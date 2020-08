Trgovci v Hoferju bodo delali 30 ur, plačani pa bodo za 40 ur

Zaposleni v prodaji in logistiki, ki so trenutno večinsko zaposleni za krajši delovni čas (povprečno za 30 ur na teden), se bodo lahko po novem modelu Hofer (po)polni delovni čas zaposlili za polni delovni čas (40 ur na teden), kar jim bo omogočilo, da bodo povprečno deset ur tedensko prosti in ta čas lahko preživeli z družino ali ob drugih aktivnosti, so sporočili iz nemškega trgovca Hofer.

Kot še pojasnjujejo, bodo zaposlenim po novem modelu pripadale vse pravice zaposlitve za polni delovni čas, pripadal jim bo tudi polni regres, ki je po navedbah Hoferja v letošnjem letu znašal 1.700 evrov.

Po pilotni fazi bo zaposlitveni model zaživel predvidoma prihodnje leto

V prvo testno fazo, ki se bo začela s septembrom in se bo predvidoma zaključila konec leta 2020, bodo vključeni zaposleni približno četrtine trgovin ter izbranega področja logistike. V tem času bodo ocenjevali vpliv novega modela in odzive zaposlenih ter tako prilagajali procese pilotne faze, ki se pričenja 2021 in v katero se bodo lahko vključili ostali zaposleni s krajšim delovnim časom.

Do konca 2021 naj bi bilo v zaposlitveni model predvidoma vključenih več kot 1.200 zaposlenih v prodaji in logistiki, kar predstavlja okoli 75 odstotkov vseh zaposlenih na omenjenih področjih. V ta model pa bodo vključeni tisti, ki bodo pri podjetju aktivno zaposleni vsaj dve leti.