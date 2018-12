Poslanci razpravo o NLB končali brez sklepov

Poslanci državnega zbora so končali šesturno razpravo o domnevni škodi zaradi prepozne prodaje NLB. Konec leta 2017 bi za banko iztržili več, so opozarjali v opozicijskih SNS, NSi in SDS, kjer za zamudo krivijo prejšnjo Cerarjevo vlado. Kot so izračunali, bi bila v primeru pravočasne prodaje kupnina za največjo slovensko banko višja za vsaj 460 milijonov evrov.

V opoziciji so želeli vladi in pristojnim organom priporočiti, naj se preišče in ugotovi odgovornost prejšnje vlade pod vodstvom Mira Cerarja za škodo, ki je nastala, ker Slovenija NLB ni prodala do konca leta 2017, kot se je ob njeni sanaciji zavezala Evropski komisiji, pač pa je po metodi prve javne ponudbe 65 odstotkov delnic prodala šele v začetku letošnjega novembra.

O tem so že prejšnji teden razpravljali člani odbora državnega zbora za finance. Na koncu niso podprli predloga omenjenega sklepa, zato ta tudi ni bil predviden po razpravi na današnji plenarni seji državnega zbora.

Logar: Odgovorni so Cerar, Erjavec in Židan

Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS) je uvodoma v imenu predlagateljev opozoril, da smo prvo napako storili že s tem, ko smo banko sploh začeli prodajati, druga pa je bila, ko smo jo prodali pod ceno. Zdaj bomo zanjo dobili kakšno milijardo evrov, njena vrednost pa je med sedem in deset milijard evrov. "Kdo bo to pobasal v žep?" se je vprašal Jelinčič.

Če bi se prodaja zgodila v času vlade, ki bi jo vodil Janez Janša, bi bila NLB prodana za primerno ceno in ne pod ceno, je dejal Anže Logar (SDS). Naštel je tudi krivce za to, da se nekaznovano z lopato meče državni denar v ogenj, kot je dejal. To so po njegovih besedah Miro Cerar, Karl Erjavec in Dejan Židan, ki "banke niso prodali v prvem poskusu, ko so bile cene bank na trgu 20 odstotkov višje kot v času prodaje".

Dosežena cena za delnico NLB je bila po njegovih besedah nižja tudi zato, ker je prejšnja vlada na vsak način želela razpršeno lastništvo. "Vzeli so vam približno 400 milijonov evrov ali 200 evrov na vsakega izmed nas," je o omenjeni trojici dejal Logar in vprašal, ali so za to odgovarjali. "Eden je zunanji minister, drugi je obrambni minister, tretji pa je predsednik hiše demokracije," si je odgovoril.

Dragonja: Zaradi prodaje NLB nam ni treba zardevati pred nikomer

Zaradi prodaje NLB nam po besedah državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Metoda Dragonje ni treba zardevati pred nikomer. Zatrdil je, da je postopek potekal v skladu z zakonom o Slovenskem državnem holdingu (SDH), pri čemer je moral holding slediti strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je potrdil DZ. Postopek je stekel že leta 2016, a vlada je lani prodajo ustavila, saj je presodila, da cenovni razpon ni primeren.

V izvedenem postopku prodaje NLB je bila novembra letos dosežena nižja cena za delnico, vendar pa vlada po besedah Dragonje ni mogla predvideti, kakšne bodo razmere na kapitalskem trgu več kot leto dni pozneje. "Finančni trgi so nepredvidljivi, zato je težko določiti, kdaj je najprimernejši čas za prodajo," je dejal Dragonja.

V strankah, ki so v prejšnjem mandatu sestavljale vlado, so predlagateljem seje očitali, da si želijo le političnega obračunavanja. Poleg tega bi morali pri ocenjevanju ravnanja z največjo slovensko banko pogledati precej dlje v preteklost kot pa le v prejšnji mandat. "Upravljanje NLB ima tako dolgo brado, ki seže ne samo v ta mandat, ampak v nekaj mandatov nazaj," je dejal Matjaž Han (SD).

"SMC je v prejšnjem mandatu vodila vlado in ne beži od odgovornosti," je dejal poslanec te stranke Jani Möderndorfer. A kot je opozoril, se lahko nezaupnica oziroma zaupnica izreče le aktualni vladi, medtem ko lahko politično odgovornost za nastalo škodo ocenjujejo preiskovalne komisije. V zvezi z bankami smo imeli že tri, je dejal, na preiskovalne komisije pa je spomnil tudi Robert Polnar (DeSUS).

Levica: NLB ne bi smeli prodati

Igor Peček (LMŠ) je tako kot Dragonja opomnil, da so finančni trgi nepredvidljivi. "Navsezadnje lahko vsakič pomislimo tudi na to, koliko manj bi s prodajo iztržili naslednje leto, če tega ne bi storili letos, ali pa koliko več bi zaslužili, če bi NLB prodali pred desetimi leti," je ponazoril.

V Levici so prepričani, da NLB ne bi smeli prodati. "Ta seja bi morala biti sklicana zato, ker se je banko sploh prodalo," je menil Željko Cigler (Levica), ki je prepričan, da bi morala "vlada v zadnjih petih letih izpodbijati izsiljevanje Evropske komisije za prodajo banke, v katero smo z dokapitalizacijo vložili 2,3 milijarde evrov".

"Zagotovo je prav in dobro, da smo NLB končno prodali," mu je oporekal Jernej Vrtovec (NSi). Kot je dejal, smo imeli davkoplačevalci v preteklosti od te banke bore malo, res pa nismo iztržili dobre cene. Med vzroki za to je navedel napačno odločitev prejšnje vlade, da se banko proda po načinu razpršenega lastništva, poleg tega se jo je prodajalo neresno in pod pritiskom.

V SAB so se strinjali s predlagatelji izredne seje, da bi bil v primeru prodaje pred nekaj leti morda izplen večji, a kot je dejal Andrej Šušmelj (SAB), je "po bitki zelo lahko biti general". Zdaj je, kar je, banka je prodana in lahko samo upamo, da ji je SDH našel dobre lastnike, ki bodo znali poskrbeti za njeno rast in razvoj, je dejal.

V resnici ne gre za bitko, ampak za vojno, ki je trajala dlje časa, pa je menila Janja Sluga (SMC). Strinjala se je, da je bila za NLB dosežena prenizka cena. A ta ni prenizka zaradi dogajanja v zadnjem letu ali v zadnjem mandatu. "Cena je taka zaradi dogajanja že od vemo, kdaj," je povedala Sluga.