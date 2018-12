Preverite ponudbo nepremičnin v okolici Ljubljane in Maribora

Oglasno sporočilo

Povsod je lepo, a doma je najlepše. Toda kje si ustvariti prijeten dom, ki bo ustrezal tako pričakovanjem najmlajših, najstnikov kot seveda tudi staršev in nekoliko starejših? Na prvi pogled zahteven izziv, ki pa je rešljiv s premišljeno odločitvijo. Družba za upravljanje terjatev bank ponuja priložnosti tako za velike kot mlade družine in posameznike. Na voljo so stanovanja, dvojčki in vrstne hiše v številnih mestih po Sloveniji, kjer so cene nepremičnin nižje od cen v prestolnici. Lastništvo doma je tako precej lažje dosegljivo, pri čemer je lahko kakovost življenja celo boljša ali primerljiva z Ljubljano ali Mariborom. Preverite ponudbo izpostavljenih nepremičnin ter spremljajte celotno ponudbo na tej povezavi in preverite izpostavljene lokacije.

Na Padovnicah v Notranjih Goricah je na voljo nedokončana hiša z neto tlorisno površino 195,80 kvadratnega metra, velikost zemljišča znaša 264 kvadratnih metrov. Objekt je bil zgrajen leta 2007, in sicer do tretje podaljšane gradbene faze. V bližini je osem tovrstnih hiš, urejeni sta cestna in komunalna povezava.

Prodajna cena znaša 155 tisoč evrov plus pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezuječe ponudbe na tej povezavi.

V Preserju je na voljo stanovanjska hiša z neto tlorisno površino 278,50 kvadratnega metra, velikost zemljišča je 4.035 kvadratnih metrov. Objekt je bil zgrajen leta 1977. V kletnem delu so garaža ter pomožni prostori s kurilnico, iz kleti vodi notranje stopnišče v pritličje stavbe, kjer je glavni bivalni del s kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo ter nekaterimi drugimi prostori, medtem ko so v mansardni etaži spalnice in kopalnica. Temelji in kletni zidovi objekta so betonski oziroma pozidani z betonskimi bloki, zidovi pritličja in mansarde pa so pozidani z opečnimi bloki. Dvokapno leseno ostrešje je pokrito s kritino tipa bramac, fasada je izdelana v demit izvedbi z zaključnim ometanim in slikanim slojem. Tlaki v stavbi so obloženi s keramičnimi oziroma opečnimi ploščicami ter preprogami, stene so slikane, stropi so delno ometani in slikani, delno pa obiti z lesenim opažem, v kopalnicah so stene obložene s keramiko. V stavbi so elektrika, vodovod, kanalizacija, omrežje elektronskih komunikacij, ogrevanje je urejeno z lastno pečjo.

Okolica objekta je v glavnem ozelenjena in posajena s sadnim in drugim drevjem. Dostop k objektu je urejen prek dovozne klančine z glavne ceste, pred vhodom v objekt je dvorišče tlakovano s tlakovci, na njem stoji manjša, deloma zidana drvarnica. Na nasprotni strani objekta je zgrajen betonski kopalni bazen, ki potrebuje obnovo.

Prodajna cena znaša 380 tisoč evrov plus pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Stanovanje dupleks je v tretjem nadstropju in vključuje tudi mansardo v skupni tlorisni površini 159,60 kvadratnega metra. Prostor je razgiban in obsega dnevno-bivalni prostor, kuhinjo, spalne prostore in kopalnico. Stanovanje ima tudi teraso in balkon, urejeni so vsi komunalni priključki, stanovanje je vseljivo takoj.

Stanovanjska soseska, zgrajena leta 2009, stoji v bližini železniške postaje Kozina, ob stari regionalni cesti med Črnim Kalom in Divačo, in je dva kilometra oddaljena od avtocestnega priključka Ljubljana–Koper. Potovalni čas do Ljubljane znaša manj kot eno uro, do slovenske obale 20 minut.

Prodajna cena znaša 179 tisoč evrov plus pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Šest moderno zasnovanih vrstnih hiš v mirnem okolju sredi zelenih travnikov in polj v Občini Tabor. Urejena soseska je v naravi, v bližini hribov, vendar le pet minut vožnje po lokalni cesti do avtocestnega uvoza Vransko.

Hiše so bile zgrajene v letu 2008 do pete gradbene faze in imajo 106 kvadratnih metrov neto tlorisne površine in zemljišča v skupni velikosti 178 kvadratnih metrov. Celotno naselje je priključeno na elektriko, telefon, internet, krajevni vodovod, interno fekalno kanalizacijo s skupno čistilno napravo, meteorno kanalizacijo in interni razvod plina.

Objekt je pritlične zasnove z izkoriščeno mansardo. V pritličju so bivalni prostori: vetrolov, sanitarije, garderoba, kuhinja, jedilnica, dnevna soba, stopnišče in shramba. V svetli mansardi so spalni prostori: predprostor, kopalnica, spalnica in dve otroški sobi. Za vas in vaše obiskovalce je pred hišo urejen parkirni prostor za dve vozili.

Prodajne cene so od 113.473 evrov plus pripadajoči 9,5-odstotni DDV. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Priložnosti za nakup stanovanjskih hiš so na voljo tudi v podravskem delu Slovenije, kar je velika priložnost za družine in posameznike, ki se usmerjajo proti štajerski prestolnici.

V Limbušu se zaradi bližine Maribora in umeščenosti v čudovito zeleno pokrajino Štajerske vsako leto veča število prebivalcev. Vmesna vrstna stanovanjska hiša je v mirnem, pretežno stanovanjskem naselju, v bližini katerega so železniška postaja, osnovna šola in druga infrastruktura. Hiša je klasične gradnje z opečnimi zidaki in še ni bila vseljena. Hiša je etažnosti P+1. V pritličju so dnevni prostori, kuhinja, manjša kopalnica, shramba in izhod na teraso. V nadstropju so tri sobe, večja kopalnica in balkon. Talne obloge so delno keramika, delno parket. Pred hišo sta dva parkirna prostora, eden z nadstreškom.

Neto tlorisna površina hiše znaša 162,90 kvadratnega metra, skupna površina zemljišča znaša 238 kvadratnih metrov.

Prodajna cena znaša 168 tisoč evrov plus pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Stanovanje je v prvem nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Koroška cesta 80 v Mariboru. Objekt je bil zgrajen leta 2007 in ga sestavlja 165 stanovanjskih enot. Pritličje objekta je namenjeno različnim poslovnim dejavnostim. Stanovanje je štirisobno in meri 140,90 kvadratnega metra neto tlorisne površine. Od tega loža predstavlja 14,5 kvadratnega metra in shramba v kletnih prostorih 3,1 kvadratnega metra. Dva parkirna prostora velikosti 13 kvadratnih metrov sta v kleti objekta. Stanovanje je v dobrem stanju in lepo vzdrževano.

Prodajna cena znaša 158.500 evrov plus pripadajoči davek. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Dve dvosobni stanovanji na podeželju Benedikta. Prvo je v pritličju in ima lastniški atrij. Drugo je v mansardi in ima velik balkon, obrnjen na zahod. Parkirni prostor za stanovalce je zagotovljen na dvorišču pred blokom. V obeh stanovanjih so dokončana in opremljena kopalnica, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico ter spalnica. Ogrevanje stanovanja je urejeno na etažno peč na UNP.

Prodajna cena stanovanja z atrijem znaša 51.175 evrov plus pripadajoči davek.

Prodajna cena mansardnega stanovanja znaša 48.900 evrov plus pripadajoči 9,5-odstotni DDV. Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

V pritličju večstanovanjske stavbe v Rušah je na prodaj trisobno stanovanje z izhodom na zelenico ob bloku. Stanovanje potrebuje obnovo, tako da ga boste lahko v celoti prilagodili svojim željam in potrebam. Parkiranje je mogoče na dvorišču bloka. Stanovanjski blok je bil zgrajen leta 1986. Neto tlorisna površina stanovanja znaša 71,57 kvadratnega metra.

Prodajna cena znaša 51.900 evrov plus pripadajoči davek. Za ogled se lahko dogovorite z našim sodelavcem Blažem Ribičem.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Naročnik oglasnega sporočila je DUTB, d. d.