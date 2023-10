Proizvodnjo bodo ugasnili do konca leta, odpovedi že izročajo

V Leku so imeli na Prevaljah ambiciozne načrte, saj so konec leta 2018 dokončali tudi gradnjo nove proizvodne hale, a so nato septembra 2019 sporočil, da proizvodnje ne bodo širili. Kasneje je novozgrajeno halo za potrebe proizvodnje litij-ionskih baterij kupil mežiški Tab.

V Leku so imeli na Prevaljah ambiciozne načrte, saj so konec leta 2018 dokončali tudi gradnjo nove proizvodne hale, a so nato septembra 2019 sporočil, da proizvodnje ne bodo širili. Kasneje je novozgrajeno halo za potrebe proizvodnje litij-ionskih baterij kupil mežiški Tab. Foto: STA

V prevaljskem Leku, kjer je bilo spomladi okoli 220 zaposlenih in kjer bodo do konca letošnjega leta po več kot 35 letih ustavili proizvodnjo antibiotikov, so prejšnji teden vročili prve odpovedi zaposlenim. Po neuradnih podatkih je odpoved dobilo oz. dobi okoli 110 zaposlenih v Leku, okoli 80 agencijskih delavcev jih bo predvidoma novembra.

Postopni zaključek proizvodnje antibiotikov v Lekovem obratu na Prevaljah je vodstvo koncerna napovedalo oktobra 2019, končni datum pa se je vmes zaradi različnih okoliščin podaljševal.

Pred tem je Lek konec leta 2018 na Prevaljah dokončal gradnjo nove proizvodne hale, saj je načrtoval širitev proizvodnje, a je nato septembra 2019 sporočil, da proizvodnje ne bo širil, prejeto državno spodbudo za naložbo pa je vrnil. Kasneje je novozgrajeno halo za potrebe proizvodnje litij-ionskih baterij kupil mežiški Tab.

Delavcem ponudili prezaposlitve

Po dokončni potrditvi datuma zaprtja proizvodnje antibiotikov na Prevaljah so v začetku junija letos stekli pogovori med delodajalcem in predstavniki delavcev. Uprava Leka je nato 7. septembra letos sprejela program presežnih delavcev, ki so ga skupaj oblikovali sindikat, svet delavcev in predstavniki delodajalca.

"V programu so zagotovljene pravice in finančna varnost v višjem obsegu, kot predvideva zakon. Hkrati je družba sodelavcem ponudila možnost prezaposlitve na druge lokacije Sandoza v Sloveniji, poklicno svetovanje in druge oblike pomoči oz. izobraževanja, ki jim pomagajo pri iskanju nove zaposlitve," so pojasnili v Leku.

Navedli so še, da je proces izvedbe programa presežnih delavcev v teku in skladen s predvideno časovnico, podrobnosti pa niso želeli razkriti.

Del zaposlenih medtem že preselili v Slovenj Gradec

"V sindikatu smo se potrudili za zaposlene iztržiti kar največ, je pa dejstvo, da nobena rešitev ni optimalna, če ostaneš brez službe. Gre za poslovno odločitev delodajalca, na katero v sindikatu nimamo vpliva," pa je pisno navedla predsednica hišnega sindikata v Leku Lidija Mihelčič, ki prav tako ni želela razkriti podrobnosti programa presežnih delavcev.

Čeprav je Lek ob napovedi ukinjanja proizvodnje antibiotikov na Prevaljah oktobra 2019 zagotavljal, da prevaljska lokacija dobiva novo vlogo kot del globalnega operativnega centra, pa se je medtem izkazalo, da to ne bo na Prevaljah, ampak so za od 60 do 70 zaposlenih, ki so jih na to področje dela pod okriljem Novartisa že predhodno prezaposlili, pisarne uredili v Slovenj Gradcu.

Vodstvo Leka pa je v torek v Ljubljani povedalo, da bodo nekaj zakonsko zahtevanih manjših dejavnosti na Prevaljah še ohranili, a novih načrtov za to lokacijo v Leku nimajo.