SDH s 26 milijoni evrov dobička

Poslovni izid SDH v prvem polletju 2021 znaša 47,8 milijona evrov. Poleg dobrega poslovnega izida je na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečali za 125 milijonov evrov. Ustvarjeni čisti poslovni izid družbe v prvem polletju 2021 znaša 26 milijonov evrov, medtem ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal slabih pet milijonov evrov, kar je predvsem posledica precej višjega upravičenja do dividend.

V prvem polletju 2021 je tako SDH iz naslova lastnih kapitalskih naložb realiziral skoraj 25 milijonov evrov prihodkov iz dividend, medtem ko so v prvem polletju 2020 dividendni prihodki znašali le tri milijone evrov. Med razlogi za višje prihodke sta boljše poslovanje družb in odprava regulatornih ukrepov ob epidemiji bolezni covid-19.