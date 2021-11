Slovenski startup v Domžalah gradi tovarno za rastlinske zrezke

Slaba tri leta staremu slovenskemu zagonskemu podjetju Bevo, d. o. o., ki pod blagovno znamko Juicy Marbles razvija in trži rastlinske zrezke, je letos maja uspelo pridobiti 4,5 milijona dolarjev (približno štiri milijone evrov) vredno investicijo. S tem denarjem so v podjetju zaposlili nove ljudi, zgradili tovarno v Domžalah ter začeli odpirati trge za svoj prvi izdelek. Njihov prvi rastlinski zrezek pa lahko že danes preizkusite tudi v ljubljanski gostilni.

Juicy Marbles je na misiji spremeniti prehrambno industrijo. "Hrana mora postati bolj zdrava in njena proizvodnja mora manj obremenjevati okolje," motive za začetek Juicy Marbles razloži direktor in soustanovitelj podjetja Tilen Travnik. S prvimi koraki v svet rastlinskih nadomestkov je ekipa, ki jo poleg Travnika sestavljajo še Luka Sinček, Maj Hrovat in Vladimir Mićković, začela že leta 2019 z rastlinskim nadomestkom za mleto meso Altburgerjem, vendar zaradi težav s prodajo niso dolgo vztrajali. "Vendar je to bila dobra šola. In veliko smo se naučili, kaj in komu moramo prodajati," začetke opiše Travnik.

Tilen Travnik Foto: STA Proizvodnja proizvodnje

"Ugotovili smo, da moramo na trgu ponuditi nekaj, kar še ne obstaja," pove Travnik. Tako je zrasla ideja, da bi naredili prve rastlinske zrezke, ki bi lahko konkurirali tako po videzu kot okusu najbolj cenjenim mesnim izdelkom. Odločili so se, da bodo na trg najprej poslali rastlinski "filet mignon" oziroma file pljučne pečenke.

Prva težava, s katero so se srečali, je bil način proizvodnje. Ker je Maj takrat študiral tudi fiziko, so začeli analizo obstoječih tehnologij in po mesecih trdega dela je luč sveta ugledal prvi prototip proizvodnje. "Imel je veliko pomanjkljivosti, vendar se je dalo z njim narediti prve rastlinske zrezke," pojasni Travnik.

Ameriško znanje

Na začetku je ekipa sicer razmišljala, da bi podjetje delalo naprave, ki bi ljudem omogočile domačo izdelavo zrezkov, ki temeljijo na rastlinah. "Vendar smo kmalu ugotovili, da bi za takšno idejo težko dobil financiranje," argumente za končno odločitev pojasni Travnik. Zato so se osredotočili na razvoj izdelkov za končnega potrošnika. Ko so v ekipi dorekli prve cilje, so se prijavili v ameriški pospeševalnik za startup podjetja Y Combinator, kamor so jih tudi sprejeli. Tam so virtualno prebili tri mesece, svojo idejo so razvijali s pomočjo ameriških mentorjev od januarja do marca letos.

Organska rast ali investicija

Ko so končali program Y Combinatorja, so začeli iskati investitorja. "Živilska industrija je kapitalsko zelo zahtevna in je zelo težko zgraditi podjetje z organsko rastjo. Zato smo se odločili, da poskusimo dobiti denar od vlagateljev," odločitev razloži Travnik. V dveh mesecih so se pogovarjali z več kot stotimi morebitnimi investitorji, dokler jim maja ni uspelo skleniti dogovora z več skladi tveganega kapitala, med njimi tudi nemškim World Fund in ameriškim AgFunder. Skladi so v zameno za 4,5 milijona dolarjev vstopili v lastniško strukturo Juicy Marbles.

Zakaj pospeševalnik?

"Y Combinator nam je odprl vrata do polovice investitorjev, druge smo našli sami," pravi Travnik. To, da so bili del programa Y Combinatorja, jim je olajšalo pristop do investitorjev, ker je sodelovanje v pospeševalniku podjetju dalo že določeno referenco. Hkrati pa tudi dvigne ambicije pri podjetnikih. "Nekako tako je, da je 4,5 milijona z blagoslovom Y Combinatorja enako težko zbrati polovico tega brez Y Combinatorja," dodano vrednost pospeševalnika pojasni Travnik.

Ko Slovenci iščejo denar v tujini

"Mi smo izračunali, da potrebujemo 4,5 milijona, če želimo zagnati proizvodnjo in vstopiti na trg," razloži Travnik in doda, da je bilo za evropske investitorje dejstvo, da so iz Slovenije, prednost. "Videli so prednosti v ceni delovne sile, razložljivem talentu …" pojasni Travnik. Medtem pa so Američani v Sloveniji videli predvsem težave, ker bi investirali v podjetje, ki deluje v zakonodajnem okviru, ki ga ne poznajo. "Raje bi investirali v ameriško podjetje," je dodal Travnik.

Korona in investitorji

"Med epidemijo koronavirusa se je dogovarjanje z investitorji zelo spremenilo," je pojasnil Travnik. Pred koronavirusom je bilo srečanje v živo obvezno. "Mi nismo nikamor šli, vse smo se dogovorili iz Slovenije," pojasnjuje Travnik, ki poudarja, da so imeli s svojim izdelkom določeno prednost. "Vzorce izdelka smo lahko pošiljali morebitnim investitorjem, da so se sami prepričali o tem, kar delamo," pojasnjuje Travnik.

Tovarna je že skoraj končana

"Zdaj imamo dovolj denarja, da počasi oblikujemo strategijo za naslednjo investicijo, kar upam, da nam bo uspelo narediti v prihodnjem letu ali dveh," načrte za prihodnost pojasnjuje Travnik. Tovarna v Domžalah počasi dobiva svojo končno obliko in bo do konca leta najverjetneje delovala. Iščejo tudi nove sodelavce. "Zaposlujemo ves čas. Od marca, ko smo bili štirje, do danes, ko nas je 15. Zaposlovali bomo tudi vnaprej," razlaga Travnik. Intenzivno iščejo tudi načine, kako svoje zrezke dostaviti končnemu uporabniku.

"Seveda jih bomo prodajali prek spleta, vendar glavni del vidimo v sodelovanju s trgovci. Sicer se pogovarjamo tudi s slovenskimi, vendar si prizadevamo predvsem za prodor v tujino. To namreč od nas pričakujejo naši vlagatelji," pojasnjuje Travnik in dodaja, da njihov prvi zrezek, pljučni file, že lahko preizkusite v ljubljanski restavraciji Pen klub.