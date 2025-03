Ste najeli kredit v švicarskih frankih in bili pri tem oškodovani? Kako uveljaviti svoje pravice?

Ste med letoma 2006 in 2008 sklenili kredit v švicarskih frankih (CHF)? V zadnjem obdobju se je v Sloveniji v skladu s smernicami Sodišča Evropske unije in njihovih priporočil uveljavila precej enotna praksa, da so kreditne pogodbe, ki so jih kreditojemalci (predvsem) v tem obdobju sklepali v švicarskih frankih, nične, saj banke niso ustrezno opozorile na valutno tveganje. Kakšne so posledice ničnosti? Če ste kredit že poplačali, lahko poleg ugotovitve ničnosti zahtevate tudi vračilo vsega, kar ste preplačali nad prejeto vrednostjo kredita (glavnico), vključno z zamudnimi obrestmi.

Preverite ključne informacije glede ničnosti kreditnih pogodb – kakšne so posledice ničnosti in kakšne so vaše pravice, če ste takšno pogodbo sklenili? Kako lahko najpreudarneje ukrepate?

V skladu s smernicami Sodišča Evropske unije in njihovimi priporočili se je od leta 2022 v Sloveniji uveljavila enotna sodna praksa, po kateri so kreditne pogodbe, ki so jih potrošniki, predvsem v letih 2006–2008, sklepali v švicarskih frankih (CHF), nične. Kako ukrepati?

Prvi koraki za potrošnika

V Zavarovalnici ARAG si prizadevajo zagotavljati najvišjo kakovost svojih storitev in strankam nuditi strokovne rešitve. Ker so se nanje že obrnili številni potrošniki s podobnimi vprašanji in zaradi pomanjkljivega poznavanja tveganj, so pripravili splošne informacije, namenjene širšemu krogu zainteresiranih. Spodnje informacije ponujajo osnovni vpogled v bistvo spora in prve korake, ki jih lahko posamezniki storijo za uveljavitev svojih pravic.

Poleg tega ARAG v okviru zavarovanja pravne zaščite omogoča tudi pravni posvet pri izbranem kontaktnem odvetniku. Ta je specializiran za zadevne postopke in lahko zavarovancu dodatno pojasni potek postopka ter mu svetuje pri naslednjih korakih za uveljavitev njegovih pravic.

Zakaj in kdaj je kreditna pogodba v CHF nična?

Kreditna pogodba, sklenjena v švicarskih frankih (CHF), se šteje za nično, ko banka kot kreditodajalka ni izpolnila svoje pojasnilne dolžnosti glede valutnega tveganja. Banke bi morale potrošnike jasno in konkretno seznaniti s tveganji, ki jih prinaša kredit v tuji valuti (v konkretnem primeru najem kredita CHF), predvsem z možnimi nihanji mesečnih obrokov zaradi sprememb deviznega tečaja. To vključuje tudi prikaz možnih scenarijev na podlagi preteklih gibanj tečaja in potencialnih sprememb v prihodnosti.

Le ob takšnih celovitih pojasnilih bi lahko potrošnik razumel, kakšne posledice bi imela nihanja tečaja na višino njegovega mesečnega obroka. V praksi se je tečaj CHF nesorazmerno zvišal, kar pomeni, da bi povprečen potrošnik ob ustreznem informiranju resno premislil o sklenitvi takšnega kredita. Banke so bile dolžne potrošnike jasno in nedvoumno opozoriti na to tveganje.

Ker se mesečni obroki v tuji valuti lahko bistveno spreminjajo glede na gibanje tečaja, je to tveganje še posebej izrazito pri hipotekarnih kreditih, ki so običajno sklenjeni za obdobje 20 ali celo 30 let. To je še toliko pomembnejše, saj večina potrošnikov v Sloveniji prejema prihodke v evrih (EUR), ne v švicarskih frankih. Vsaka večja sprememba tečaja bi zato lahko resno ogrozila njihov socialni položaj in finančno stabilnost njihovih družin.

Neomejeno valutno tveganje izključno na strani potrošnikov

S takšno kreditno pogodbo so banke kot kreditodajalci celotno valutno tveganje v neomejeni obliki prevalile na potrošnike, medtem ko so sebe zavarovale z zastavno pravico na nepremičnini. Kot finančne institucije, ki se profesionalno ukvarjajo s kreditiranjem, so vedele ali bi vsaj morale vedeti, kakšne posledice lahko takšna tveganja povzročijo potrošnikom. Kljub temu same niso prevzele nobenega tveganja – vsa negotovost glede nihanja tečaja je ostala izključno na strani potrošnikov.

Če banka potrošnika ni konkretno in transparentno seznanila z nevarnostjo neomejenega valutnega tveganja oziroma mu je kredit v CHF celo predstavljala kot ugodno rešitev (kar se je v praksi pogosto dogajalo), je pri predstavitvi bančnega produkta delovala netransparentno. Zaradi tega je v razmerju med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank nastalo očitno nesorazmerje v škodo potrošnika, kar pomeni, da gre za nepošten pogodbeni pogoj v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov. Posledično so takšne pogodbe nične.

Če povzamemo – pogodbe so nične zato, ker so banke kljub svoji strokovni usposobljenosti prepoznale tveganje, a ga potrošnikom niso ustrezno predstavile, temveč so v zasledovanju dobička ravnale v lastno korist. Valutno tveganje bi morale jasno in konkretno pojasniti, vendar tega niso storile, čeprav so bile na to opozorjene tako s strani Banke Slovenije kot tudi drugih strokovnjakov. S takšnim ravnanjem so kršile načelo vestnosti in poštenja, ki je eno temeljnih načel obligacijskega prava.

Kakšne so posledice ničnosti? Če je kreditna pogodba razglašena za nično, mora vsaka stranka vrniti, kar je neupravičeno prejela od druge stranke. To pomeni, da lahko potrošniki v različnih situacijah uveljavljajo različne zahtevke: 1. Če ste kredit že poplačali Poleg ugotovitve ničnosti lahko zahtevate vračilo vsega, kar ste preplačali nad čisto (prejeto) vrednostjo kredita (glavnico), vključno z zamudnimi obrestmi. V zadnjem obdobju sodna praksa kaže tudi pozitiven razvoj pri preprečevanju zastaranja terjatev, kar pomeni, da lahko vračilo zahtevate tudi v primerih, ko je bil kredit poplačan že pred več leti – kar v preteklosti pogosto ni bilo mogoče. 2. Če kredita še niste poplačali v celoti Če ste že poplačali glavnico (vrednost prejetega kredita v evrih), lahko zahtevate ugotovitev ničnosti, vračilo preplačil in s predlogom za izdajo začasne odredbe tudi prekinitev nadaljnjih plačil do zaključka sodnega postopka. 3. Če glavnice (čiste vrednosti kredita) še niste poplačali V tem primeru lahko v postopku zahtevate ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe, kar vpliva na nadaljnje obveznosti iz naslova kredita.

Ne glede na to, ali je kredit že poplačan ali ne, se kot posledica ničnosti zahteva tudi izbris hipoteke, ki je bila vpisana kot zavarovanje kreditne pogodbe.

Zavarovanje pravne zaščite je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera

Spopadanje z reševanjem pravnih težav se lahko (poleg drugih vidikov težav) hitro pozna na debelini denarnice. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. Tu se v ospredje postavlja pomen zavarovanja pravne zaščite, kot ga ponuja zavarovalnica ARAG, ki je ena vodilnih zavarovalnic na tem področju. Zavarovanje pravne zaščite je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ne bo presekana zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer kriti sami.

Zavarovalnica ARAG je v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih kontaktnih odvetnikov, katerim zaupajo številni Slovenci. Ena ključnih prednosti Zavarovalnice ARAG je celovitost pokritosti. Njihova ponudba pravne zaščite zajema širok spekter področij. Ne glede na vrsto pravnega izziva, s katerim se srečujete, ARAG zagotavlja prilagojeno in učinkovito rešitev. Poleg tega stremi k nudenju individualnega pristopa. Razumejo, da so potrebe vsakega posameznika edinstvene, zato ponujajo prilagodljive pakete zavarovanja, ki se prilagajajo specifičnim zahtevam strank. Tudi postopanje glede primera najema kredita v švicarskih frankih.

Zakaj je zavarovanje pravne zaščite dobro zame in mojo družino?

Zavarovanje pravne zaščite ARAG pokriva več področij ter nudi celovito zaščito in varnost za vas in družino. Z zavarovanjem pravne zaščite boste:

dobili mesečni brezplačni posvet pri odvetniku,

plačali minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom,

imeli krite stroške in stroške nasprotne strani, tudi če na sodišču izgubite,

lahko izkoriščali zavarovanje ne le v Sloveniji, ampak v vsej Evropi.

Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (npr. fotokopiranje),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 8,99 evra za paket Varnost Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Pravna pomoč na različnih področjih življenja in vsakdana

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu lahko dodate naslednja področja:

Služba

Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava ter tudi splošno odškodninsko in kazenskopravno zaščito na poklicnem področju.

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi morali takrat plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ.