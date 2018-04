Program, vreden vsake sekunde in vsakega evra

Vsebino omogoča COTRUGLI Business School

Ena od najbolj priznanih evropskih poslovnih šol je razpisala štiri delne štipendije za program MBA in štiri delne za program Executive MBA na COTRUGLI Business School v skupni vrednosti 100 tisoč evrov.

Menedžer na poti do pravega vodje

Študijski program MBA (Master of Business Administration), ki je oblikovan z mislijo na razvoj vodstvenih kompetenc, pomeni najvišjo raven poslovnega izobraževanja.

Študenti na programih MBA oziroma EMBA šole COTRUGLI imajo v povprečju že pet oziroma 15 let delovnih izkušenj. 70 odstotkov njihovih študentov je na menedžerskih položajih v majhnih in velikih podjetjih in prihajajo z različnih področij – farmacije, gradbeništva, informacijske tehnologije, telekomunikacij, prodaja blaga široke potrošnje in financ.

Program je zasnovan tako, da po končanem študiju menedžerji postanejo pravi vodje. Kar 83 odstotkov študentov poroča o kariernem napredovanju po koncu študija. Število diplomantov COTRUGLI je doseglo že visoko številko – dva tisoč posameznikov, ki tako sestavljajo največjo poslovno mrežo v jugovzhodni Evropi. Kar 99 odstotkov študentov poslovne šole COTRUGLI bi ta program priporočilo svojim kolegom.

Študenti poslovne šole Cotrugli navajajo, da je glavna prednost programa prav sprememba posameznikove miselne naravnanosti in samozavedanja. Oboje je ključen dejavnik v procesu odločanja in kariernega napredka.

Izjemno potovanje v poslovni svet

Nina Strajnar, ekipni vodja, Telekom Slovenija: "Program MBA mi je pomagal videti širšo sliko. Nekateri moduli so pripomogli k temu, da sem spremenila svoj pogled na poslovni svet, nekateri moduli pa so mi pomagali usvojiti znanje na področjih, o katerih sem prej vedela zelo malo."

Tadej Dragaš, vodja predstavniške pisarne, Iskratel Russia: "Iskanje raznolikosti me je pripeljalo na mednarodno poslovno šolo COTRUGLI Business School. Med vrednotami, ki sta pri njih zelo v ospredju, sta visoka etika in ustvarjalnost, velik pomen pa dajejo vodstvenim veščinam. Prepričan sem, da mi bo s pomočjo odličnih predavateljev vse to uspelo pridobiti."

Irena Grofelnik, direktorica prodaje, Steklarna Hrastnik: "Se radi učite? Ste pripravljeni stalno vlagati v svojo izobrazbo in pridobivati nova znanja? Jaz zagotovo sem. Ti motivi so me pripeljali na mednarodno poslovno šolo COTRUGLI Business School. Glede na to, da sem vedno zagovarjala neposredno komunikacijo ter da sem cenila skromnost in iskrenost, me je takoj pritegnil program, kot ga ponuja COTRUGLI. Profesorji in kolegi iz različnih držav so bili prava družba zame. Ena prednost je pridobivanje izkušenj, nekaj povsem drugega pa je to, da začneš na stvari gledati z druge perspektive. Zaradi tega je program vreden vsake sekunde in vsakega evra, ki ga vložimo. Šolanje pri njih je bilo izvrstno potovanje, polno novih projektov in znanstev, pa še to v hitrem tempu realnosti."

Za štipendijo MBA in Executive MBA se lahko prijavite tukaj. Rok za prijavo je 29. april do polnoči. Kandidati bodo o nadaljnjih postopkih obveščeni po pregledu vseh prijavnic.

Izmenjava izkušenj – najučinkovitejši način učenja

Največja vrednost programa je izjemna uporabnost vsega, kar se študentje naučijo – pri izzivih in priložnostih v poslovnem svetu. Glaven pristop, ki ga uporabljajo, so študije primerov. Uporabljajo primere z vsega sveta s poudarkom na lokalnih trgih.

Še večji uspeh dosežejo z ekipnim delom, pri čemer člani ekip prihajajo iz različnih industrijskih panog. Koncept ekipnega dela je narejen tako, da še naprej spodbuja izmenjavo izkušenj kot najučinkovitejši način učenja. Po predavanjih njihovo delovno okolje postane laboratorij, kjer lahko preizkušajo vse, česar so se naučili na študiju.