Sodišče: Nekdanji menedžerji ACH morajo plačati milijonsko odškodnino

ACH (nekdanji Autocommerce), največji še živeči domači finančni holding, bo ostal brez osmih milijonov evrov.

V dolgoletnem sporu z družbo Coming - v stečaju je namreč izgubil še zadnjo možnost, da izpodbije sodbo in se izogne plačilu kazni zaradi sporne prodaje delnic leta 2001.

Zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je tako kot vse prejšnje instance pritrdilo Comingu, je ACH vložil pritožbo na ustavno sodišče, kjer pa so se odločili, da je ne bodo sprejeli v obravnavo, je v izrednem poročilu pojasnil stečajni upravitelj Grega Erman.

S tem so v ACH izčrpali vsa pravna sredstva v Sloveniji. Po naših informacijah se trenutno odločajo, ali bi postopek nadaljevali pred sodiščem Evropske unije.

Sporna prodaja delnic

Kot je znano, je ACH leta 2001 večinski delež v Comingu prodal kar Comingu, s čimer je v podjetju zadržal glavno besedo, hkrati pa prejel približno štiri milijone evrov kupnine.

Herman Rigelnik, nekdanji predsednik uprave ACH Foto: STA Zaradi tega je Coming s še nekaterimi upniki marca 2003 vložil tožbo proti ACH za ničnost pogodbe o prodaji (lastnih) delnic ter pogodbe o priznanju in zavarovanju terjatev.

ACH mu je marca 2006 po razsodbi višjega sodišča že nakazal 7,1 milijona evrov, vendar so bila sredstva zatem po ugodno rešeni reviziji vrnjena.

Vendarle so s pritožbami le podaljševali pravdanje, končni tožbeni zahtevek pa se je povečal za skoraj milijon evrov.

Eden od upnikov je proti tedanjemu predsedniku uprave Autocommerce Hermanu Rigelniku in direktorju Cominga Ronku Gostiši vložil kazensko ovadbo.

Kdo si bo razdelil denar

Večino od dosojenih osmih milijonov evrov si bodo razdelili upniki Cominga. Ti so v stečajno maso že pred leti prijavili za okoli deset milijonov evrov terjatev, s prodajo vsega preostalega premoženja pa so že prejeli okoli tri milijone evrov.

Največji upniki, ki zaradi dobljene tožbe upajo na 100-odstotno poplačilo, so:

NLB, 1 mio. EUR ;

; Abanka, 1 mio. EUR ;

; Elektrotehna Interset, 0,93 mio EUR ;

; pokojni Josip Urbanc, skrbnik Hubert Kosler, 0,81 mio. EUR ;

; podjetje PCX Computers v stečaju, 0,73 mio. EUR ;

; podjetje Daimond v stečaju, 0,7 mio. EUR.

Med nekaj manj kot 250 upniki je tudi finančna uprava (Furs), ki bo prejela skupno okoli 190 tisoč evrov.

Vendar bodo morali vsi do dokončnega poplačila počakati še nekaj let.

Upravitelj Erman je od ACH prejel le okoli štiri milijone evrov sredstev. Preostalo bo dobil v treh obrokih do konca leta 2020 v skladu z načrtom finančne reorganizacije ACH.

Dolg bo poravnal avtomobilski del ACH

Menedžerji ACH so se namreč, kot smo poročali, v začetku lanskega leta dogovorili za delitev več deset milijonov evrov vrednega premoženja tega finančnega holdinga.

Družba se je razdelila na tri dele (ACH, ACH 2 in ACH 3):

1) ACH so preimenovali v AMH ter sedež preselili iz Ljubljane v Novo mesto.

Sonja Gole Foto: Bor Slana Od lani jeseni je v lasti francoskega proizvajalca avtodomov, počitniških prikolic in mobilnih hišic Trigano, prva dama Adrie Mobila Sonja Gole in nekateri drugi vodilni delavci pa so obdržali 16-odstotni lastniški delež.

2) ACH 2 je za zdaj obdržal svoje ime.

Pod njegovo okrilje so prenesli dejavnost trgovine z vozili, v kateri so družbe Autocommerce v Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu in Beogradu, AC-Mobil in Avto Triglav.

Lastniki družbe so Rasto Oderlap (direktor Autocommerce), Janko Šemrov (nekdanji direktor AC Auto) in Damijan Vuk (direktor Avta Triglav).

ACH 2 je prevzel tudi preostalo štirimilijonsko obveznost do Cominga.

3) ACH 3 se je že preimenoval v Axor Holding.

Od ACH je prevzel Hotele Union (ljubljanski hoteli Grand hotel Union, Lev in Central hotel), več nepremičnin in tudi več finančnih naložb (med drugim 9,8-odstotni delež Pokojninske družbe A in 24,5-odstotni delež Term Topolšica).

Sodišče Evropske unije Njegova lastnika sta dva, oba imata delnice pisane na prinosnika. Tako uradno ni znano, kdo je njihov imetnik. Eden je po neuradnih informacijah Herman Rigelnik.

Mali delničarji hočejo višjo odpravnino

Preden so si menedžerji razdelili premoženje ACH, so se odločili za iztisnitev več kot 250 malih delničarjev. Izplačali so jim denarno odpravnino 83 evrov na delnico oziroma skupno več kot tri milijone evrov.

Po mnenju združenja VZMD je bilo to premalo, zaradi tega so zahtevali zunajsodno preveritev primernosti denarne odpravnine ter morebitno plačilo dodatnih sredstev malim delničarjem.