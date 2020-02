Prva poslovna poteza v letu 2020: na delo z Mercedesom

Leto 2009 je na domačem in mednarodnem prostoru zaznamovala finančna kriza, ki se je občutila na številnih področjih. Aleksander Gorečan je imel takrat drugačne načrte, širšo sliko in vizijo, ki se mu je obrestovala. Z Obrtnikom leta 2019 smo se pogovarjali o poslu, dinamiki njegovega podjetja ter o poslovnih potezah. Manjših in večjih. Vse namreč tvorijo košček mozaika uspešne poslovne zgodbe. Lastnik podjetja Penzel se bo po novem tudi na poslovnih poteh lahko zanesel na vozila znamke Mercedes-Benz. Polnopravni član podjetja Penzel, četrti med enakimi, bo namreč postalo dostavno vozilo Vito .

"Ko 'zvezde' poletijo, mi zaigra srce," pravi Aleksander Gorečan.

Spoznajmo sogovornika - izkušenega slikopleskarja iz Šenčurja, ki od leta 2009 vodi podjetje, v katerem opravljajo vse storitve s področja slikopleskarstva in vgradnje štukatur, še posebej pa se posvečajo dekorativnim tehnikam. V desetih letih so si ustvarili ugled in pridobili stalne stranke, ki cenijo korekten odnos in kakovost opravljenega dela. Je prejemnik laskavega naziva Obrtnika leta za leto 2019, priznanja, ki ga podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija in ki med drugim temelji na uspešnem poslovanju in razvoju ter trajnostnem delovanju. 52-letni Gorenjec z dekorativnimi učinki v domovih po Sloveniji in tudi v tujini ustvarja prefinjeno eleganco, domačnost in toplino. Sam jo najde v vozilih znamke Mercedes-Benz. Mož in oče treh otrok je namreč strasten ljubitelj znamke Mercedes-Benz, ki je že dolgo sinonim vrhunskosti in prestiža. Znamka Mercedes-Benz se je vedno rada poistovetila s posamezniki z izjemnim značajem, ki predstavljajo in živijo vrednote, ki jim sledijo sami. Posameznike, za katerimi stojijo uspešne zgodbe, predano delo in vrednote, take, ki sledijo življenjskemu vodilu "The best or nothing!" ("Najboljše ali nič!"). Da je samo najboljše dovolj dobro, pri svojem delu in poslu upošteva tudi Aleksander Gorečan. Kaj je tisto, kar ga mami pri Mercedesih, zakaj se je odločil za dostavno vozilo Vito in kje sam vidi vzporednice med svojo in Mercedesovo filozofijo, pa razkrivamo v nadaljevanju.

"Ko bom velik, si bom kupil Mercedesa!"

"Odkar vem zase, sem ljubitelj Mercedesov. Od mladih nog. Vedno sem si govoril, da si bom, ko bom velik, kupil Mercedesa," uvodoma pove Aleksander Gorečan. Prvi Mercedes se je na njihovem dvorišču znašel pred sedmimi leti. Osebnemu vozilu razreda C se je nato pridružil Mercedes SLK, ki ga uporablja predvsem za ljubiteljske namene in prosti čas, kmalu pa bo floto lepo zapolnil tudi poslovni "prijatelj", dostavno vozilo Mercedes-Benz Vito. Kot pravi, se ta povsem poda dinamiki njihove panoge in poslovni poti, ki je bila, kot poudarja, vsaj na začetku precej ovinkasta, strma, polna vzponov in padcev.

"Želja po Vitu je rasla v zadnjih letih. Tudi pri poslu sem si zaželel Mercedesove družbe. Kdaj, če ne zdaj, sem si rekel," prizna sogovornik, preden besede steče o začetkih njegovega podjetja.

Prednost manjšega podjetja, kot je Aleksandrovo, je prav v popolni prilagodljivosti strankam. "Vsaki posebej se posvetimo, poslušamo njene želje, ji svetujemo in pripravimo vzorce, rezultat pa je unikatna dekorativna poslikava v poslovnem prostoru ali stanovanju in zadovoljna stranka."

Ravnotežje med optimizmom in pesimizmom

"Pred odprtjem podjetja sem na področju slikopleskarstva pomagal različnim obrtnikom. Motilo me je, da se je delalo v ihti in na hitro. Gremo, gremo, saj je dobro. Gremo na naslednji objekt. Želel sem iti na svoje, narediti po svoje. Boljše, vsaj po mojem mnenju, kakopak. Ko sem podjetje odprl, so bili mnogi nejeverni. Češ da so v tistem obdobju "vsi" zapirali podjetja, jaz sem ga pa odpiral. Nisem dvomil. Bil sem prepričan, žena pa je bila malce bolj pesimistična, a nič ji ne zamerim (smeh, op. p.). Ravnovesje mora biti, na koncu se je vse izenačilo," pravi.

Dodaja, da se je že na začetku razlikoval od drugih "malarjev". Zakaj? "Mnogim so bili pomembni samo 'metri' in miselnost, kako čim hitreje in čim lažje zaslužiti kar največ. Vedel sem, da to na dolgi rok ne gre. Ne, ne gre samo za obrabljeno frazo - treba si je vzeti čas in stranko poslušati. Pa ne samo poslušati, temveč tudi slišati. Sem perfekcionist. Vztrajam, da pri vsaki stranki svoje delo opravimo maksimalno, če je to sreda ob sedmih zjutraj, je to takrat, niti minuto kasneje, in da je predračun vedno enak končnemu znesku. Brez odstopanj, niti za sam evro. Se je že zgodilo, da sem se zakalkuliral, ampak to je moj strošek in moj problem. Stranka nikoli ni negativno presenečena, kvečjemu nasprotno. Stranke vedo, kaj lahko pričakujejo, in na koncu to tudi dobijo. Enako kot pri Mercedesu. Vem, da bo avtomobil tak, kot sem ga pričakoval in kot so mi ga obljubili. Tu odstopanj ni," razloži Aleksander Gorečan, ki mu osvojitev naziva Obrtnik leta 2019 pomeni veliko priznanje in nagrado za ambicije, cilje ter delo v zadnjem desetletju. Njegov sin, ki je tudi zaposlen v podjetju Penzel, je prejel naziv Mojster leta 2019.

Nagrada za marljivost, odrekanje in trdno voljo

"Ne morem se primerjati z nekaterimi uspešnimi slovenskimi podjetji," je rekel, ko so ga v kranjski obrtni zbornici predlagali in nominirali, da bi se potegoval in konkuriral za omenjeni naziv na državni ravni.

"Odziv stranke je najbolj pomemben. To je vrhunec vsega. Če je stranka zadovoljna, sem zadovoljen tudi jaz. Nato smo srečni vsi. To me vseskozi navdihuje."

"Sandi, ti izstopaš v svoji panogi, si nekaj posebnega, so obrazložili. Zahvaljujem se jim še enkrat. Dokler nisem prejel nagrade v svoje roke, se pomena pravzaprav sploh nisem zavedal. Moj favorit je bila oljarna Kocbek, ki prodaja bučno olje po vsem svetu. Razmišljal sem že o tem, kaj bodo povedali v svojem govoru. Nato pa sem bil izbran jaz in naše podjetje. Izredno ponosen sem bil, da smo osvojili ta laskavi naziv, podobno tudi moja družina, ki je podpirala vse moje muhe in ideje. Moj vzornik je moj sin, ki nas je vse spodbujal, da smo še boljši in da izpolnjujemo želje strank, ki si jih drugi ne upajo. Prav on, diplomirani ekonomist sicer po izobrazbi, je bil obenem tudi prepričan o tem, da bomo zmagali. Še pred razglasitvijo je naredil razdelano analizo, v kateri nas je videl kot favorite (smeh, op. p.). To je bila nagrada za marljivost, odrekanje, trdno voljo, kjer ni prostora za naključja," poudarja.

Tudi ko gre za avtomobile, ne. Tu Aleksander Gorečan prisega na znamko Mercedes-Benz. "Najboljše ali nič. Filozofija je enaka. Najboljše narejeno, z najboljšimi materiali, rokami. Mene marsikdo vpraša, zakaj pa pri svojem delu ne uporabljam kakšne cenejše emulzije neke druge znamke. Češ da je enako dobra. Morebiti, a sam pri svojem poslu prisegam na preverjene znamke, za katere menim, da so kvalitetne ter jih ne mešam in kombiniram z drugimi. Naredimo najboljše, ali pa sploh ne delamo. Vem, da sem mogoče zaradi tega kakšno stranko izgubil, ampak na dolgi rok se splača posvečati kvaliteti. Enako je pri Mercedesu," zatrdi.

A kaj je tisto, kar po njegovem dela Mercedesova vozila drugačna? "V prvi vrsti predvsem varnostni sistemi in oprema, ki preverjeno delujejo. Na žalost ali pa na srečo, kakorkoli vzamemo, sem to spoznal na lastni koži, ko me je pri vključevanju v promet iz izredno slabo vidljivega kota sistem rešil pred naletom kolesarja v ozadju. Žena me je marsikdaj vprašala, ali so potrebni vsi ti varnostni programi. Ravno ta situacija je razblinila vse njene pomisleke. Varnostnih sistemov sicer praviloma ne potrebuješ. Razen takrat, ko jih, in takrat morajo delovati. Strinjam se, da je še vedno voznik tisti, ki ima velik vpliv, toda … Če nekaj plačaš, naj to tudi deluje. Če ne, naj se pove drugače, stvar je popolnoma enostavna," razmišlja.

Pri drugih kriterijih, ki jih sogovornik upošteva pri uporabi avtomobila, posebej visoko kotirajo tudi polavtonomna vožnja, ki jo zelo rad uporablja, povezljivost in kamera za vzvratno vožnjo. "Testiral sem že veliko avtomobilov, a pri nobenem drugem se mi ni uspelo tako natančno približati oviri kot pri Mercedesu. Potem so tukaj še LED inteligentne luči. Nisem vedno rad vozil ponoči. Zdaj lahko rečem, da uživam," pove.

"Avtomobili so moja šibka točka. Žena me je spoznala in se je s tem sprijaznila. Ne pijem in ne kadim, ne 'serjem ga' naokoli. Nekaj moram imeti (smeh op. p.)."

Ko sogovornika povprašamo, po katerih lastnostih se je odločil za dostavno vozilo Vito, prednostno omenja predvsem vozne lastnosti, udobje, varnostno-asistenčne sisteme, varčnost motorjev in videz ter estetsko oblikovanje.

"Pri Mercedesovih prodajnikih mi je bilo posebej všeč, da prilagojeno za moj posel, obrt, nevsiljivo predlagajo potrebno dodatno opremo. Torej, kaj delam, kakšen tovor vozim in koliko. Hitro smo se našli. Dostavno vozilo sem sicer testiral trikrat, vsakič pa sem iz vozila izstopil spočit. Tudi če sem prevozil 300 kilometrov v kosu. Ergonomsko oblikovan sedež je odličen, s fantastičnim bočnim oprijemom. Posebnost je tudi samodejni 9-stopenjski menjalnik, ki je mehak, galanten in izpopolnjen do podrobnosti. Tako rekoč ne čutiš prestave. Vožnja je tišja, dostavno vozilo je izredno dobro zatesnjeno, veliko bolj od konkurence. Podvozje je izredno udobno. Drugačen občutek. Verjamem, nekomu je všeč eno, spet drugemu drugo, a vsem bi priporočil, da preizkušajo različne modele, tudi Vita in spoznali bodo razliko. Sam nisem mogel verjeti, da je možno tudi v tovornem vozilu doseči takšne občutke," pripoveduje Aleksander Gorečan, ki sicer samo za poslovne potrebe in delo na letni ravni prevozi okoli 25 tisoč kilometrov.

Uspešni podjetnik je dostavno vozilo Vito opremil z vrhunsko opremo. "S tako rekoč vsem, kar je na razpolago. Kar se tiče varnosti, sem izhajal predvsem iz osebnega vozila razreda C, s katerim se tudi pozimi vozim tako varno kot še nikoli doslej. Težo ima namreč izjemno razporejeno. Tudi pri dostavnem vozilu Vitu sem izbral inteligentni sistem luči LED z asistentom za dolge luči, pa paket za parkiranje z aktivnim parkirnim asistentom in vzvratno kamero, aluminijasta platišča. Vozilo je kovinske barve, v barvi vozila so tudi ogledala," pove sogovornik in poudari, da ob nakupu prostornost ni bila glavni kriterij. "Prostor je sicer precej relativen. Dostavno vozilo Vito je prostorno, a obenem mi na terenu tudi nikoli nimamo veliko materiala, pa še ta je lahek. Rad imam sicer, da je tudi tovorni prostor lepo urejen. Da ni kot neka ropotarnica. Sem perfekcionist, priznam. Ker imamo v ozadju večinoma bolj prazen kot poln prostor, sem vzel tudi štiripogonsko različico dostavnega vozila," razloži.

V isti sapi dodaja, da mu je pri vozilu zelo pomemben tudi videz. "Navsezadnje je to moja pisarna. Vozilo mi vsekakor mora biti všečnega videza, estetskega oblikovanja in dostavnik Vito temu ustreza," pove.

"Na misel mi ne pride, da bi se naokoli ponašal s tem, da vozim Mercedesa, a to je vsaj zame tudi eden izmed kriterijev uspešnosti v poslu, ki sem si jih, poleg preostalih, postavil sam."

Dekorativa je kot začimba

Detajli so pri slikopleskarstvu izredno pomembni. To je bistvo, to je tisto, kar lepo zaključi celoto in doda piko na i. Aleksander Gorečan poudarja, da je dekorativa kot začimba – biti je mora ravno prav. "Tako je tudi pri Mercedesu, ki je zame s tega vidika izredno uravnotežen. Poudari športnost, a ne kičasto športnost. Manj je pogostokrat več, a tisto, kar je, mora biti lepo poudarjeno. Podobno je tudi pri slikopleskarstvu, ko včasih strankam predlagam, da določene stvari v določen prostor ne sodijo. V prvi vrsti je meni najbolj pomembno, da bodo stranke s prostorom zadovoljne tudi čez pet let in da se ga ne bodo naveličale. Tudi hrani brez začimb nekaj manjka, a če jih je preveč, tudi tako dobro pripravljena jed izgubi svojo vrednost. Težko to popraviš. Sam vem, da bom z Mercedesom zadovoljen danes, jutri in čez nekaj let," razmišlja podjetnik.

Ko poletijo "zvezde" …

"Žena je žena, tu dileme ni, Mercedes pa je moja ljubica. Žena mi sicer danes sama prizna, da bi se težko navadila na kakšno drugo znamko, čeprav vedno ni bila navdušena nad mojimi naložbami v avtomobile. Vzljubila jo je. Pri Mercedesu je tako – tisto, kar plačaš, tudi dobiš. Preverjeno - z obrestmi vred. Ko se usedem v avtomobil, se vse izplača. Za vsak cent, ki sem ga dal, mi ni žal. Spominjam se nakupa svojega prvega novega avtomobila sploh. Prve dneve sem se počutil kot kralj, po enem mesecu se mi je avtomobil zdel samo še v redu, kmalu potem pa sem nanj gledal zgolj kot na prevozno sredstvo. Pri Mercedesu se to ne bo zgodilo nikoli. Prvi dan ali pet let kasneje – vsakič vanj stopim z istim užitkom. Ko zvezde poletijo na lep sončen dan, sem v devetih nebesih," razlaga. Z ženo se sicer izredno rada odpravita na izlete po Sloveniji ali čez mejo.

"Mogoče se bo slišalo nekoliko smešno, a z ženo svojim otrokom nikoli nisva dajala žepnine kar tako. Samo zato, ker je določen dan v mesecu. Vedno so si jo nekako prislužili, tako ali drugače. Sin je pomagal meni, hčerki pa ženi. Vedeli so, za kaj so dobili tisti denar. Nikoli pa niso bili v pomanjkanju, da se razumemo. Denar nikoli ni bil samoumeven."

Avtomobil je "ventil"

"Avto je ventil v kombinaciji z drugimi dejavnostmi, potjo na morje, jezera, hribe. Na srečo z ženo obožujeva iste stvari. Vedno sem raje v vlogi voznika. Vožnja mi je užitek. Za proste dneve pri zajtrku preverim vreme po Sloveniji. Če kaže slabo, se usedeva v Mercedes razreda C in se odpeljeva na morje v sosednjo državo, četudi na enodnevni izlet, tudi do 400 kilometrov v eno smer. Četudi samo na sprehod. Tam si z ženo polniva baterije. Najlepša pot mi je sicer po jadranski magistralki, ko se vsako leto denimo odpravimo na Hvar na letni dopust. Z Mercedesom SLK pa se najraje odpraviva čez kakšne prelaze in ovinkaste ceste, v hribe, do jezer v sosednji Avstriji," pojasni.

Varen prihod na cilj

Aleksander Gorečan zase pravi, da je izredno umirjen voznik. "Lahko se pohvalim, da do danes nimam ene kazenske točke. Trdim z vso odgovornostjo, lahko se preveri. Alergičen sem na kombinacijo vožnje in alkohola. Popijem kaj na zabavah, ampak takrat striktno ne vozim. Pri alkoholu za volanom imam ničelno toleranco. Marsikdo me je denimo ob nakupu Mercedesa SLK povprašal, ali ga bom preizkusil na Grobniku. Avtomobil ima resda 276 'konjev', a to je avto za mojo dušo. Ni se mi treba voziti 200 kilometrov na uro in sekati ovinkov. Meni je bistvo, da avto čutim in da se varno pripeljem na cilj. Pazim na omejitve. Priznam, na avtocestah me včasih malce zanese. Te pa radarji vsake toliko opomnijo, da je škoda trdo prigaran denar metati kar tako stran," pove, nato pa ga še povprašamo o viziji podjetja Penzel v prihodnosti.

"Sin je moj vzornik in tudi zaradi njega pri poslu vztrajamo pri kvalitetnih preverjenih materialih. No, pa smo spet pri teh mojih Mercedesih. To je to."

"Za prihodnost podjetja je dobro poskrbljeno. Vizija je, da bi se še bolj usmerili v dekorativo in da bi kdorkoli ob omembi dekorative pomislil na podjetje Penzel. Ideja je, da bi klasična slikopleskarska dela sčasoma opustili. Sin je moj vzornik z razlogom, v določenih pogledih me ni samo prehitel, ampak že zdavnaj prerasel. Kvečjemu se lahko jaz učim od njega. Verjel je v naš 'produkt' in vedno tudi poudarja, da se moramo posvečati kvaliteti, in ne kvantiteti. Je natančen in nikoli ni v ihti. Tudi zaradi njega pri poslu vztrajamo pri kvalitetnih preverjenih materialih. No, pa smo spet pri teh mojih Mercedesih. To je to," sklene Aleksander Gorečan.

