorniki prišli iz Kostićevega kroga, bo ta v nadzornem svetu Gorenjske banke imel štiri od šestih članov. Z večino v nadzornem svetu bo lahko Kostić po lastni izbiri imenoval tudi upravo Gorenjske banke. Takšno stanje bo "zabetoniral" za najmanj pet let, kolikor bo trajal mandat novih nadzornikov. S tem bo močno otežil tudi načrte Save in drugih delničarjev o prodaji Gorenjske banke, saj morebitni novi lastnik še nekaj let ne bo mogel imenovani svojih nadzornikov. Za njihov predčasni odpoklic bi namreč na skupščini potreboval tričetrtinsko večino, te pa zaradi Kostićevega deleža ne bo imel. Delež Save, ki je posredno v državni lasti, bo tako skoraj nemogoče prodati.

Glede na dejstvo, da dnevni red seje nadzornega sveta, ki se bo sestal 24. maja, ne predvideva sklica skupščine delničarjev, obstaja utemeljena bojazen, da zaradi neustreznega vodenja postopka imenovanja novih članov nadzornega sveta, nadzorni organ banke ne bi bil pravočasno imenovan, kar bi resno ogrozilo poslovanje banke, so še sporočili iz srbske banke.