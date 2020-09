Slovenski gradbinci: Tuje konkurence se ne bojimo, a moramo biti postavljeni na isti imenovalec

Nobenega dvoma ni, da je projekt drugi tir Divača-Koper strateškega pomena za Slovenijo, zato je njegovo dokončanje v roku nujno, je na današnji novinarski konferenci izpostavila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc. Kot je dodala, zamujamo približno že dve desetletji, pri čemer so se nekateri transportni tokovi že preoblikovali, piše STA.

"Lovimo zadnji vlak, da ostanemo ključna prometna povezava med Luko Koper in srednjo Evropo. Ni v interesu vseh, da Slovenija okrepi svojo geostrateško pozicijo, kar bo drugi tir omogočil," je dodala. Je pa Šmučeva obsodila izjavo prvega moža 2TDK Zorka, ki je prejšnji teden ocenil, da slovenska gradbena operativa drugega tira ni sposobna zgraditi sama.

"..nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo"

"Če pri enem največjih infrastrukturnih projektov v državi glavni naročnik slovenska podjetja diskvalificira z oznako, da niso sposobna tega podviga, je nekaj narobe, ne samo s panogo, ampak tudi z državo, ki bi skupna sredstva nekako torej raje nakazala tujim podjetjem," je dejala, piše STA.

Šmučeva je poudarila, da GZS ne poziva k razveljavitvi razpisa za glavna dela na projektu, ki je že v teku, prav tako ne poziva k spremembi osnovnih razpisanih pogojev, saj zato ni časa. "Ravno tako ne pozivamo k dajanju neupravičene prednosti domačim izvajalcem, pozivamo pa, da imajo ti enake konkurenčne pogoje," je bila jasna.

Foto: STA

Tudi član uprave družbe CGP, ki skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in češkim Metroslavom ostaja kandidat za gradnjo drugega tira, Edo Škufca je poudaril, da se slovenski gradbinci tuje konkurence ne bojijo, če so postavljeni na isti imenovalec, piše STA.

"Ne moremo pa tekmovati s tistimi, ki dobivajo za evropske standarde nedovoljeno državno pomoč, olajšave ali ravnajo s kadri na način, da niso plačani skladno z našimi standardi, minimalno plačo in kolektivno pogodbo. Proti temu bi se morala boriti tudi država, ki ne bi smela podpirati sive ekonomije, nedovoljenih praks in socialnega dumpinga," je izpostavil.

"Po težkem desetletju, ki je za nami, se je slovensko gradbeništvo nekako pobralo in solidno ter pogumno stopa naprej, čeprav seveda z manjšim obsegom," je dodal direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS Jože Renar. Tudi letošnje leto bo po njegovih mesecih težko; ob koncu leta bi bil lahko padec v panogi 10-odstoten, "kar je zaskrbljujoče", piše STA.

"Nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi izvaja domača gradbena operativa"

Renar je prepričan, da bi se morala država bistveno bolj opreti na lastne kapacitete, "da dosežemo nadaljnjo rast gradbeništva, ki je v vseh urejenih državah izjemno pomembna panoga, ki veliko zaposluje".

Z njim se je strinjal tudi direktor združenja za svetovalni inženiring in sekretar strateškega sveta za investicije in gradbeništvo (SSIG) Slovenko Henigman. Slovensko gradbeništvo prispeva med osem in devet odstotkov BDP, "zato nam je zelo pomembno, da največje projekte v državi izvaja domača gradbena operativa". Kot je dodal, to seveda ni vedno mogoče, moramo pa k temu stremeti, piše STA.

"Konkurenca podjetij iz vzhoda je tako močna, da pri velikih infrastrukturnih projektih, če se oddajajo v kosu, evropska gradbena operativa praktično nima nobenih možnosti. Imamo povsem svež primer mostu Pelješac. Sam sem dobil vpogled v določene cene ... s takšnimi cenami nobeno evropsko gradbeno podjetje tega ne moremo izvesti," je bil jasen.

Foto: STA

Prav tako je podčrtal razliko glede udeležbe slovenskih podjetij pri projektu. "Ko poslušamo, kako so vsi naši vključeni kot partnerji ali kot podizvajalci, se moramo zavedati ogromne razlike - če si partner, dobiš referenco, če si podizvajalec, potem reference ni. In biti podizvajalec za prihodnost praktično ne pomeni nič," je bil jasen.

Henigmana je dopolnil direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, ki kot vodilni partner z dvema turškima gradbincema prav tako ostaja v igri za glavna dela na drugem tiru. "Če inženirji ne bodo mogli obnavljati referenc in pridobivati novih ... že danes imamo občuten upad na fakultetah, kjer je pol manj vpisa kot pred 15 leti. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo za inženirski kader ostale samo drobtine," je opozoril, piše STA.

"Razpis bi moral biti pripravljen drugače"

Henigman je še poudaril, da ima odsek Divača-Koper osem predorov, slovenska gradbena podjetja pa nimajo referenc za dva, ki sta dolga šest kilometrov. Razpis bi moral biti tako po njegovi oceni pripravljen drugače. "Če bi bil razpis drugače zastavljen, bi bila slovenska podjetja sposobna pripraviti samostojne ustrezne ponudbe," je potrdil Mugerli.

Šmučeva je na novinarski konferenci pozvala ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da naj bo drugi tir zgrajen v roku, da naj imajo domači gradbinci, projektanti in inženiringi enake možnosti za pridobitev posla in da kot minister prispeva k zaščiti in ponovni krepitvi ugleda, ki ga je gradbeništvo imelo in ga ponovno pridobiva, še piše STA.