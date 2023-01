Telekom ter Pop TV in Kanal A končali spor

Telekom ter Pop TV in Kanal A so končali spor glede distribucije programov. Potem ko je Telekom Slovenije umaknil tožbo proti družbama Pop TV in Kanal A, sta ti dve umaknili nasprotno tožbo zoper Telekom in sodišče je ustavilo ta postopek, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili s Telekoma.

Telekom je televiziji konec leta 2021 tožil za ničnost pogodbe o vključitvi njunih programov v svoj sistem in zahteval vračilo nekaj manj kot 12,4 milijona evrov. Menil je, da za programe Pop TV, Kanal A, Brio, Oto in Kino zato, ker družbi, ki skupaj s Pro Plusom predstavljata poslovno enoto, od sredine novembra 2017 zlorabljata prevladujoči položaj, plačuje nepošteno in ekscesno ceno.

Nato sta maja lani Pop TV in Kanal A zoper Telekom vložila nasprotno tožbo zaradi plačila odškodnine v višini 58,15 milijona evrov. Zahtevek naj bi predstavljal škodo, ki naj bi jo družbi utrpeli zaradi premalo plačane odmere za distribucijo TV-programov med februarjem 2017 in koncem marca 2022.

Telekom podrobnosti o končanju tožbe in nasprotne tožbe ne razkriva. Navaja le, da so od Okrožnega sodišča v Ljubljani danes prejeli sklep, s katerim je sodišče ustavilo postopek nasprotne tožbe Pop TV in Kanala A zoper Telekom, ter da je to posledica umika tožbe in nasprotne tožbe.