Shoppster prejemnik nagrade za najboljšega spletnega trgovca

Shoppster.si dokazuje, da svojim kupcem ponuja najboljšo uporabniško izkušnjo. To potrjuje tudi nagrada za najboljšega spletnega trgovca, ki jo je pretekli četrtek prejel v sklopu največjega tekmovanja na omenjenem področju v regiji Adriatic. Gre za nagrado Web Retailer Award, ki jih že več kot desetletje podeljujejo na konferenci E-commerce Jam.

Tekmovanje, na katerem je letos sodelovalo 242 spletnih trgovin iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, organizirajo Ceneje.si, Jeftinije.hr in Idelno.rs – vsi del skupine Heureka. Ob prenovljeni metodologiji so letos upoštevali le ponakupna mnenja, spletne trgovine pa ocenjevali na dveh ravneh: zadovoljstvo uporabnikov in tehnična skladnost trgovine z evropskimi standardi za varno spletno nakupovanje. Tri spletne trgovine z najvišjo oceno v vsaki kategoriji so bile uvrščene med finaliste.

Končnega zmagovalca je izbrala mednarodna komisija, ki jo je sestavljalo več kot sto strokovnjakov s področja. "Spletne trgovine, ki so od komisije dobile najvišje ocene, so pokazale izjemen trud pri izboljšanju celotne nakupne poti – od trenutka odkrivanja prek personalizacije do zadovoljitve potreb in pomoči uporabnikom. Takšna nagrada lahko sicer izboljša ugled spletne trgovine in jo loči od preostalih, a hkrati pokaže tudi širšo sliko trenutnih trendov v industriji spletnega nakupovanja in ustvarja pozitivne spremembe za vse vpletene," je poudarila Ana Lipovšek, strokovnjakinja za UX in analitiko na Ceneje.si ter predsednica letošnje strokovne komisije WRA 2023.

V podjetju Shoppster.si so ponosni, da uporabniška izkušnja, ki jo ponujajo, prejema visoke ocene, in se zavezujejo, da si bodo za to prizadevali tudi v prihodnje.

