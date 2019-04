Roboti med nami: socializacija že v polnem teku

Najpomembnejši proizvajalci, nosilci ključnih blagovnih znamk na področju orodjarstva, strojegradnje, varjenja in rezanja, materialov in komponent ter naprednih tehnologij, se bodo letos od 9. do 12. aprila predstavili na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju.

KDAJ: Mednarodni industrijski sejem bo potekal od 9. do 12. aprila od 9.00 do 17.30. VSTOPNICE: odrasli: 8 evrov, učenci, dijaki in študenti: 5 evrov. Podrobnejši pregled dnevnega dogajanja na sejmišču je na voljo na spletni strani Podrobnejši pregled dnevnega dogajanja na sejmišču je na voljo na spletni strani www.ce-sejem.si

Priložnost za posel

Letošnji Mednarodni industrijski sejem je največji strokovni sejem na celjskem sejmišču. Sejem, na katerem bodo prisotni vsi, ki na tem področju kaj pomenijo v Evropi in tudi na širšem območju, je odlična priložnost za sklepanje novih poslov. Industrijski sejem je s konstantno rastjo postal drugi največji sejem, ki pa se bliskovito približuje vodilnemu sejmu MOS.

Mag. Robert Otorepec, izvršni direktor družbe Celjski sejem d.d., pojasnjuje: "Letos lahko spet govorimo o rekordni udeležbi razstavljavcev. Sejem bo potekal v sedmih razstavnih dvoranah na 21 tisoč kvadratnih metrih, na okoli 350 razstavnih prostorih se bo predstavilo kar 900 blagovnih znamk iz 32 držav z vsega sveta. Dejansko smo zapolnili še zadnji kvadratni meter, ki je na voljo v teh razstavnih dvoranah."

Raj za ljubitelje svetovnih novosti

Celjsko sejmišče se v času Mednarodnega industrijskega sejma spremeni v raj za ljubitelje svetovnih novosti.

Razstavljavci napovedujejo več kot sto novosti, ki bodo prvič predstavljene ravno na Mednarodnem industrijskem sejmu ali pa vsaj v tem delu Evrope.

Na ogled bodo:

novi načini vpenjanja orodij,

novosti na področju čiščenja obdelovalnih strojev, odrezavanja in 3D-tiskanja, plazemskega razreza,

predstavitve novih strojev in orodij, ki šele prihajajo na trg,

največje varilne klešče na svetu.

Študentov strojništva ni nikoli dovolj

Dr. Iztok Palčič, prodekan Fakultete za strojništvo

Vsi, ki jih področje industrije zanima ali pa so z njim neposredno povezani, ne smejo zamuditi sejma, kar je potrdil tudi prodekan Fakultete za strojništvo dr. Iztok Palčič: "Zavedamo se pomembnosti sodelovanja šol in podjetij, zato smo se odločili intenzivno spodbujati tovrstno prakso. Industrija se je namreč ponovno začela seliti v Evropo in Slovenijo, število študentov pa za potrebe gospodarstva ni zadostno. Podjetja in študenti se tako lahko zdaj spoznajo že v času šolanja, vključenost v izobraževalni in raziskovalni proces pa je prednost za obe strani."

Dokaz tovrstnega sodelovanja je tudi 60 centimetrov visok programabilen humanoidni robot Blue NAO Evolution, ki ga je Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru donirala revija IRT3000 in ga bo mogoče spoznati na sejmu.

Prihodnost: roboti na vsakem koraku

Timi Karner, asistent na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru

Sedanjost, še bolj pa prihodnost industrije namreč obeta močno povezanost z roboti. Robotizacija in avtomatizacija se selita tudi iz sfere različnih panog industrije, saj humanoidni roboti predvsem na Japonskem že postajajo del človekovega vsakdana.

"Eden izmed namenov tega robota je socializacija humanoidnih robotov med nami. To pomeni, da se otroci v osnovnih šolah, dijaki, študenti in preostali začnemo navajati na prisotnost humanoidnih robotov. To je naša prihodnost," je povedal Timi Karner, asistent na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru.

Bogato sejemsko dogajanje:

TOREK: ROBOTI in PRIZNANJA

Kaj lahko robot naredi za nas?

Prihodnost avtomatizacije z roboti in to, kaj nam ta prinaša, bo obiskovalcem v torek predstavil osrednji govorec letošnjega sejma Tomas Ibler. Popeljal nas bo po poti preteklosti, sedanjosti in prihodnosti industrijskih robotov ter predstavil trenutne trende s področja robotizacije.

Kot strokovnjak na področju avtomatizacije in robotike ter finančni direktor za Vzhodno Evropo iz japonskega robotskega velikana Fanuc bo odgovoril na nekaj vprašanj. Kako lahko človek in robot sodelujeta, kakšne so razsežnosti umetne inteligence in kaj lahko industrijski robot naredi za nas?

SREDA: VARILCI

Najbolj iskan kader: varilec

V sredo bo Dan varilne tehnike, v sklopu katerega bo potekalo tradicionalno državno prvenstvo varilcev, dan pa se bo končal z družabnim srečanjem varilcev. Pomembno je namreč opomniti, kako pomembna je ta panoga. Praktično ni izdelka, ki ne bi bil na tak ali drugačen način varjen oz. spajkan.

Ali ste vedeli, kaj vse se vari z varilnimi tehnikami? Vrečka čipsa,

več kot tisoč zvarov na avtomobilu,

elektronske naprave.

Varilstvo se spoprijema s številnimi izzivi. "Delovno mesto varilca je na samem vrhu iskanih kadrov, saj ti pogosto delajo na terenu in v težkih pogojih," je povedal dr. Andrej Lešnjak, predsednik uredniškega odbora Dneva varilne tehnike.

Tema tokratnega Dneva varilne tehnike so specialne industrijske aplikacije. Izvedeli boste, kaj vse in na kakšen način se vari, kakšni so problemi varivosti ter kakšna oprema in avtomatizacija se pri tem uporabljata.

ČETRTEK: KOVINE IN THE STROJ

Če ne zaradi industrije, pa zaradi zasedbe The Stroj

Tudi v četrtek boste lahko širili svoje znanje na okrogli mizi z naslovom Trendi in novosti na področju odrezavanja kovin ter se udeležili predavanj svetovnih strokovnjakov.

Manjkalo pa ne bo niti zabave, obljublja vodja Mednarodnega industrijskega sejma Katja Goršek: "Podjetje FANUC nas bo v četrtek zabavalo z udarnimi ritmi zasedbe The Stroj, ta dan pa bo za vse ljubitelje adrenalina v atriju sejmišča potekalo tudi driftanje."