S pametno naložbo postanite sam svoj gospodar

V Sloveniji se mladi razmeroma pozno odločijo za selitev od doma. Med dejavniki, ki vplivajo na to odločitev, so tudi finančne zmožnosti posameznika in njegove družine. Tudi če se na prvi pogled zdi drugače, je dolgoročno smiselna odločitev za lastno nepremičnino, saj gre za naložbo.

Vsekakor si je pri tako veliki odločitvi treba vzeti čas in temeljito pregledati svoje finančne zmožnosti. Pogosto pri zbiranju lastnih sredstev na pomoč priskoči tudi ožja in širša družina. Glede na svoje osebne želje in zmožnosti se najprej odločite za gradnjo ali nakup nepremičnine. Gradnja je zahteven projekt, ki ni za vsakogar. Mogoč je nakup starejših nepremičnin ali novogradenj. Te imajo običajno višjo ceno na kvadratni meter, vendar ne gre zanemariti dejstva, da je pri starejših gradnjah pogosto treba marsikaj obnoviti, kar lahko pomeni nepričakovane skrite stroške, ki podražijo naložbo.

Preden se odločite za najem posojila za nakup, gradnjo ali obnovo nepremičnine, si vzemite čas, se pogovorite z več bankami in izberite ponudbo, ki je najboljša za vas. Bankam pošljite povpraševanje in za lažje primerjanje prejetih ponudb navedite isti znesek in ročnost posojila. Bančniki bodo glede na vaše želje pripravili ustrezne ponudbe. Med seboj jih primerjajte, pozorni bodite na to, pod kakšnimi pogoji vas je posamezna banka pripravljena financirati. Ponudba lahko vključuje pogoje, kakršni so prenos poslovanja posojilojemalca na banko, tudi sklenitev življenjskega zavarovanja ali ustanovitev hipoteke. Da pridete do končnega zneska za primerjavo, prištejte še stroške posojila pri posamezni banki. Izberite tisto z najnižjo efektivno obrestno mero ali najnižji skupni znesek, ki ga boste morali odplačati. Pri Zvezi potrošnikov Slovenije so v novem primerjalniku stanovanjskih posojil med najugodnejšimi ocenili stanovanjski kredit DBS.

Odločite se lahko za posojilo s spremenljivo ali fiksno obrestno mero. Hipotekarno posojilo je povsem običajna rešitev kljub slovesu besede hipoteka, ki marsikoga prestraši. Bankam ni v interesu, da bi prevzele lastništvo vašega doma. Hipoteka pomeni le to, da banka zavaruje investicijo za primer neodplačevanja posojila. Odločitev za to vrsto posojila pa lahko zaradi višje stopnje varnosti pomeni tudi, da bo odobren višji znesek posojila. V primeru težav pri odplačevanju, na primer zaradi dolgotrajne bolezni, izgube službe in podobnega, se najprej obrnite na banko, da boste skupaj poiskali ustrezno rešitev. Ob koncu hipotekarnega posojila je banka zavezana stranki izdati izbrisno pobotnico. S tem se umakne iz vseh zavarovanj, skrb o tem pa je odveč.

Vaša bodoča nepremičnina bo seveda postala vaš dom, nanjo pa lahko gledate tudi kot na naložbo. S pametno naložbo lahko postanete sam svoj gospodar in se izognete mesečnemu plačevanju najemnine. Za nameček pa vam bo po zadnjem odplačanem obroku posojila nepremičnina ostala, kar pri najemu ne drži. Pri tem tudi ni zanemarljivo dejstvo, da je po navadi obrok posojila celo nižji mesečni strošek od najemnine. Lastna sredstva posojilojemalca so seveda dobrodošla in lahko vplivajo na lažjo odločitev o financiranju. Vendar se rešitev najde tudi v primerih, ko mladi še nimajo lastnih sredstev. Običajno je, da pri zbiranju lastnih financ poleg že pozabljenih varčevalnih računov ali prodaje starih delnic na pomoč priskoči tudi družina, za razliko pa bo poskrbela banka. V Deželni banki Slovenije skrbno proučijo vsak primer posebej in lahko strankam omogočijo tudi na primer kombinacijo dveh posojil. Priporočljivo je, da se stranke oglasijo na razgovoru, kjer jim bodo lahko ponudili ustrezne rešitve.

