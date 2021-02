Tesla pognala bitcoin navzgor za 25 odstotkov

Bitcoin je lani zrasel za 304 odstotke, letos pa še za 63 odstotkov.

Najbolj pomemben poslovni kriptoprojekt Ethereum je lani zrastel za 460 odstotkov. Letos pa ima v dobrem mesecu že 137-odstotno rast.

Mednarodni avtor knjižne uspešnice The Million Dollar Decision Robert Rolih pravi: "Kriptotrg je v zadnjem letu najbolj zanimiv trg za investitorje. Gre za tehnologijo, ki s fantastično hitrostjo inovira tradicionalne finančne in poslovne storitve. Zato v ta trg vstopa vse več finančnih institucij, kot so Paypal, Visa in Mastercard in pa podjetij, kot je npr. Tesla."

Zakaj Tesla investira v bitcoin in do kdaj bo trajal največji bikovski trend v zgodovini investiranja?

Kljub temu da je kriptotrg v zadnjem letu rasel zelo eksplozivno, je čisto mogoče, da smo zdaj na samem začetku novega bikovskega trenda.

Prejšnji bikovski trend iz leta 2017 so poganjali predvsem špekulanti in mali investitorji. Danes pa ta trg raste predvsem zaradi velikih institucij in podjetij, ki v bitcoin vlagajo zaradi zaščite pred inflacijo.

Najbolj odmevna novica leta 2021 je 1,5-milijardni vložek Tesle v bitcoin. Elon Musk, najpomembnejši inovator našega sveta, najbogatejši Zemljan in ustanovitelj Tesle, je tako pokazal korporativnemu svetu, da je bitcoin najboljša možna oblika vrednosti v času neomejenega tiskanja denarja.

V poslovne kriptoprojekte pa se steka ogromno denarja, ker je to "infrastruktura" vsem decentraliziranim finančnim storitvam prihodnosti.

Ob tem pa se pojavijo vprašanja za milijon evrov: Do kdaj se bo ta rast nadaljevala in kako lahko vlagatelji najbolje izkoristimo to investicijsko priložnost?

Da bi dobili jasne odgovore na ti vprašanji, pripravlja mednarodni avtor knjižne uspešnice Robert Rolih za vas 17. februarja ob 20.30 90-minutni brezplačni webinar, kjer boste izvedeli: Štiri gonilne sile, ki poganjajo ta trg v nove in nove višave.

Kateri tipi poslovnih kriptoprojektov imajo največji potencial za rast v letu 2021 in lahko prinesejo bistveno višje donose od bitcoina ?

in lahko prinesejo ? Kako dolgo bo verjetno trajal ta bikovski trend in kdaj je najboljši trenutek za vstop?

in kdaj je najboljši trenutek za vstop? Tri strategije vlaganja na ta trg, in katera je najbolj dobičkonosna?

Na kaj je treba biti pri vlaganju v kriptotrg pozoren?

Ali obstajajo projekti, ki lahko že v letu 2021 prinesejo 500- do 1000-odstotne donose?

Za vas je webinar brezplačen, tako da se prijavite že zdaj! Za udeležbo potrebujete le internetno povezavo.

O Robertu Rolihu in njegovi mednarodni knjižni uspešnici The Million Dollar Decision so pisali ali govorili v več kot 50 medijih, med drugim tudi na ameriški in ruski TV. Člani njegovih plačljivih programov o investiranju prihajajo iz več kot 40 držav. Predavateljske odre pa si deli z največjimi predavateljskimi zvezdami sveta, kot so npr. Jack Canfield, Gary Vaynerchuk, Dr. John Grey, Brian Tracy in drugi.