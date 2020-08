Razkrivamo cene 221 novih stanovanj v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cena za kvadratni meter stanovanja v ljubljanski Šiški, kjer bo v stanovanjskem projektu Kvartet 221 stanovanj, se bo gibala med 3.500 in štiri tisoč evri. Celotna naložba je vredna 45 milijonov evrov, Slovaki pa napovedujejo, da bo vselitev mogoča konec leta 2022.

Slovaška družba Corwin je v Šiški, v neposredni bližini Celovških dvorov, nakupovalnega središča Aleja in Ljubljanskega potniškega prometa, začela graditi štiri 15-nadstropne stolpnice. V njih bo 221 stanovanj, cena kvadratnega metra pa bo od 3.500 do 4.000 evrov.

Stanovanja bodo imele površino od 35 do 110 kvadratnih metrov. Za dvosobno stanovanje, ki bo merilo okrog 55 kvadratnih metrov, bo tako treba odšteti od 192 tisoč do 220 tisoč evrov.

Največ bo trisobnih stanovanj

Največ stanovanj bo trisobnih, raztezala se bodo od 62 do 67 kvadratnih metrov. Takšnih bo 76 enot, 56 jih bo 1,5-sobnih, 44 dvosobnih, dve štirisobni in 17 enosobnih. Soseska, ki bo zrasla ob Cesti Ljubljanske brigade in Rakuševi ulici, bo po napovedih investitorjev končana leta 2022.

Trenutno poteka predprodajna faza, v kateri so stopili v stik s kupci, ki so že v preteklosti izrazili zanimanje. Po besedah Michala Maca, direktorja slovenske podružnice podjetja Corwin, je odziv dober.

Garaža z 270 parkirnimi mesti

V posameznih nadstropjih bo po pet stanovanj, najvišjih pet nadstropij pa bo namenjenih nadstandardnim stanovanjem. Skupno bo takšnih stanovanj 56, imela pa bodo nadstandardno višino stropov in vrhunsko končno obdelavo. Omogočala bodo bogat razgled na mesto in Alpe. Kot pojasnjujejo, bo višina stropov 2,75 metra. Foto: Corwin

Poleg tega bodo del večine teh stanovanj terase s koriti, ki bodo omogočala zasaditev z grmovnicami in manjšim drevjem.

Soseska bo imela podzemno garažo v dveh etažah, kjer bo prostora za 270 avtomobilov, na območju Kvarteta bo na voljo 580 parkirnih mest za kolesa.

Zemljišče kupili od slabe banke

Corwin je zemljišče za stolpnice Kvartet kupil od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Gre za skoraj sedem tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče na robu Rakuševe ulice in Ceste Ljubljanske brigade, kjer je pred leti stala restavracija Kitajski zid. Blizu je stanovanjska soseska Celovški dvori. Parcela je bila nekoč v lasti družb Ceeref Igorja Laha, ta pa jo je pozneje prodal podjetju GPG Inženiring Borisa Dolamiča, navaja STA.