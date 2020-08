Popoln zlom turizma: gostov ni od nikoder, odprta komaj polovica vseh hotelov

Na vrhuncu letošnje poletne turistične sezone je v Črni gori zaprta polovica vseh hotelov. V tistih, ki so odprti, je zasedenost komaj desetodstotna. Ustvarjeni dobiček od turizma je precej pod pričakovanji, glavni razlog za to pa je, da mnogi turisti zaradi novega novega koronavirusa sploh ne morejo vstopiti v državo. Gostje medtem že odpovedujejo aranžmaje za začetek avgusta.

Podatki o padcu turističnih obiskov v sredini julija kažejo, da bodo prihodki iz turistične dejavnosti v Črni gori letos bistveno slabši glede na napovedi vlade v Podgorici, ki je pričakovala padec prihodkov do največ 40 odstotkov. Velja sicer omeniti, da je v času omenjene vladne napovedi Črna gora veljala za območje brez korone, zaradi naknadnega poslabšanja epidemioloških razmer pa veliko turistov zdaj sploh ne more vstopiti v državo.

Večina hotelov zaprtih, v odprtih pa majhna zasedenost

Po poročanju hrvaškega spletnega medija Index so v Črni gori 10. julija zabeležili nekaj več kot 11 tisoč turistov, kar je komaj osem odstotkov od ustvarjenega turističnega prometa na isti dan lanskega leta. Črnogorsko ministrstvo za turizem je v petek sporočilo, da od 45 do 50 odstotkov hotelov ni odprlo svojih vrat, v tistih, ki so odprti, pa je zasedenost od deset- do 13-odstotna. Prav tako so na ministrstvu potrdili, da gostje odpovedujejo aranžmaje za začetek avgusta.

V Črni gori je trenutno 1.855 aktivno okuženih, do zdaj so skupaj zabeležili 3.198 okužb. Za boleznijo covid-19 je umrlo 50 ljudi. Foto: Reuters

V državi trenutno skoraj dva tisoč aktivno okuženih

V Črni gori so lani iz naslova turizma ustvarili za približno 1,1 milijarde evrov dobička. Mednarodni denarni sklad (IMF) je državi konec junija odobril 75 milijonov evrov posojila za blaženje krize, po njihovih napovedih pa si bo gospodarstvo v državi opomoglo šele po nekaj letih. V soboto so v Črni gori poročali o 86 novih primerih okužb, umrl je še en bolnik. V državi je trenutno 1.855 aktivno okuženih, do zdaj so skupaj zabeležili 3.198 okužb. Za boleznijo covid-19 je v državi umrlo 50 ljudi.