Slovenskemu podjetju 25 milijonov dolarjev visoka investicija

Startup FitBeat razvija spletno platformo in aplikacijo, ki s pomočjo sodobnih tehnologij uporabnike spodbuja k aktivnemu življenjskemu slogu. Aplikacija Fit&Beat je trenutno še v fazi razvoja, na voljo pa bo za pametne telefone z operacijskima sistemoma Android in iOS, so na spletni strani zapisali v podjetju.

"Naš glavni cilj je spodbuditi posameznike k bolj aktivnemu življenjskemu slogu z nagrajevanjem za njihovo vadbo," je v sporočilu za javnost pojasnil soustanovitelj družbe Mark Kalin. Mobilna aplikacija je namreč zasnovana na poslovnem modelu gibaj in zasluži ter združuje najsodobnejše principe mobilnega igričarstva, podprtega z modeli umetne inteligence in zapisom podatkovne baze na tehnologiji blockchain.

Uporabniki bodo za vadbo tudi finančno nagrajeni

Aplikacija bo s pomočjo umetne inteligence analizirala zbrane podatke uporabnikov in trenerjev v omrežju FitBeat. Na podlagi zbranih podatkov bodo lahko za uporabnike izdelali individualne načrte vadbe. Ob tem zagotavljajo, da bodo s pomočjo tehnologij blokchain podatki uporabnikov varno shranjeni v omrežju.

Kot zagotavljajo v podjetju, gre za prvo tovrstno aplikacijo, ki bo na podlagi interakcije uporabnikov in treningov, sprva v obliki obogatene resničnosti, v prihodnje pa tudi virtualne resničnosti, omogočala nesporen dokaz o vadbi, za katero bodo uporabniki tudi finančno nagrajeni. Uporabniki si bodo namreč z vsako porabljeno kalorijo prislužili kovanec FTB, z njim bo mogoče trgovati in kupovati vse veje ekosistema FitBeat.

Projekt s slovenskim znanjem

Večmilijonska investicija bo podjetju omogočila nadaljnji razvoj aplikacije in kasneje delovanje v lastnem virtualnem okolju, imenovanem FitBeatverse. "Obogatena in s prihodnjim razvojem tudi virtualna resničnost bosta omogočili, da se vsak dom, pisarna ali javni prostor lahko spremenijo v okolje za vadbo, saj prinašata poglobljeno izkušnjo druženja, zabave, telesnih aktivnosti in trgovanja s kriptovalutami," so zapisali v sporočilu za javnost.

Aplikacijo v naslednji fazi razvoja čaka preizkus v praksi oziroma t. i. beta test.

FitBeat je domači projekt s slovenskim znanjem, poudarjajo v podjetju. Poleg Kalina sta ustanovitelja podjetja še Tomaž Dolenšek in Rudolf Leban.