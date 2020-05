Sveža ponudba na področju lizingov v Sloveniji

Skupina NLB bo v prihodnjih dneh ustanovila novo družbo, imenovano NLB Lease&Go , ki napoveduje novo konkurenco na tem področju v Sloveniji. "Prepričani smo, da bo naša prednost poznavanje trga, potreb in želja strank, predvsem pa jim želimo prisluhniti in oblikovati njim ukrojeno ponudbo, ki bo celovita in širša od samega leasinga," napoveduje Andrej Pucer, direktor novonastale družbe.

Družba NLB Lease&Go se bo ukvarjala z lizingom premičnin (avtomobili, tovorna vozila, kmetijska in gradbena mehanizacija, avtobusi, plovila …). Namenjeni so tako fizičnim kot pravnim osebam, ne glede na to, komitenti katere banke so.

NLB Lease&Go napoveduje sveže poslovanje z dopolnjenimi storitvami, tudi na področju poslovnega najema in zavarovanja. Obljubljajo hitrost in enostavne postopke.

Kaj bo družba NLB Lease&Go prinesla v naš prostor in kakšna so pričakovanja direktorja Andreja Pucerja, preverite v spodnjem intervjuju.

Evropska centralna banka je dala soglasje za ustanovitev nove lizing družbe v skupini NLB. Kdaj lahko pričakujemo začetek delovanja družbe?

Po pridobitvi soglasja ECB je bilo treba urediti še vse potrebne formalnosti, tako da bo družba registrirana in začela delovati v prihodnjih dneh. Smo tik pred njenim štartom in res se veselimo dela s strankami, svežih izzivov in poslov. Postali smo najmlajša članica NLB Skupine in izkoristili bomo vse sinergije, ki jih tako članstvo prinaša obema družbama. Naše storitve bodo dopolnile ponudbo kreditiranja banke in tako zainteresiranim omogočile izbor med obema možnostma – glede na potrebo, situacijo in preferenco strank.

Kaj nova družba pomeni za slovenski trg? Kaj bo prinesla? Se obeta odprtje enot?

Na NLB Lease&Go – takšno bo ime novoustanovljene družbe – smo zelo ponosni in že njeno ime dovolj zgovorno nakazuje, s čim se bomo ukvarjali. Prepričani smo, da bomo dopolnili ponudbo in prinesli tudi svežo energijo na trg lizing storitev, ki so med slovenskimi potrošniki zelo dobro sprejete.

Ekipa, ki bo delala v NLB Lease&Go, ima veliko znanja in izkušenj, stkali smo že številne poslovne vezi. Poleg mene kot direktorja družbe in moje desne roke Anžeta Pogačnika bo v družbi še več kot 40 sodelavcev, vsi z dolgoletnimi izkušnjami, saj letos mineva 30 let od začetkov lizinga v NLB Skupini. Nova družba bo imela sedež na Šlandrovi 2 v Črnučah pri Ljubljani. Kot del NLB Skupine, največje slovenske bančno-finančne skupine, bo tudi dejavnost lizinga zajemala široko paleto produktov lizinga premičnin in celovito geografsko pokritost s poslovalnicami v vseh večjih slovenskih mestih. Kasneje načrtujemo, da se bo dejavnost širila tudi na trge jugovzhodne Evrope.

S čim se bo družba ukvarjala? Komu bodo vaše storitve namenjene? Samo komitentom NLB?

Osnovna storitev NLB Lease&Go je lizing premičnin, kamor spadajo osebna in tovorna vozila, pa tudi kmetijska in gradbena mehanizacija, avtobusi, oprema in plovila. Storitev je namenjena tako pravnim kot fizičnim osebam, vsem, ki razmišljajo o lizingu, ne glede na to, komitenti katere banke so.

Kakšne bodo vaše prednosti v primerjavi s konkurenco?

Prepričani smo, da bo naša prednost poznavanje trga, potreb in želja strank, predvsem pa jim želimo prisluhniti in oblikovati njim ukrojeno ponudbo, ki bo celovita in širša od samega lizinga.

Storitvi financiranja premičnin namreč dodajamo tudi storitve zavarovanja in druge storitve, povezane s predmetom financiranja. Privlačen je tudi poslovni najem vozil z vključenimi vsemi pripadajočimi stroški. In vse to zelo enostavno in hitro. V poslu prav to dvoje resnično šteje, zato smo prepričani, da bo to naša prednost, zaradi katere nas bodo stranke tudi priporočile drugim strankam.

Kakšen je vpliv koronavirusa na vašo dejavnost, na sam postopek ustanovitve družbe? Kakšni so glavni izzivi glede tega? Lahko pričakujemo spremembe v načinu poslovanja s strankami?

Lahko rečem, da nas koronavirus ni ustavil, ravno nasprotno – spodbudil nas je. Ker vemo, da lahko povežemo in prispevamo na obeh straneh: pri potrošnji in prodaji ter s tem zapiramo krog, spodbujamo oživitev gospodarstva in povpraševanja. Seveda pa je že jasno, da je ravno avtoindustrija panoga, ki jo je koronavirus močno prizadel. Lahko pričakujemo, da se bo morala spoprijeti s povsem novimi razmerami, uvajala različne spremembe v smislu združevanja proizvajalcev, pa tudi še hitrejšega uveljavljanja zelenih pogonov. Korenite spremembe si lahko obetamo tudi v načinu poslovanja s strankami. V času koronavirusa so ljudje praktično izkusili, da digitalizacija in urejanje stvari na daljavo, od kjerkoli in kadarkoli, delujeta enostavno, hitro in zanesljivo. Strah pred novim je bil zelo hitro pozabljen. Temu posvečamo veliko pozornosti.

Privlačen je tudi poslovni najem vozil z vključenimi vsemi pripadajočimi stroški. Foto: Getty Images

Kaj pa "car sharing"?

"Car sharing" je storitev, ki šele prihaja. Resda so uporabniki zaradi koronavirusa za zdaj še zadržani pri uporabi, saj so previdni in želijo čim bolj zmanjšati morebitno možnost okužbe. Virus bomo slej ko prej obvladali, napredek v digitalizaciji in delitveni ekonomiji pa se ne bo ustavil. Zamislite si prihodnost, ko vas samovozeči avto pride iskat na dom in vas pelje kamorkoli.

Kakšne so vaše največje ambicije glede nove družbe?

Zelo enostavno: omogočiti strankam najboljšo uporabniško izkušnjo na področju lizinga premičnin in mobilnosti. To znamo, to delamo s srcem.