Pri Rastoderju v bananah našli kokain: Smo tarča kriminalne združbe

Makedonski policisti so po poročanju tamkajšnjih medijev v pošiljki banan, zapakirani v škatle družbe Derby, ki je prišla iz Južne Amerike in naj bila preko balkanskih držav namenjena v Italijo, našli kilogram kokaina. V družbi Rastoder, ki je lastnica blagovne znamke Derby, poudarjajo, da je bil njihov sistem tarča kriminalne združbe.

O zasegu kokaina danes poročajo številni mediji iz Balkana, spletni portal črnogorskega radia in televizije RTCG pa je objavil tudi fotografije zaseženih banan, ki so zapakirane v škatle z napisom Derby. Banane naj bi iz Južne Amerike prišle v Črno goro z ladjo, nato pa so jih del peljali čez Albanijo in Severno Makedonijo. Droge, skrite v teh bananah, naj bi bile namenjene za prodajo v Severni Makedoniji, piše STA.

Kot so podarili makedonski policisti, so z odmevno akcijo presekali pomembno tihotapsko pot, po kateri naj bi v zahodno Evropo prišlo okrog 1,3 tone kokaina.

Policija naj bi prijela aretirala osumljence

"Pridržani niso povezani z družbo Rastoder, prav tako policijska preiskava po dostopnih podatkih ni usmerjena proti družbi Rastoder," so poudarili v družbi Rastoder in dodali, da mednarodne kriminalne združbe očitno zlorabljajo nabavne kanale iz Južne Amerike za svoja kriminalna dejanja.

"Po mnogih primerih tovrstnih zlorab v povezavi z drugimi trgovci s sadjem in zelenjavo, je do zunanje zlorabe poslovnega sistema žal prišlo tudi pri družbi Rastoder," so navedli. Prepričani so, da gre za sistemsko zlorabo in je zadnje čase vse pogostejša in se z njo srečujejo vse vodilne mednarodne korporacije, uvozniki ter logistični sistemi. "Tudi problematična makedonska pošiljka je prešla vse varnostne kontrole, nazadnje v Luki bar v Črni gori," so poudarili.

Zlorabe nabavnih kanalov v tako v Južni Ameriki kot Evropi niso redke, zgolj v letu 2020 naj bi na Danskem, v Kostariki, Ekvadorju, Bolgariji ter zdaj Makedoniji zasegli skupaj več kot dve toni ilegalnih substanc, poroča STA.

Sprejeli ukrepe, da se pred zlorabami zaščitijo

"Družba Rastoder spoštuje najvišje standarde mednarodnega poslovanja in je po incidentu v skladišču v Ljubljani, v katerem so 30. januarja njihovi zaposleni sami odkrili prazen zabojnik ter zadevo prijavili uradnim organom, sprejelo številne dodatne ukrepe, da bi se pred takimi zlorabami zaščitilo," so poudarili.

Opozorili so vse partnerje v nabavni verigi - dobavitelje, ladijske in cestne prevoznike, upravljalce pristanišč, da vsak od njih svoje delo, vključno s kontrolo blaga, opravi maksimalno profesionalno. Podjetje je tudi vzpostavilo tesno komunikacijo in dalo na voljo vse podatke policiji v Sloveniji ter Interpolu.

"Na žalost makedonski primer kaže, da so mednarodne kriminalne združbe izjemno sofisticirane in spretne. Zato je družba Rastoder takoj po odkritju sporne pošiljke v Makedoniji obvestila dobavitelja banan, da z njim zaradi preventivnih razlogov prekinja sodelovanje, enako pa bo za zaščito svojih poslovnih interesov ter ugleda družbe ravnala tudi v prihodnje," so dodali, še navaja STA.

Namesto banan odkrili pisarniški papir

Spomnimo, da so se konec januarja, pripadniki specialne enote slovenske policije z oklepnim vozilom pripeljali na vhod enega od Rastoderjevih skladišč, kjer so preiskovali sumljivo pošiljko, ki so jo v podjetju odkrili v enem izmed zabojnikov. Po navedbah vodje distribucijskega centra Rastoder Rafeta Rastoderja, so odkrili nepravilnosti v nekaterih škatlah, ki naj bi bile napolnjene s paketi pisarniškega papirja in ne v celoti z bananami. Več pa v prispevku spodaj.

