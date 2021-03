Slovenci v Severni Makedoniji gradijo novo vetrno elektrarno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska energetska skupina Interenergo in investicijsko podjetje Trigal bosta v Severni Makedoniji postavila vetrno elektrarno z močjo 30 megavatov. Vrednost naložbe je 40 milijonov evrov. Vetrna elektrarna bo zrasla v občini Bogdanci, kjer en tovrstni objekt s trenutno 16 vetrnicami deluje že od leta 2015.

Njegovo moč s postavitvijo štirih novih vetrnic prav zdaj povečujejo na 36,8 megavata. Ta naložba je vredna 21 milijonov evrov. Nova vetrna elektrarna v Bogdancih, ki bo proizvajala zadostne količine energije za približno 18 tisoč gospodinjstev, bo predvidoma dokončana v dveh letih, je ta teden sporočili predsednik severnomakedonske vlade Zoran Zaev.

Nove vetrnice bodo v omrežje priključili do leta 2023

Direktor Interenerga Blaž Šterk je po poročanju spletnega portala Balkan Green Energy News povedal, da bodo postavili šest vetrnic, v omrežje pa jih bodo priključili do leta 2023. Družba s sedežem v Ljubljani je del avstrijske skupine Kelag, pri projektu v Severni Makedoniji pa sodeluje z družbo Trigal, skupnim podjetjem Zavarovalnice Triglav in nemške družbe za upravljanje naložb KGAL.

Zaev verjame, da to ni zadnja investicija v vetrne elektrarne. Dnevi proizvodnje elektrike iz fosilnih goriv se iztekajo, je dejal Zaev in dodal, da njegova država strogo sledi strateškim ciljem o nadomeščanju fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. V skladu s strategijo energetskega razvoja Severne Makedonije naj bi delež obnovljive energije v bruto končni porabi energije države do leta 2040 presegel 50 odstotkov.