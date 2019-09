"Slovenski Amazon" po treh mesecih delovanja: "Povpraševanje je izjemno"

Fully sta ustanovila Andraž Gavez (Mojačokolada.si) na sliki in Matej Fajdiga (Spletna Fuzija). Foto: Moja Čokolada Fully je specializirani skladiščni center za spletne trgovine, ki poleg klasičnega skladiščenja ponuja tudi preostale storitve, ki jih potrebujejo spletni trgovci, na primer sestavljanje izdelkov, lepljenje deklaracij, darilno zavijanje in seveda pošiljanje izdelkov končnim kupcem v Sloveniji ali tujini.

Stroški za spletne trgovce, ki pošljejo do 300 paketov na dan, pa so celo nižji, kot če bi vse to opravljali sami, saj zaradi nakupa velikih količin škatel, kuvert in polnil pri dobaviteljih dobijo nižjo ceno kot vsak posamezen trgovec. Zaradi večjih količin so nižji tudi stroški samega pošiljanja, trgovci pa prihranijo še pri času, pravi Gavez. Fully za obdelavo enega paketa zaračuna približno en evro, so pa vse cene fleksibilne in odvisne od potreb posameznega trgovca.

Foto: Fully

Potreba po takšnem centru se je pojavila med manjšimi spletnimi trgovci, kakršna sta tudi ustanovitelja Fullyja Andraž Gavez in Matej Fajdiga. Gavez je lastnik spletne trgovine Mojačokolada.si, Fajdiga pa lastnik podjetja Spletna Fuzija.

Manjši spletni trgovci so najprej konec lanskega leta ustanovili društvo, katerega predsednik je Gavez in v katerem je trenutno 70 manjših trgovcev. Skupaj zaposlujejo več kot 200 ljudi, pošljejo 90 tisoč paketov na mesec in imajo 35 milijonov evrov prihodkov na leto.

Vsem so bile skupne težave s pošiljanjem, zato so se želeli kot cehovsko združenje z večjimi logisti dogovoriti za storitve, kot jih zdaj opravlja Fully. Logisti so sicer prepoznali pomembnost manjših spletnih trgovcev, a niso bili pripravljeni prevzemati njihovih pošiljk, saj storitve ponujajo le večjim trgovcem z velikim številom paketov.

V čakalni vrsti 70 trgovcev

Gavez in Fajdiga sta zato ustanovila svoj skladiščni center in zadela glavico na žebljico, povpraševanje je namreč izjemo. Danes Fully sodeluje s 17 spletnimi trgovci, v čakalni vrsti pa jih je kar 70, na teden trenutno vzamejo po eno novo stranko.

Fully na teden pošlje tri tisoč paketov, do konca leta pa računajo, da jih bodo poslali tri tisoč na dan. Trenutno imajo zaposlena dva skladiščnika, v kratkem bodo zaposlili še enega.

Podoben poslovni model kot Fully ima tudi Amazon in kot pravi Gavez, se posla ne bi lotili, če bi bila ta multinacionalka prisotna v regiji.

Foto: Fully Čeprav so specializirani za manjše spletne trgovce, želijo njihove storitve uporabiti tudi večji trgovci. Tako med drugi pakirajo pošiljke tudi za Heineken. Za dogovor s Fullyjem pa so že začeli spraševati tudi veliki logisti, ki jih še pred nekaj meseci zadeva ni zanimala.

Prihodnje leto širitev in robotizacija

Kot pravi Gavez, po njihovih storitvah povprašujejo še podjetja, ki imajo poleg spletne trgovine tudi veleprodajo. Trenutno Fully še ni primeren za paletne premike, se bo pa to najverjetneje spremenilo že prihodnje leto. Gavez in Fajdiga že pospešeno iščeta nove, večje prostore, trenutnih 600 kvadratnih metrov v Domžalah bo namreč kmalu pretesnih.

Za zdaj vse delo opravijo ročno, a hkrati pozorno spremljajo svetovne smernice v robotizaciji skladiščnih procesov. Trenutek, ko bo robotska roka sama zapakirala paket, tako ni več dale. Naložbe v robotizacijo procesov nameravajo izvesti prihodnje leto.

O našem sogovorniku Andražu Gavezu smo na Siol.net sicer že večkrat pisali. Svoje prvo podjetje je ustanovil pri 18 letih, le nekaj let pozneje pa že odprl spletno trgovino Mojačokolada.si. Pred petimi leti smo ga med drugim predstavili v Siolovi rubriki Junaki za jutri, lani pa smo z njim opravili tudi intervju, v katerem je govoril o svoji zanimivi podjetniški poti.

