Pogrebniki Adrie za sabo brišejo vse sledi

Zakaj nemški lastniki Adrie Airways za sabo brišejo sledi? Ali je to povezano s pričakovanim forenzičnim pregledom njihovih poslov in nakazil davčne oaze?

Medtem ko se država še vedno odloča o ustanovitvi novega letalskega prevoznika, za nekdanjimi nemškimi lastniki propadle Adrie Airways izginjajo vse sledi.

Podjetja, prek katerih je nemška skupina 4K Invest obvladovala Adrio, ugašajo drugo za drugim. V omrežju skupine 4K Invest ni več mogoče najti nekaterih posameznikov, ki so imeli pomembno vlogo pri nakupu in upravljanju Adrie. Spletna stran 4K Invest ne deluje več. Tudi na telefonski številki podjetij iz skupine ni mogoče priklicati nikogar.

Investicijski sklad 4K Invest, ki naj bi imel za sabo več kot 20 let izkušenj in skoraj 200 uspešnih primerov prestrukturiranja podjetij, je tako zgolj v nekaj tednih dobesedno izginil iz poslovnih registrov več držav. Vse sledi o dejavnosti skupine 4K Invest in povezanih podjetij so zbrisane s svetovnega spleta.

Za Nemci ostalo pogorišče v treh državah

Vse to bo oteževalo delo stečajnega upravitelja Adrie Janeza Pustatičnika in organov pregona, ki iščejo dokumente in podatke o milijonskih nakazilih v davčne oaze in druge države ter sledi za premoženjem, s katerimi bi poplačali več deset milijonov evrov vredne dolgove Adrie do upnikov. Po naših informacijah kriminalisti že preiskujejo sporne posle nemških lastnikov Adrie. Pri tem jim bo pomagala tudi zelo verjetna forenzična revizija poslov v Adrii, ki bi bila lahko podlaga za odškodninske tožbe proti odgovornim.

Že zdaj je jasno, da je 4K Invest za sabo pustili pogorišče in prikrajšal davkoplačevalce v najmanj treh evropskih državah:

ŠVICA − Tožilstvo v kantonu Ticino že več kot leto dni preiskuje domnevno sporno dogajanje pred stečajem letalskega prevoznika Darwin Airline, ki je julija 2017 končal v rokah Adrie Airways, le nekaj mesecev zatem pa razglasil stečaj.

Ob prevzemu je imel Darwin Airline na bančnih računih okrog 11 milijonov evrov, tega denarja pa ob stečaju ni bilo več na računih. Nekateri indici kažejo, da je bil denar namenjen za krpanje likvidnostnih lukenj v Adrii. Švicarsko tožilstvo je pod drobnogled vzelo nekdanjega finančnega direktorja Adrie Heinricha Ollendieka. ESTONIJA − Novica o neslavnem propadu Adrie je odmevala tudi v Estoniji, saj bo ta pomenila večmilijonsko škodo za estonski državni letalski prevoznik Nordica. Z njim je Adria še pred prihodom Nemcev sklenila partnerstvo in mu pomagala vzpostaviti letalsko operacijo. Zanje je opravljala od 70 do 80 letov na teden.

Sodelovanje se je po vsega letu dni končalo, saj je Nordica za partnerja namesto Adrie raje izbrala poljski LOT. Kljub temu je Adria iz posla izšla kot zmagovalka. Prihodki od prodaje kart so se namreč v Talin stekali prek Ljubljane, kjer je na koncu tudi obtičal velik del tega denarja. Adria je Nordici ostala dolžna okoli osem milijonov evrov, ki pa jih Estonci nikoli niso dobili. SLOVENIJA − Dogajanje v Švici in Estoniji pa se ne more niti primerjati z luknjo, ki je za Adrio ostala v Sloveniji. Po zadnjih podatkih je Adria dobaviteljem, lizinškim družbam, letališčem in drugim upnikom ostala dolžna najmanj 60 milijonov evrov, po vsej verjetnosti pa bodo njihovi zahtevki bistveno višji. Na drugi strani Adria v lasti nima nobenega večjega premoženja, s prodajo katerega bi poplačala upnike.

Ugasnili še zadnjega lastnika Adrie

Že v začetku lanskega leta so Nemci verjetno vedeli, kako se bo končala zgodba z Adrio. Že takrat so začeli trgati vezi z Adrio, ki bi lahko v primeru njenega stečaja ta obremenil tudi njene lastnike. To pa onemogoča tudi preiskavo denarnih tokov med Adrio in podjetji iz skupine 4K Invest, s tem pa tudi zmanjšuje verjetnost vračanja denarja v stečajno maso slovenskega letalskega prevoznika.

Martin Vorderwülbecke, glavni partner sklada 4K Invest Foto: posnetek zaslona Konec novembra so Nemci v likvidacijo poslali nemško podjetje AA International Holding, ki so ga leta 2016 ustanovili posebej za nakup slovenskega letalskega prevoznika. Za likvidacijskega upravitelja so imenovali Martina Vorderwülbeckeja, glavnega partnerja skupine 4K Invest.

Že pred tem je v likvidaciji končalo njihovo podjetje 4K KNDNS, ki je s Slovenskim državnim holdingom (SDH) podpisalo pogodbo o nakupu Adrie. Pozneje je s poroštvi jamčilo tudi za plačilo pomembnega dela obveznosti Adrie. Kar je najpomembneje, pod temi pogoji je država ob prodaji v Adrio vložila tri milijone evrov dodatnega denarja.

Na računih je ostal le drobiž

Obe podjetji sta igrali vlogo vmesnih členov v verigi podjetij, ki jih je obvladoval 4K Invest in prek njih obvladoval več naložb, tudi Adrio. Po razdelitvi premoženja bosta izbrisana iz sodnega registra, za njunim poslovanjem pa bodo zabrisane sledi.

Nemško podjetje AA International Holding, ki je bilo lastnik Adrie, je imelo konec lanskega leta na bančnem računu za nekaj manj kot deset tisoč evrov. Preostanek njegovega premoženja predstavlja (izgubljena) finančna naložba v Adrio, tudi štirje milijoni evrov denarnih sredstev, ki jih je konec lanskega leta zagotovila ob povečanju kapitala slovenskega letalskega prevoznika. V 4K Invest so obljubljali, da bodo v Adrio vložili še deset milijonov evrov, a Adria tega denarja nikoli ni videla.

Spletna stran nemškega sklada 4K Invest že več tednov ne deluje. Foto: posnetek zaslona Na Siol.net smo že več let opozarjali, da so nemški lastniki s spornimi računovodskimi triki reševali finančne težave Adrie. To so potrdili tudi revizorji Pricewaterhouse Coopers (PWC), ki so ugotovili, da v kapitalu Adrie zeva najmanj 50 milijonov evrov velika luknja. Četudi bi stečajni upravitelj proti podjetju AA International Holding vložil tožbo, bi denar terjal od praznega podjetja.

V zadnjih mesecih so Nemci ugasnili dve podjetji, prek katerih so obvladovali Adrio Airways: AA International Aviation Holding in 4K KNDNS. Gre za del širše operacije brisanja sledi za omrežjem 4K Invest. Foto: Siol.net

Adria za svetovalce plačevala milijone

Enaka je zgodba s podjetjem 4K Invest International, krovnim podjetjem skupine, na katerega so se iz Adrie stekala večmilijonska sredstva. Po naših informacijah je nemško podjetje kmalu po prevzemu z Adrio sklenilo več svetovalnih pogodb. Te so mu prinesle najmanj štiri milijone evrov.

Za kakšne svetovalne storitve je šlo, še vedno ni znano. Po naših podatkih pa v ta plačila niso zajete plače vodilnih v Adrii, ki so dodatno bremenili poslovanje družbe − tudi v času, ko je ta ustvarjala rekordno slabe rezultate. Podatkov o teh nakazilih Nemci več let niso razkrivali v letnih poročilih Adrie.

Podjetje 4K Invest International, ki je v zadnjih letih obračalo na milijone evrov, je imelo konec lanskega leta manj kot 300 tisoč evrov premoženja, od tega na bančnem računu dobrih 50 tisočakov.