S tem se zdaj ukvarja najbogatejši Slovenec Samo Login

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Soustanovitelj tehnološkega podjetja Outfit7 Samo Login se je že pred leti posvetil vlaganju v ekološko kmetovanje. Fundacija Login5 v lasti njegove družine se v veliki meri osredotoča na kmetijski projekt v Vojvodinji v Srbiji.

Projekt LoginEKO zdaj žanje prve rezultate. Na trg so namreč poslali svoj prvi izdelek Njamito, in sicer gre za obrok v flaški.

Na etiketi izdelka Njamito je QR-koda, prek katere lahko kupci sledijo sestavinam, od surovin do končnega izdelka za potrošnika. V začetni fazi je projekt razvijala ena oseba, danes pa ekipa šteje sedem članov. Do konca leta 2024 nameravajo prodati 150 tisoč flašk, razvijajo pa tudi že nov izdelek.

Prvi izdelek projekta Login Eko Njamito je obrok v flaški in vsebuje manj kot 300 kalorij. Foto: LoginEKO/spletna stran

Zakonca Login sta leta 2017 podjetje Outfit7 za milijardo dolarjev prodala Kitajcem. Leta 2019 sta v okolici Zrenjanina v Vojvodini kupila približno štiri tisoč hektarjev kmetijskih površin in tam zagnala nov projekt.

Osrednji projekt LoginEKO obsega več dejavnosti. Primarno se ukvarjajo z razvojem ekoloških modelov in praks za pridelavo hrane, pridelavo pridelkov na podlagi teh praks v velikem obsegu in razvojem lastne programske opreme za kmetovanje in sledljivost hrane ter izdelkov za končnega potrošnika.

Kot so za N1 pojasnili v fundaciji, je njihov razvoj usmerjen k čim bolj učinkovitemu upravljanju vseh vidikov kmetovanja z ene same platforme. Vse učinkovite rešitve, do katerih bodo prišli, bodo tudi brezplačno delili.