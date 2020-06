Posel gre v zasebnega

Vodilne oblačne tehnologije in storitve Microsoft Azure v zasebnem oblaku Pošte Slovenije podjetjem in javnim ustanovam ponujajo vrhunsko informacijsko okolje za kakovostno in zakonsko skladno delovanje najpomembnejših poslovnih aplikacij.

S poslovnega vidika postaja računalništvo v oblaku prva izbira tudi v slovenskih podjetjih. Po zadnjih statističnih podatkih (Surs) in raziskavah je namreč leta 2018 tako v Sloveniji kot v EU najemalo storitve računalništva v oblaku 26 odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi. Trg storitev računalništva v oblaku v EU pa naj bi se med letoma 2019 in 2026 letno povečal za dvanajst odstotkov.

"V Sloveniji ima po podatkih Sursa samo dvajset odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi tudi svoje informatike. Izzivi pri zagotavljanju razpoložljivosti, zanesljivosti, skladnosti in varnosti informacijskih sistemov so zelo pogosti, zato ne preseneča, da je uporaba storitev računalništva v oblaku v porastu," je povedal Iztok Renčelj, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije.

Med storitvami, po katerih vlada največ povpraševanja, sta gostovanje podatkovne zbirke, ki ga uporablja 37 odstotkov podjetij, ter najem virtualnih zmogljivosti, kjer najema procesorske moči in pomnilnik za poganjanje poslovnih aplikacij že 25 odstotkov podjetij.

20 odstotkov podjetij z več kot desetimi zaposlenimi ima svoje strokovnjake za informacijske tehnologije, zato uporaba storitev računalništva v oblaku hitro narašča.

Širšo uporabo upočasnjujejo zakonske omejitve in zahteve kupcev

Organizacije v Evropski uniji se srečujejo z omejitvami glede lokacije shranjevanja nekaterih vrst podatkov. To pomeni, da za del poslovnih aplikacij ne morejo oziroma ne smejo uporabljati globalnih javnih oblakov.

"Zaradi dobrih izkušenj želijo podjetja in organizacije javnega sektorja v oblak prenesti tudi kritične poslovne aplikacije in občutljive podatke. Vendar so pri tem velikokrat zakonsko omejeni, na primer pri shranjevanju in procesiranju osebnih podatkov, za katere morajo zagotavljati, da ne pride do iznosa iz Evropske unije," je poudaril Renčelj.

Vedno več podjetij in organizacij javnega sektorja prenaša poslovne aplikacije in podatke v zasebni oblak PosITa. Zdaj so jim na voljo tudi vodilne oblačne tehnologije in storitve Azure.

Nekatera podjetja, na primer finančne ustanove, se z omejitvami glede lokacije shranjevanja srečujejo tudi prek različne področne zakonodaje. Velikokrat pa ostre zahteve glede upravljanja informacijskih sistemov in podatkov narekujejo kupci, kar je še posebej značilno za avtomobilsko industrijo.

Najboljše iz javnega oblaka zdaj locirano v Sloveniji

Da bi podjetjem zagotovili kakovostne storitve računalništva v oblaku in hkrati odgovorili na zakonske izzive, so v Pošti Slovenije v okviru storitev PosITa vzpostavili zasebni oblak Microsoft Azure Stack. Ta ponuja večino tehnologij in storitev, ki so sicer na voljo v enem vodilnih javnih oblakov Microsoft Azure.

"Največja prednost Azure Stack v podatkovnih centrih PosITa je, da so vodilne Microsoftove oblačne tehnologije in storitve postavljene na ozemlju Republike Slovenije. To podjetjem in javnim institucijam zagotavlja transparentno procesiranje in shranjevanje podatkov v Sloveniji, kar pomeni, da lahko v ta oblak mirno prenesejo tudi najbolj kritične poslovne aplikacije in občutljive podatke," je povedal Iztok Renčelj, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije.

Pri tem velja omeniti tudi visoke standarde, ki jih Pošta Slovenije vzdržuje v svojih podatkovnih središčih PosITA. Ti namreč delujejo v skladu s certifikatom upravljanja varnostnih tveganj ISO/IEC 27001 in so skladni z zahtevami TIER III, kar omogoča zavidljivo 99,982-odstotno razpoložljivost.

V teh podatkovnih središčih je uporabljena najsodobnejša tehnologija HPE, s katero v Pošti Slovenije zagotavljajo visoke procesne in pomnilniške zmogljivosti ter kratke odzivne čase, kar je ključno za hitro delovanje poslovnih aplikacij in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Usmeritev je hibridno računalništvo v oblaku

Pošta Slovenije že skoraj dvajset let sledi zadnjim trendom pri izvajanju zunanjih storitev informacijskih tehnologij. To potrjuje tudi z zasebnim oblakom Azure, s katerim uporabnikom zagotavlja vse prednosti hibridnega računalništva v oblaku, kar je eden največjih tehnoloških trendov v najrazvitejših evropskih državah. Po raziskavi Global Market Insights se bo hibridno računalništvo v oblaku med letoma 2019 in 2026 povečevalo za petnajst odstotkov letno.

Prednosti Azure Stack Huba sta skladnost in povezanost z javnim oblakom Azure, kar omogoča pospešeno gradnjo učinkovitega hibridnega oblaka. Uporabniki prek procesiranja v zasebnem oblaku uresničijo predvsem regulatorne oziroma zakonske zahteve, tudi zahteve po hitrem dostopu in odzivnosti, za nadaljnje obdelave ali poslovne aplikacije s potrebami po geografski distribuciji pa uporabijo storitve javnega oblaka Azure.

15 odstotkov na leto se bo povečevala uporaba hibridnega računalništva v oblaku, ki združuje storitve zasebnih in javnih oblakov.

Ob tem uporabijo enotno logiko aplikacij, ne glede na to, v katerem oblaku se izvajajo posamezni sklopi aplikacij. Podjetjem in ponudnikom programske opreme je na voljo tudi enoten razvojni proces DevOps, s čimer lahko hitro posodobijo poslovno kritične aplikacije in zagotovijo prenašanje zakonsko reguliranih aplikacij oziroma podatkov med javnim in zasebnim oblakom brez dodatnega programiranja.

Kakovost in prilagodljivost zasebnega oblaka sta prednosti v primerjavi z javnim oblakom

Kot pravi Renčelj, je za slovenske in tudi regionalne organizacije ključno, da s storitvami Azure Stack pridobijo enako ali še celo boljšo kakovost storitve kot v javnem oblaku. Zasebni oblak, kot je PosITa, je tudi fizično bližje končnim uporabnikom, kar pomeni manjšo zakasnitev pri prenašanju podatkov. Poleg tega se ponudniki lažje odzivajo na posebne zahteve uporabnikov in jim ponudijo prilagojene storitve.

V Pošti Slovenije skupaj s strokovnjaki partnerskega podjetja Span izvedejo analizo stanja in podajo predlog nove infrastrukture za prenos aplikacij z lokalnih virtualnih strežnikov na Azure v zasebnem oblaku PosITa.

Azure Stack Hub pa za Pošto Slovenije ne pomeni le utrditve med vodilnimi ponudniki infrastrukturnih storitev, ampak ustvarja platformo za napredne poslovne in industrijske rešitve. "Z vzpostavitvijo storitev Azure smo zaokrožili ponudbo storitev za digitalizacijo, saj podjetjem poleg celovitih rešitev za brezpapirno poslovanje ponujamo širok nabor tehnologij, ki jih, recimo, uporablja industrija 4.0, na primer shranjevanje podatkov iz senzorjev – IoT, obdelave množičnih podatkov, umetno inteligenco, strojno učenje in avtomatizacijo procesov," je še povedal Iztok Renčelj.

V prihodnje načrtujejo, da bodo na platformi Azure Stack Hub ponudili še tržnico s poslovnimi aplikacijami, prek katere bodo podjetjem in organizacijam poenostavili uvedbo in plačevanje programskih storitev za digitalno poslovanje.