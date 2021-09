Pogrom partije proti kitajskemu Monte Carlu odpihnil 18 milijard dolarjev

Kitajska vlada se je odločila, da si bo še bolj podredila največji kockarski center na svetu Macao, poroča Reuters. Državni regulatorji so začeli pregled poslovanja vseh podjetij, ki se ukvarjajo z igrami na srečo na tem delno avtonomnem administrativnem območju na Kitajskem. Rezultate pregledov naj bi Kitajska upoštevala tudi pri podelitvi koncesij, o čemer bodo tamkajšnje oblasti odločale prihodnje leto. Oblasti v Macau pripravljajo tudi nov zakon, s katerim želijo povečati nadzor in omejiti določene sporne prakse kockarske industrije. Peking skrbita predvsem pranje denarja in odtekanje kapitala iz Kitajske.

Industrija, vredna več deset milijard dolarjev

Pogrom kitajske vlade proti Macau se je odrazil tudi na svetovnih borzah, predvsem v ZDA in Hongkongu, kjer kotirajo delnice večine podjetij, ki imajo igralnice v Macau. Večina podjetij je v zadnjih 24 urah izgubila četrtino vrednosti na borzah oziroma skupaj več kot 18 milijard dolarjev. Dogajanje v zadnjih dneh zato zelo skrbi tako vlagatelje kot analitike, ki opozarjajo, da je to začetek konca industrije, ki z okoli 40 milijardami dolarjev (v obdobju pred epidemijo covid-19) prihodkov na leto predstavlja kar 50 odstotkov vsega gospodarstva v Macau.

Največja igralnica v Macau Galaxy Cotai Mega Resort ima 2.000 sob za goste, 50 restavracij, 450 igralnih miz in tisoč igralnih avtomatov. Foto: Getty Images

Macao že leta 2007 prehitel Las Vegas

Macao, ki je znan kot Monte Carlo Vzhoda, je delno neodvisno administrativno območje na Kitajskem, ki ima podoben status kot Hongkong. Igre na srečo so postale glavna gospodarska panoga v Macau sredi 19. stoletja, ko je območju še vladala Portugalska. Tudi ko je Macao uradno postal del Kitajske, se Peking ni odločil za uničenje industrije in območje je še vedno edino v azijski velikanki, kjer so igre na srečo dovoljene. Macao je sicer že leta 2007 po prihodkih prehitel ameriški Las Vegas in postal največje središče za hazarderje na svetu. Poleg igralnic, teh je več kot 40, ljubitelji stav srečo iščejo na konjskih in pasjih dirkah.