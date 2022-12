Razmere govorijo v korist naložbam v nepremičnine

Stanovanja Schellenburg nudijo prostornost in omogočajo udobnost življenja po vaših merilih.

Rast vrednosti nepremičnin je praviloma nekaj odstotkov višja od inflacije – to pomeni, da je vaša naložba relativno varna pred padanjem vrednosti denarja.

Po podatkih SURS so bile stanovanjske nepremičnine na letni ravni letos višje za 15,6 odstotka (drugi kvartal 2022 v primerjavi z drugim kvartalom 2021).

Primanjkljaj na trgu nepremičnin je približno 30.000 stanovanjskih enot. V kontekstu novo izgrajenih 500 enot letno je ta izpad možno nadoknaditi v šestdesetih letih.

Rast cen gradbenega materiala in storitev v gradbeništvu je zavrla investicije zasebnih investitorjev v novogradnje.

Še 61 premium stanovanj Schellenburg čaka na vas na imenitni lokaciji v središču Ljubljane.

Po podatkih SURS za leta 2012−2022 se v Ljubljano priseli okoli tisoč novih prebivalcev na leto.

Naložba v nepremičnine v Ljubljani je torej zelo pametna naložba, ki je poleg tega še varna in vsak dan bolj donosna – naložba v nepremičnine je naložba v vašo prihodnost. Toda take priložnosti so omejene. Ne zamudite svoje!

