Ptujsko podjetje Intera postalo Štajerski zaposlovalec 2022

Ustanovitelj podjetja Intera Davorin Gabrovec in direktor Peter Ladič ob prejemu nagrade Štajerski zaposlovalec 2022. Foto: Intera

Štajersko gospodarstvo je vredno žarometov

Povezani Štajerska gospodarska zbornica Maribor (ŠGZ) in Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) sta v prizadevanju spodbujanja inovativnosti, visoke profesionalnosti in trajnostnega razvoja v širši Štajerski regiji ustvarili novo nagrado Štajerski gospodarski oskarji.

Vrhunec dogajanja je bila slavnostna gala prireditev v Turnerjevi dvorani hotela Habakuk v Mariboru, na kateri so bile podeljene nagrade petim najuspešnejšim podjetjem iz širše Štajerske regije. Med nagrajenci je tudi ptujsko podjetje Intera d.o.o, in sicer v kategoriji “štajerski zaposlovalec”.

Naj zaposlovalec Štajerske je Intera

Na razpis za Štajerskega zaposlovalca 2022 se je prijavilo kar 24 podjetij. V skrbi za zaposlene in njihovo zadovoljstvo so ocenjevalci odkrili veliko inovativnih pristopov. Nagrado in laskavi naziv pa je v zahtevni konkurenci osvojilo ptujsko podjetje Intera d.o.o.

“Z zaposlenimi delamo največ, kar znamo,” trdijo na Interi. Nenehno izobraževanje, spodbujanje samoiniciativnosti, razvoj mehkih veščin, mentorstvo zaposlenih, tkanje prijateljskih vezi med zaposlenimi so le nekatere aktivnosti, ki dajejo utrip kolektivu. Veliko pozornosti namenijo ustreznemu usklajevanju službenega in družinskega življenja. Med prvimi v Sloveniji so prejeli certifikat Družini prijaznega podjetja. Gojijo kulturo prijateljsko naravnanega podjetja, ki se trudi blagodejno vplivati na vse svoje deležnike – naročnike, zaposlene in njihove družine, pa tudi na širše poslovno in družbeno okolje.

Nagrado za Štajerskega zaposlovalca 2022 je podelila direktorica ŠGZ mag. Aleksandra Podgornik. Foto: Intera

Dobro vzdušje, ki je glavna vrednota Interovcev, blagodejno vpliva tudi na poslovne rezultate. Ptujsko podjetje je zaupanja vreden poslovni partner z zlato oceno bonitetne odličnosti AAA, štirinajstkratni finalist in dvakrat zmagovalec v izboru Zlata nit v kategoriji malih podjetij ter prejemnik številnih drugih nagrad in priznanj. Njihov paradni konj Intrix pa je uporabnikom prijazen produkt za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in kadri ter projektno vodenje.

”Nagrada Štajerski zaposlovalec 2022 je dokaz, da delamo dobro z ljudmi, ob enem pa tudi zaveza, da se bomo tudi v prihodnje trudili v tej smeri,” je ob prejetju prestižne nagrade povedal direktor Intere Peter Ladič.

Obrazložitev nagrade Podjetje Intera se ukvarja z razvijanjem spletnih in mobilnih aplikacij za pomoč pri vodenju projektov, prodaji in marketingu ter upravljanju s kadri. Lasten razvoj, izjemna podpora uporabnikom in razumevanje potreb trga so prednosti, ki jih ima ta 42-članski kolektiv pred konkurenco. Posebno skrb ptujsko podjetje namenja zaposlenim. Omogoča jim mentorski program, karierni razvoj, sredstva za izobraževanje, fleksibilen delovni čas, bogato interno knjižnico, športne aktivnosti, meditacijo, jogo, igralnico za otroke in skrb za zdravje. Vse našteto je prepričalo tudi komisijo, ki je v zahtevni konkurenci naziv “naj zaposlovalca” namenila prav Interi, ki z inovativnimi pristopi postavlja visoke standarde na področju upravljanja s kadri.



42-članska ekipa Intere deluje v prenovljenem Tehnološkem parku Ptuj. Foto: Intera

V ožji izbor za nagrado v kategoriji “štajerski zaposlovalec” so bili poleg Intere nominirani še Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba d.d. iz Maribora, Ledinek Engineering d.o.o. iz Hoč, Aplast d.o.o. iz Ložnice pri Žalcu in Terme Olimia d.d. iz Podčetrtka.

»Veliko zanimanje za pridobitev prestižnega naslova Štajerski zaposlovalec 2022 kaže na to, kako pomembno postaja področje zaposlovanja in kadrov v podjetjih, kar daje še dodatno težo nagradi za Štajerskega zaposlovalca 2022,« so izpostavili v komisiji projekta Štajerski gospodarski oskar.

Prejemniki prestižnih nagrad Štajerskega gospodarskega oskarja. Foto: Intera

