Tudi na slovenskih črpalkah se lahko zgodi scenarij iz Velike Britanije

Pogovarjali smo se z Deanom Peršićem, ki je z letošnjim letom prevzel skupino Fersped, katere začetki segajo v leto 1968. Vizija podjetja, ki je član Skupine Slovenske železnice, je postati eden od najpomembnejših igralcev v Sloveniji ter srednji in vzhodni Evropi pri zagotavljanju celovitih logističnih in prevoznih storitev, katerih pot se začne, konča ali je v tranzitu prek Slovenije. Direktor Dean Peršić se s špedicijo in logistiko ukvarja že več kot 20 let.

Po dolgoletnem delu na področju carinske in davčne zakonodaje se je Dean Peršić leta 2010 odločil za samostojno pot in ustanovil podjetje VV-LOG, specializirano za področje špedicijskih storitev. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju špedicije in ladijske agenture ter kot strokovnjak za carinske postopke je skupaj s sodelavci v desetih letih ustvaril zelo uspešno podjetje. Strokovno znanje, digitalizacija, prilagodljivost, odgovornost ter stalna usmerjenost v razvoj so podjetje VV-LOG pripeljali do točke, ko ga je podjetje Fersped prepoznalo kot atraktivno priložnost za širitev svoje skupine ter s tem širitev poslovanja in povečanja konkurenčnosti. Vodenje podjetja Fersped v okviru Skupine Slovenske železnice njegov direktor Dean Peršič vidi kot izjemen poslovni izziv, ki ponuja nešteto možnosti razvoja.

Dean Peršić, direktor Fersped d.o.o. Foto: Bojan Puhek

Ni dolgo od vašega prevzema vodenja podjetja Fersped. Kakšni so vaši načrti za poslovanje podjetja Fersped, ki je del Skupine Slovenske železnice? Kakšni so cilji in vizija podjetja?

Kot se za logistično dejavnost pričakuje, so načrti za prihodnost velikopotezni. Čeprav ima družba odlične rezultate, nočemo zaspati na lovorikah. Cilj je postati kakovosten in ključen igralec pri zagotavljanju celovitih logističnih storitev na področju železniške, pomorske, cestne in letalske logistike.

Kakšni so trendi v panogi transporta in špedicije? Katerim od njih že danes sledite v svojem podjetju?

Trendi logistične panoge se hitro spreminjajo. Vključenih je veliko globalnih akterjev, vendar je naša ključna naloga zadostiti potrebam in povpraševanju kupcev. Trenutno je največji izziv trgovinska problematika med Evropo, Azijo in ZDA, kjer se je tudi transportna veriga spremenila in je vedno težje dostavljati blago "just in time". Kot posledica tega je trend skladiščenja blaga zunaj luških skladišč v razmahu. To je seveda povezano z nižjimi stroški in hitrejšimi dostopi do zaloge blaga. Zato tudi ponujamo svojim strankam tri skladišča v Kopru ter po eno v Novi Gorici in Ljubljani. Odločitev uprave za širitev in vlaganje v ta del logističnih storitev se je izkazala za pozitiven in dolgoročno vzdržljiv model.

Kakšna je prisotnost oziroma vloga vašega podjetja v regiji?

Celotna skupina Fersped ima zaradi svojih dolgoletnih izkušenj, znanja in zanesljivega kadra eno ključnih vlog v regiji. V regijo prinašamo razvoj, nove možnosti in partnerje, s katerimi je mogoča širitev in utrditev logistične panoge ter prepoznavnosti Slovenije.

Dean Peršić: "Vedno težje je dostavljati blago "just in time"." Foto: Bojan Puhek

Kakšne storitve ponujate svojim strankam?

Strankam ponujamo celovite logistične rešitve, ki zagotavljajo, da je blago varno, hitro in kakovostno pripeljano na končni cilj. Ponujamo carinske in tranzitne storitve, prevozne storitve (cestne, železniške, pomorske in letalske), skladiščenje z vsemi potrebnimi postopki ter informacijske rešitve, vezane na logistiko. Strankam se individualno posvetimo in prilagodimo njihovim potrebam. Prav v ta namen smo v zadnjem letu odprli skladišče v Ljubljani, ki ga bomo z investicijami prilagodili petičnim potrebam kupcev.

Svojim strankam ponujate celotno storitev od vstopnih točk EU do ciljnih krajev. Kaj je vaša konkurenčna prednost? Kje vidite priložnosti za nadaljnji razvoj podjetja?

Ena izmed ključnih konkurenčnih prednosti je vključenost v Skupino Slovenske železnice, kar smo v letošnjem letu z vstopom strateškega partnerja še bolj utrdili. Vključenost pomeni večjo varnost, široko paleto storitev ter boljše zaledje pri razvoju in strateških odločitvah, kjer ni potrebno samo znanje, ampak tudi finančna vzdržljivost. Vse to nam omogoča večje investiranje v razvoj tehnoloških rešitev in širitev kapacitet skladišč. Potreba po skladiščih se je v času pandemije izkazala za eno izmed ključnih povpraševanj, saj si kupci želijo zagotoviti zadostno količino.

S katerimi izzivi se najpogosteje spoprijemate na področju kopenske in pomorske logistike? Imate kakšen zanimiv primer, s katerim ste se srečali v zadnjem času?

Vezano na pomorsko politiko je bilo v zadnjem letu veliko napisanega, saj smo se v logistiki srečali z izzivom pridobivanja zabojnikov in organizacijo prevoza, vse skupaj pa je podkrepljeno še z dejstvom, da je cena teh najemov in prevozov poskočila za sedemkrat. To vsekakor je in bo izziv, a menim, da s sodelovanjem in skupnimi rešitvami ni nerešljiv. Ob tem imamo kopenske prevoze, pri katerih si želimo zagotoviti zanesljive prevoznike s stalno razpoložljivostjo kamionov in zadostnim številom voznikov, kar pa ni vedno mogoče. Izziv je organizacija izrednih prevozov za celotne proizvodne linije, kar je interes gradnje velikih tovarn v sosednjih državah. V zadnjem času imamo zanimiv primer prevoza arhivskega vagona Slovenskih železnic, ki je trenutno shranjen v Mariboru.

Dean Peršić: "Cena najemov in prevozov je poskočila za kar sedemkrat." Foto: Bojan Puhek

Pred kratkim so po svetu odmevale težave s prevozom naftnih derivatov v Veliki Britaniji. Se lahko tak scenarij zgodi tudi pri nas?

Tak scenarij se pri nas že dogaja, saj imamo velike težave z zagotavljanjem profesionalnih voznikov, ki praviloma prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije. Dejstvo je, da se vozniki zdaj želijo zaposliti v Veliki Britaniji, medtem ko so v preteklosti delovno migrirali predvsem v Avstrijo in Nemčijo, zadnje čase tudi na Madžarsko, Češko in Slovaško. V zadnjih desetih letih je v logistiki prevladal pritisk zniževanja cen zaradi prihoda korporacij, ki so z velikimi količinami lahko zahtevale zniževanje. Medtem pa so se stroški plač, goriva in cestnin višali. Zdaj je čas, da se to uredi.

Podjetje Fersped se osredotoča na širitev na sosednje trge, kot sta Hrvaška (Reka) in Italija (Trst). Kakšno vlogo imajo koprsko pristanišče in okoliške pomorske vstopne točke EU za vstop blaga na evropske trge?

Koprsko in okoliška pristanišča so vstopna točka predvsem za Avstrijo, Madžarsko, Češko, Slovaško in države naslednice nekdanje Jugoslavije ter v zadnjih letih tudi Poljsko. Vsekakor je interes širitve močno zastopan, saj so potrebe po prevozih vedno večje, s tem pa tudi kapacitete pristanišč.

Kakšno blago oziroma katere izdelke najpogosteje razvažate?

Na Češkem in Slovaškem so se določena mesta že pred desetimi leti odločila, da oživijo avtomobilsko industrijo. Tukaj mi nastopimo kot logist za rezervne dele in dokončane avtomobile. Prevažamo veliko avdio- in videonaprav za proizvajalca LG in Samsung. Smo hišni logist globalnih nizkocenovnih trgovin z oblačili in potrebščinami za gospodinjstvo, v zadnjih letih pa tudi za litij-ionske baterije in proizvodne linije za tovarne, ki jih gradijo na Madžarskem in Poljskem. V Sloveniji prevažamo tudi veliko premoga, cementa, cevi ter sadja in zelenjave.

Katere države so najpogostejše ciljne države za izdelke, ki jih prevažate za svoje stranke? Katere države so ciljna točka blaga, ki vstopa prek koprskega pristanišča?

Najpogosteje so to Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska.

Dean Peršić: "Smo hišni logist globalnih nizkocenovnih trgovin z oblačili in potrebščinami za gospodinjstvo." Foto: Bojan Puhek

Koliko časa izdelki pod vašim okriljem potujejo do različnih destinacij po Evropi?

Povprečno od enega do dva dni. Za nekatere uredimo direktne prevoze ali pa preklade iz zabojnikov na klasične tovornjake v carinskih skladiščih v Kopru, Ljubljani ali Novi Gorici. Prizadevamo si, da je potovalni čas čim krajši in s tem blago dostavljeno v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Glede na rezultate poslovanja je videti, kot da svetovna pandemija covod-19 vašega podjetja ni prizadela. Zagotovo pa ste se morali tudi v podjetju Fersped v marsičem prilagoditi novi realnosti, še posebej glede na pomen, ki ga ima globalno sodelovanje v prevozu. Kako vam je to uspelo? Kako vam je uspelo poslovanje celo izboljšati?

Uspelo nam je predvsem zaradi zvestih kupcev, zanesljivih in odgovornih zaposlenih ter podpore lastnikov – smo član Skupine Slovenske železnice. Akter v logistični panogi mora biti predvsem nenehno prilagodljiv na vse spremembe. To smo naredili tudi v skupini Fersped. Osredotočili smo se na ključne potrebe kupcev, zagotovili nemoteno poslovanje ter zmanjšanje tveganja okužbe zaposlenih z delom od doma, čakanjem na delo in odhodom na letni dopust, vendar pod pogojem, da nismo zanemarili želja kupcev oziroma svojih strank. Pridobili smo nove partnerje in se posvetili novim produktom, ki praviloma prinašajo večjo dodatno vrednost.

Kaj ste še morali spremeniti zaradi pandemije? Kako so se vaši zaposleni odzvali na spremembe?

Zaposleni so se na spremembe odzvali nadpovprečno dobro. S prihodom pandemije smo predvsem utrdili medsebojno zaupanje in sodelovanje. Z delom od doma, nepredvidenimi okoliščinami, povečanim stresom zaradi nejasne prihodnosti in prihodom sprememb smo se veliko naučili. Vodstvo je dobilo dodatno potrditev, da so zaposleni sposobni, lojalni in odgovorni posamezniki, ki so ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev. Na drugi strani smo lastnikom in kupcem dokazali, da smo vredni njihovega zaupanja v naše poslovanje.

Dean Peršić: "Pritiske povečanja cen zelo občutimo." Foto: Bojan Puhek

Ali tudi v vaši panogi že čutite spremembe cen, ki jih je povzročila pandemija? Kako to vpliva na vaše poslovanje in kakšna so vaša pričakovanja za bližnjo prihodnost?

Pritiske povečanja cen zelo občutimo. Kot sem rekel, so cene ladijskih prevozov poskočile v nebo, še večja težava je nejasna prihodnost zagotavljanja transportnih poti. Pri vseh drugih storitvah vključno s kamionskim prevozom so se cene v zadnjih letih nižale in je bila pomembna samo cena, ne kakovost storitve, medtem ko so stroški naraščali. V bližnji prihodnosti se bodo morale cene dvigniti, saj je bila, če pogledamo leto 2018, ko je bilo poslovanje na vrhuncu, cena goriva za liter 1,2 evra, zdaj smo že blizu 1,5 evra na liter.

Leto 2020 je družba sklenila pozitivno z 1,024 milijona evrov EBITA. Ohranila je število zaposlenih in ključne poslovne partnerje. Poslovanje je bilo torej glede na razmere odlično. Rezultati prvih treh mesecev letošnjega leta so v primerjavi s preteklim letom boljši za 30 odstotkov. Kakšen vpliv ima uspešno logistično podjetje na gospodarski razvoj regije, države?

Logistična podjetja smo amortizerji med podjetji, pristanišči in državnimi ustanovami. Veliko dodamo s svojim znanjem, fleksibilnostjo in težnjo po sodelovanju. Istočasno moramo delovati kot državna ustanova zaradi carinskih, davčnih in zdravstvenih predpisov, podjetniki ter povezovalni člen med vsemi akterji. Luka Koper kot vstopna točka v državo ter državni železniški prevoznik Slovenske železnice sta, zaradi celotnega povezovanja, izjemno pomembni podjetji za regijo in državo. Logisti in špediterji smo podporni del tega poslovanja.