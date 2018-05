Premagali Avstrijce in se rešili pred bankrotom

V ajdovskem biotehnološkem podjetju BIA Separations, nekdanji gazeli, so po dolgotrajnem pravnem boju premagali svojega lastnika iz Avstrije in se rešili pred bankrotom.

Upniki BIA Separations, ki posluje bolje od načrtov, so z veliko večino potrdili predlagano prisilno poravnavo, v kateri bo podjetje v štirih letih poplačalo 80 odstotkov dolga.

Posledično bo lahko podjetje, ki zaposluje 55 ljudi, od tega 14 doktorjev in magistrov znanosti ter veliko mladih raziskovalcev, končno zadihalo. Ker so se rešili grožnje stečaja in se pomembno razbremenili dolgov, bodo lahko znova vlagali v razvoj.

Usoda primorskega podjetja bi morala biti znana že pred več meseci, vendar je končno odločitev podaljševal večinski lastnik BIA Separations GmbH iz Avstrije, saj se je pritožil na sklep prve stopnje o zavrnitvi ugovora zoper prisilno poravnavo.

Tik pred prvomajskimi prazniki so na višjem sodišču v Ljubljani dokončno zavrnili avstrijski ugovor oziroma zahtevo za stečaj. Tako ni več ovir za potrditev prisilne poravnave.

Eden od ključnih ukrepov je tudi razlastitev dozdajšnjega 75-odstotnega lastnika iz Avstrije, kar se bo zgodilo v skladu s slovensko insolvenčno zakonodajo.

Višji prihodki in dobiček

BIA Separations bo namreč prejela blizu milijona evrov svežih sredstev, upniki pa so se odpovedali 1,3 milijona evrom terjatev. V zameno so prejeli lastniške deleže.

Postali so lastniki podjetja, ki je lani ustvarilo visokih 4,5 milijona evrov prihodkov, kar je 14 odstotkov več od načrtov, in rekordnih 1,5 milijona evrov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA). Tudi letos posluje z visokim dobičkom.

V skladu s potrjeno prisilno poravnavo pa bo upnikom šele do leta 2021 postopoma plačalo dobrih 400 tisoč evrov.

Država pomagala pri "zametku multinacionalke"

Ajdovsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem materialov za čiščenje biofarmacevtskih zdravil in letos praznuje 20-letnico obstoja, je razcvet doživelo v obdobju, ko je preostala slovenska podjetja pestila huda gospodarska in finančna kriza.

V letu 2011 je ustvarilo že več kot štiri milijone evrov poslovnih prihodkov in skoraj milijon evrov čistega dobička, leto pozneje pa je postalo primorsko-notranjska gazela. Ob tem je eden od prvih vlagateljev povedal, da je BIA Separations "zametek multionacionalke".

K razvoju in širjenju podjetja je pomembno prispevala tudi država, saj je bilo eden večjih prejemnikov državnih subvencij. Od javnih agencij za tehnološki razvoj, raziskovalno dejavnost in podjetništvo ter različnih ministrstev je prejelo skoraj sedem milijonov evrov.

Lastnik iz Avstrije ni plačeval računov

Toda kmalu so se začele velike poslovne in finančne težave. Krovno podjetje iz Avstrije, ki je imelo vlogo vmesnega člena do končnih kupcev, je prenehalo poravnavati svoje račune. V začetku leta 2015 je bilo izvedenih in neporavnanih naročil že za kar 3,5 milijona evrov.

Zato so se v BIA Separations, kjer so začeli izgubljati naročila in prihodke, odločili, da prevzamejo vse prodajne aktivnosti s končnimi kupci. Širiti so se morali v nove tržne niže. Zaradi zmanjšanja financiranja so morali tudi okrniti vlaganja v raziskave v razvoj.

Odprodati so morali del dejavnosti, in sicer analitski laboratorij v Ljubljani, za katerega so prejeli 1,4 milijona evrov. Sklad tveganega kapitala Meta Ingenium jim je zagotovil 1,5 milijona evrov svežih sredstev.

Proizvodnjo želeli preseliti v Avstrijo

Ves čas so iskali tudi strateške partnerje in investitorje, ki bi zagotovil nove finančne vire, vendar je avstrijski lastnik glasoval proti dokapitalizaciji.

Pozneje je prokurist BIA Separations Matej Penca tudi javno povedal, da jih je želel avstrijski lastnik spraviti v stečaj in proizvodnjo preseliti v Avstrijo.

Zaradi večmesečne blokade računov jim ni preostalo drugega, kot da razglasijo insolventnost in avgusta 2016 začnejo postopek prisilne poravnave.

Velja opozoriti, da ima očitno tudi avstrijski lastnik že dalj časa finančne težave. Na njegovem lastniškem deležu v BIA Separations sta že leta 2015 dva upnika na podlag izvršbe vpisala hipoteko zaradi več kot pet milijonov evrov dolga.

Avstrijci so ugovarjali postopku prisilne poravnave in vlagali pritožbe na sodne sklepe, s tem pa podaljšali odločanje o sanaciji.

Po končanih pravnih manevrih je sodišče prisilno poravnavo potrdilo, s tem pa se je lahko izvedla tudi dokapitalizacija družbe.



Med novimi lastniki poslovni partnerji in vodilni

Namesto Avstrijcev bodo lastništvo BIA Separations prevzeli upniki, ki so se odločili za konverzijo terjatev v kapital oziroma za vplačilo novih denarnih vložkov:

15,7 odstotka - podjetje Purify Handels iz Avstrije, ki je očitno eden od pomembnih poslovnih partnerjev BIA Separations,

- podjetje iz Avstrije, ki je očitno eden od pomembnih poslovnih partnerjev BIA Separations, 11,8 odstotka - Jakob Glatz , direktor avstrijskega družinskega podjetja Glatz, ki se ukvarja z veleprodajo agrikulturnih in prehrambenih izdelkov,

- , direktor avstrijskega družinskega podjetja Glatz, ki se ukvarja z veleprodajo agrikulturnih in prehrambenih izdelkov, 10,8 odstotka - družba tveganega kapitala Meta Ingenium , ki je bila že prej večja lastnica,

- družba tveganega kapitala , ki je bila že prej večja lastnica, 7,9 odstotka - Marko Gerl , direktor ljubljanskega podjetja Arhel in predsednik upniškega odbora v prisilni poravnavi.

- , direktor ljubljanskega podjetja Arhel in predsednik upniškega odbora v prisilni poravnavi. 5,5 odstotka - Christoph Gelbmann ,

- , 4,2 odstotka - Aleš Štrancar, direktor BIA Separations.

Med novimi lastniki bodo torej tudi poslovni partnerji in vodilni v BIA Separations.