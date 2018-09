Slovenec na spletu zbira denar za proizvodnjo prenosne krušne peči #video

"Strast do eksperimentiranja s testom, sestavinami in načini peke sem povezal s svojo drugo ljubeznijo - varilstvom. Dobil sem idejo, ki bi omogočila peko jedi iz krušne peči praktično kjerkoli, in tako je nastala peč Glowen. Namenjena je vsem - od posameznikov do lastnikov velikih restavracij. Dostopna bo prav vsem, saj menimo, da nihče ne bi smel biti prikrajšan za izkušnjo, kot jo ponuja prava krušna peč," pravi Ivančič.

Peč je po njegovih besedah narejena iz nerjavečega jekla in ima značilnosti zidane peči, a z eno ogromno razliko: peč Glowen je prenosna, zato se jo lahko odnese kamorkoli.

Poleg tega je, kot pojasnjuje Ivančič, zelo učinkovita in močna. Dva prototipa peči sta prestala preizkus, ko sta v času treh festivalov v Tolminu spekla več kot 7.000 pic v 15 dneh, je zatrdil.

"Peč je sestavljena iz treh večjih delov: komore, dimnika in mešalca zraka. V komoro skozi mešalec zraka potuje hladen zrak, ki ga gorivo v komori segreje. Toplota se na vrhu komore zbira, zrak kroži in tako ohranja temperaturo, ki je potrebna za peko. V peči se seveda ne peče samo pic, ampak tudi zrezke, zelenjavo, sladice, morske jedi in vse, kar smo do zdaj pripravljali na klasičnem žaru," je poudaril.

Projekta se ni lotil sam, ampak za njim stoji ekipa dobrih prijateljev, ki mu pomagajo glede na svojo stroko. Ker začetnih financ nimajo, so se odločili, da poskusijo s kampanjo zbiranja denarja na spletni platformi za množično financiranje Indiegogo.

"Denar iz kampanje bo namenjen izključno za proizvodnjo peči. Kakovost bo na visoki ravni, saj bom vsako peč tudi osebno pregledal," je sklenil Ivančič.