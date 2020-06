Službo bo izgubilo več kot 200 delavcev

Švedski Lindab se je danes odločil za prenehanje poslovanja skupine IMP Klima, ki jo sestavljajo družba Lindab v Sloveniji in njene hčerinske družbe v Srbiji, Črni gori in BiH. Proizvodnjo klimatskih naprav v Sloveniji bodo ustavili do konca letošnjega leta, je družba Lindab klima sistemi objavila na svoji spletni strani.

Lindab se je odločil poslovanje IMP Klime iz Godoviča ustaviti po strateškem pregledu uspešnosti, poroča STA. Trg klimatskih naprav je zelo konkurenčen trg s prilagojenimi rešitvami. IMP Klima ni dosegla pričakovanega razvoja prodaje in že nekaj let posluje z izgubo, pandemija covid-19 pa je položaj še poslabšala, poudarjajo v sporočilu za javnost.

"Odločitev o prenehanju poslovanja skupine IMP Klima je težka odločitev, saj vpliva na številne zaposlene, ki so po svojih najboljših močeh prispevali k izboljšanju uspešnosti podjetja," je povedal predsednik in izvršni direktor skupine Lindab Ola Ringdahl.

Kot je pojasnil, je v Evropi veliko proizvajalcev klimatskih naprav, konkurenca pa je izredno močna. "Če nisi eden najboljših oziroma največjih igralcev, je težko doseči zadovoljivo dobičkonosnost. V Lindabu morajo vse poslovne enote prispevati k našemu cilju desetodstotne operativne marže. Za IMP Klima ne vidimo realne poti do dobičkonosnosti in rasti. Zato smo se odločili za prenehanje poslovanja," je dodal.

V slovenski družbi 212 zaposlenih

Skupino IMP Klima sestavljajo družba Lindab klima sistemi v Sloveniji in njene hčerinske družbe v Srbiji, Črni gori in BiH. Prihodki od prodaje sistemov za prezračevanje stavb so v letu 2019 znašali 269 milijonov švedskih kron (25,6 milijona evrov). Zapiranje obratov bo prizadelo 226 zaposlenih, od tega 212 zaposlenih v Sloveniji in 14 zaposlenih v Srbiji, Črni gori in BiH, navaja STA.

Enkratni stroški, vključujoči stroške odpravnin in odpisov, so ocenjeni na od 60 do 70 milijonov kron (med 5,7 in 6,6 milijona evrov), od tega bo glavni del negativno vplival na dobiček iz poslovanja v drugem letošnjem četrtletju. Dodatno se lahko pojavijo še slabše razmere na trgu nepremičnin, opozarjajo v družbi.

Lindab je IMP Klimo s ciljem vzpostaviti navzočnost na trgu klimatskih naprav od Hidrie kupil leta 2015. Prevzel je celotno družbo z vsemi zaposlenimi, pogodbami in obveznostmi, vrednosti nakupa pa ni razkril, še piše STA.