Teš 6 spet ne obratuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teš 6 bo predvidoma ponovno v omrežju v petek, je danes za STA povedal direktor elektrarne Mitja Tašler. Oskrbo z elektriko in toplotno energijo zagotavljajo peti blok in plinski turbini.

Med prazniki Teš 6 prav tako ni obratoval, saj so potekala vzdrževalna dela.

Tudi avgusta so Teš 6 ustavili

Šesti blok Teša je bil nazadnje zaustavljen avgusta lani, ko so se pojavile težave pri praznjenju pepela. Takrat so v Tešu napovedali, da predvidoma ne bo obratoval dva tedna, vendar pa v tem obdobju niso uspeli končati vseh del, zato je šesti blok ostal ugasnjen do sredine lanskega septembra, še piše STA.

Preberite še: