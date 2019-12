Prva večja slovenska žrtev ohlajanja avtomobilske industrije

Gre za konjiško podjetje SG Automotive v večinski lasti Roberta Graha, ki zaposluje skoraj 200 ljudi.

Proizvajalec svetil za avtomobile in cestno razsvetljavo je še do nedavnega ustvarjal 50 milijonov evrov letnih prihodkov od prodaje, nato pa je podjetje pod vodstvom Graha drastično poslabšalo poslovanje in zašlo v hude težave.

Robert Grah, največji lastnik in direktor podjetja SG Automotive Foto: STA Konec lanskega poletja se je namreč zaključil njihov do tedaj največji projekt, pri katerem so sodelovali z nemškim avtomobilskim velikanom Audi. Toda zaradi zaostrovanja gospodarskih razmer niso našli novih projektov, s katerimi bi nadomestili izpad projekta, prodaja pa se je prepolovila. Kmalu zatem so zašli v likvidnostne in finančne težave, kar jim je še oteževalo možnosti pridobivanja novih poslov, saj so bili za kupce preveč tvegan poslovni partner.

Rešitev so videli v dogovoru z bankami in dobavitelji. Še konec maja je prvi mož SG Automotive javno napovedoval, da bodo z Abanko in drugimi upniki dosegli dogovor o dolgoročnem odlogu odplačila obveznosti. Toda dogovora nikoli ni bilo.

Odpisali bi večino dolga

Zato so v SG Automotive pripravili načrt sanacije poslovanja in finančnih obveznosti, s katerim bi podjetje rešili pred stečajem.

Glavni ukrep je odpis 70 odstotkov od skupno okoli 14 milijonov evrov nezavarovanih obveznosti. Preostanek bi poplačali najpozneje do konca leta 2024, pri čemer imajo upniki tudi možnost, da svoje terjatve pretvorijo v kapital in se izognejo odpisom.

Največji navadni upniki so:

– Abanka: 4,2 milijona evrov,

– svetovalno podjetje DPDS iz Ivančne Gorice: 3,7 milijona evrov,

– nemško podjetje EBV Elektronik: 1,6 milijona evrov,

– nemško podjetje Arrow Central Europe: 940 tisoč evrov,

– podjetje Tronitec iz Lesc: 724 tisoč evrov,

– podjetje Fineline Asia iz Hong Konga: 561 tisoč evrov.

Poleg tega ima SG Automotive še za dobre štiri milijone evrov zavarovanega dolga, veliko večino do Abanke, ki bo imela glavno besedo pri odločanju o usodi podjetja. Za njegovo rešitev bi se morala strinjati s postopnim poplačilom dolga do leta 2026.

Foto: STA

Abanka jih ni uslišala

Iz pojasnil vodstva podjetja o dogajanju v zadnjih dveh letih je razvidno, da je bila prav Abanka tista, zaradi katere so v SG Automotive razglasili prisilno poravnavo.

V januarju so namreč Abanki in desetim največjim dobaviteljem predstavili investitorja, ki je bil pripravljen odkupiti njihove terjatve, vendar z ustreznim diskontom. Toda v Abanki, ki je bila tudi sama tedaj v postopku prodaje, se s ponudbo niso strinjali. Nato so do junija predlagali in predstavili različne možnosti prestrukturiranja, vendar so bili vsi predlogi zavrnjeni. Na koncu celo niso bili več sposobni plačevati vseh finančnih obveznosti in so Abanko prosili za 18-mesečni odlog njihovega odplačevanja, vendar so vnovič dobili negativen odgovor.

Foto: SG Automotive Že lani spomladi je sicer družina Grah našla kupca za skupino, ki posluje v Sloveniji in Srbiji. Podpisali so tudi predpogodbo, kupec pa je prevzel vodenje skupine, vendar je nato zahteval razveljavitev predpogodbe.

Kakšne imajo načrte

Če bodo upniki sprejeli predlagani odpis dolgov, v SG Automotive napovedujejo, da bodo spreobrnili negativen trend in že v letu 2021 izplavali iz rdečih številk.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so sicer ustvarili okoli 18 milijonov evrov prihodkov in več kot deset milijonov evrov čiste izgube. Do konca leta naj bi dosegli še nekaj manj kot pet milijonov evrov prihodkov, kar pomeni najslabši rezultat v zadnjih 18 letih.

SG Automotive je v lasti Roberta Graha in Romance Hoić, ki sta se redno uvrščala na lestvico najbogatejših Slovencev, ki jo pripravlja revija Manager.