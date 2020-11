Slovaki pripravljajo v Ljubljani megalomanski nepremičninski projekt

Potem ko so letos poleti slovaški vlagatelji začeli graditi novo stanovanjsko sosesko Kvartet v Šiški, se zdaj lotevajo novega nepremičninskega projekta. Tokrat gre za edinstven poslovni objekt v središču prestolnice, s poudarkom na zdravju in dobrem počutju uporabnikov. Začetek gradbenih del je predviden v letu 2022, gradnja pa bo trajala vsaj dve leti.

Slovaška družba za razvoj nepremičninskih projektov Corwin je konec lanskega leta od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) kupila zemljišče ob Vilharjevi cesti in napovedala gradnjo največje in najbolj zelene poslovne zgradbe v Ljubljani. Potegovala se bo namreč za certifikat LEED Platinum, namenjen odstotku najbolj trajnostnih stavb na svetu.

Vlagatelji se zavedajo, da so razmere, ki spremljajo epidemijo koronavirusa, neugodne za posel, saj številna podjetja zapuščajo poslovne prostore in se usmerjajo v delo na daljavo. Kljub temu so v Corwinu prepričani, da bo prvorazredna poslovna zgradba na trgu dobro sprejeta. Temu v prid govorijo izkušnje s projektom poslovnega kompleksa Einpark v Bratislavi, ki ga je zasnoval slovenski arhitekturni biro Ofis in se prav tako ponaša s certifikatom LEED Platinum. V času, ko številne poslovne zgradbe izgubljajo najemnike, Einpark po njihovih navedbah pridobiva čedalje več najemnikov, med njimi tudi mednarodne korporacije.

Kaj pomeni certifikat LEED?



LEED (angl. Leadership In Energy & Environmental Design) je mednarodni certifikacijski okvir, ki se uporablja za načrtovanje in vrednotenje zelenih stavb. Najvišja, platinasta raven je namenjena enemu samemu odstotku najbolj trajnostnih stavb na svetu.



Poslovni kompleks Einpark v Bratislavi, ki ga je zasnoval slovenski arhitekturni biro Ofis, ima certifikat LEED Platinum.



Nekatere zelene rešitve, ki jih je Corwin že preizkusil, vključujejo popolnoma samodejni sistem, ki nadzoruje in prilagaja temperaturo in pretok zraka v prostorih, skandinavsko tehnologijo hladilnega snopa ali visoko energetsko učinkovito tehnologijo toplotne črpalke "voda - voda" za ogrevanje in hlajenje. Zelene strehe, ki pozitivno vplivajo na okoliško mikroklimo, so ključni element vseh njihovih projektov, pomagajo pa tudi zadrževati in izkoriščati deževnico, nižati temperaturo v okolici in zagotavljajo lep in privlačen otok zelenja v mestu. LEED (angl. Leadership In Energy & Environmental Design) je mednarodni certifikacijski okvir, ki se uporablja za načrtovanje in vrednotenje zelenih stavb. Najvišja, platinasta raven je namenjena enemu samemu odstotku najbolj trajnostnih stavb na svetu.Corwinov projekt Einpark Offices v Bratislavi je potrjen kot najbolj zelena in zdravju prijazna zgradba v slovaški prestolnici. Tudi v Ljubljani želi Corwin ponuditi projekt, ki bo omogočal odlične delovne pogoje in hkrati minimalno vplival na okolje.Nekatere zelene rešitve, ki jih je Corwin že preizkusil, vključujejo popolnoma samodejni sistem, ki nadzoruje in prilagaja temperaturo in pretok zraka v prostorih, skandinavsko tehnologijo hladilnega snopa ali visoko energetsko učinkovito tehnologijo toplotne črpalke "voda - voda" za ogrevanje in hlajenje. Zelene strehe, ki pozitivno vplivajo na okoliško mikroklimo, so ključni element vseh njihovih projektov, pomagajo pa tudi zadrževati in izkoriščati deževnico, nižati temperaturo v okolici in zagotavljajo lep in privlačen otok zelenja v mestu.

40 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin

Več kot desetletje degradirano območje v središču prestolnice, ki je po dolžini umeščeno med Situlo in bodočo avtobusno postajo, po širini pa med Vilharjevo cesto in železniško progo, obsega več kot 10 tisoč kvadratnih metrov površin.

Foto: DUTB Zgradba bo zaradi oblike zemljišča podolgovate oblike in bo sestavljena iz petih nadstropij. Skupna površina šestih nadzemnih etaž (P+5) bo približno 40.000 kvadratnih metrov. Parkiranje je predvideno v dveh podzemnih etažah. Za primerjavo, nedavno odprto nakupovalno središče Aleja v Šiški meri 32 tisoč kvadratnih metrov.

Med nadstropja bodo umeščeni zeleni atriji, s čimer želijo izkoristiti razpoložljivo dnevno svetlobo, uporabnikom pa ponuditi dostop do zelenih zunanjih površin, ki bodo izboljšale kakovost delovnega okolja in ustvarjale občutek skupnosti.

S prilagodljivimi tlorisi lažje do najemnikov

Poslovni prostori bodo oddajani v najem. Zgradba bo omogočala obsežne pisarniške površine s prilagodljivimi tlorisi, kar bo ustrezalo širokemu razponu potencialnih najemnikov, od manjših pisarniških enot do velikih korporacij.

Pritličje bo namenjeno javno dostopnim dejavnostim, kot so trgovine, restavracije in storitvene dejavnosti, ki bodo obiskovalce privabljale izven rednega delovnega časa.

Na strehi bodo rekreacijske površine in fotovoltaična elektrarna

Polovica strešnih površin bo namenjena proizvodnji fotovoltaične energije, druga polovica pa bo ozelenjena in opremljena za športne in rekreacijske dejavnosti.

Družba Corwin je že lani izvedla mednarodni natečaj, ki so se ga udeležili trije danski arhitekturni biroji: C.F. Møller, Schmidt Hammer Lassen in Henning Larsen. Izbrali so idejno rešitev svetovno priznanega biroja Schmidt Hammer Lassen (SHL), s katerim so že podpisali pogodbo.

Ker je projekt še v pripravljalni fazi, ko so še možne posamezne spremembe, nam slikovnega gradiva še niso želeli posredovati. Prav tako ne želijo razkrivati okvirne vrednosti projekta.

Idejna zasnova projekta danskega arhitekturnega biroja C.F. Møller, ki je sodeloval na natečaju, a ni bil izbran.

Arhitekturni biro SHL je že podpisan pod nekaj svetovnih kulturnih znamenitosti med Kopenhagnom in Šanghajem. Med njihovimi bolj razpoznavnimi projekti so Black Diamond – podaljšek Danske kraljeve knjižnice, Start-Up City Frederiksberg v Kopenhagnu, Malmö Live – koncertni, kongresni in hotelski kompleks v švedskem mestu Malmö, knjižnica univerze Curtin v avstralskem Perthu in večfunkcijski Beijing Vanke Times Center v Pekingu.

Koncertni, kongresni in hotelski kompleks Malmö Live v švedskem mestu Malmö, pod katerega se je podpisal danski arhitekturni biro Schmidt Hammer Lassen. Foto: Schmidt Hammer Lassen Kot še napovedujejo vlagatelji, bo SHL projekt oblikoval v skladu s svojimi izkušnjami in pri tem črpal iz skandinavske zakladnice trajnostne, tople in človeku prijazne arhitekture. Pri tem bodo sodelovali s slovenskim inženirsko-projektivnim podjetjem Elea IC.